Lata Mangeshkar को कौन दे रहा था जहर? जानें सुरों की साम्रज्ञी से जुड़े 7 अनसुने किस्से

2 . हेमा से लता बनने की कहानी और शिक्षा का अनुभव

2

28 सितंबर 1929 को इंदौर के एक मराठी परिवार में जन्मीं इस नन्ही बच्ची का नाम पिता पंडित दीनदयाल मंगेशकर ने 'हेमा' रखा था. हालांकि, बाद में एक नाटक के पात्र से प्रेरित होकर पिता ने उनका नाम बदलकर 'लता' कर दिया. उनकी शिक्षा से जुड़ा किस्सा बड़ा भावुक है. लता दीदी महज एक दिन स्कूल गईं. वे अपनी छोटी बहन आशा भोसले को भी साथ ले गई थीं, लेकिन स्कूल के अध्यापक ने आशा जी को साथ बिठाने से मना कर दिया और फीस मांगी. इस अपमान से आहत होकर लता ने फिर कभी स्कूल न जाने का फैसला किया. हालांकि, बाद में दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियों से नवाजा.