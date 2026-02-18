Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 12:28 PM IST
1.Suspense Thriller Movies on Youtube
आजकल साउथ सिनेमा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. खासकर सस्पेंस और मिस्ट्री जॉनर में दक्षिण भारतीय फिल्मों ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. अगर आप भी कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जिसका सस्पेंस आपके दिमाग की नसें हिला दें. तो आप ये 7 फिल्में देख सकते हैं.
2.Pathaam Valavu Review
हिंदी डबिंग में 'खतरनाक मोड़' के नाम से उपलब्ध यह फिल्म बदले और भावनाओं की कहानी है. एक पुलिस अधिकारी और जेल से भागे अपराधी के बीच की यह जंग सस्पेंस से भरी हुई है.
3.Kurangu Bommai Movie
हिंदी में 'मंकी बैग' नाम से डब यह फिल्म तस्करी और धोखे की दास्तान है. एक साधारण इंसान का अनजाने में अपराध की दुनिया में फंसना और फिर जो मोड़ आते हैं, वे आपको अंत तक बांधे रखेंगे.
4.Jiivi Movies
किस्मत, कर्म और संयोग पर आधारित यह फिल्म एक प्रेमी की कहानी है जो चोरी के बाद भाग्य के ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है, जहां से निकलना नामुमकिन लगता है. इसका नया कॉन्सेप्ट इसे अन्य फिल्मों से अलग बनाता है.
5.Kuttram 23 Movies
अरुण विजय अभिनीत यह फिल्म मेडिकल क्राइम के इर्द-गिर्द बुनी गई है. एक एसीपी द्वारा सिलसिलेवार हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का रोमांच आपको फिल्म के हर मोड़ पर चौंकाएगा. यह यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है.
6.7th Days Movie
पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. फिल्म की कहानी पांच दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके राज एक-एक करके खुलते हैं. इसका क्लाइमैक्स दर्शकों के होश उड़ाने के लिए काफी है.
7.Cadaver Movie on Youtube
अमाला पॉल स्टारर यह फिल्म एक फॉरेंसिक सर्जन की कहानी है जो जेल में बंद एक कैदी द्वारा किए गए मर्डर के दावों की जांच करती है. मेडिकल साइंस और क्राइम का ऐसा मेल आपने पहले नहीं देखा होगा.
8.Operation Java film
केरल की असली साइबर अपराध की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म ऑनलाइन धोखाधड़ी के काले जाल को उजागर करती है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के खतरों का एक बड़ा सबक है. यह यूट्यूब और ZEE5 पर देखी जा सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से