FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
India Post GDS Recruitment 2026: ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

Suspense Thriller Films: सस्पेंस-थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हैं, तो इस लेख में दी गई मूवीज आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है. ये फिल्में अपनी अनूठी कहानी और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स के लिए जानी जाती हैं. खास बात यह है कि इन्हें आप यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त में देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Feb 18, 2026, 12:28 PM IST

1.Suspense Thriller Movies on Youtube

Suspense Thriller Movies on Youtube
1

आजकल साउथ सिनेमा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. खासकर सस्पेंस और मिस्ट्री जॉनर में दक्षिण भारतीय फिल्मों ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है. अगर आप भी कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, जिसका सस्पेंस आपके दिमाग की नसें हिला दें. तो आप ये 7 फिल्में देख सकते हैं.

Advertisement

2.Pathaam Valavu Review

Pathaam Valavu Review
2

हिंदी डबिंग में 'खतरनाक मोड़' के नाम से उपलब्ध यह फिल्म बदले और भावनाओं की कहानी है. एक पुलिस अधिकारी और जेल से भागे अपराधी के बीच की यह जंग सस्पेंस से भरी हुई है.

3.Kurangu Bommai Movie

Kurangu Bommai Movie
3

हिंदी में 'मंकी बैग' नाम से डब यह फिल्म तस्करी और धोखे की दास्तान है. एक साधारण इंसान का अनजाने में अपराध की दुनिया में फंसना और फिर जो मोड़ आते हैं, वे आपको अंत तक बांधे रखेंगे.

4.Jiivi Movies

Jiivi Movies
4

किस्मत, कर्म और संयोग पर आधारित यह फिल्म एक प्रेमी की कहानी है जो चोरी के बाद भाग्य के ऐसे चक्रव्यूह में फंसता है, जहां से निकलना नामुमकिन लगता है. इसका नया कॉन्सेप्ट इसे अन्य फिल्मों से अलग बनाता है.

TRENDING NOW

5.Kuttram 23 Movies

Kuttram 23 Movies
5

अरुण विजय अभिनीत यह फिल्म मेडिकल क्राइम के इर्द-गिर्द बुनी गई है. एक एसीपी द्वारा सिलसिलेवार हत्याओं की गुत्थी सुलझाने का रोमांच आपको फिल्म के हर मोड़ पर चौंकाएगा. यह यूट्यूब पर फ्री में मौजूद है.

6.7th Days Movie

7th Days Movie
6

पृथ्वीराज सुकुमारन इसमें एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं. फिल्म की कहानी पांच दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके राज एक-एक करके खुलते हैं. इसका क्लाइमैक्स दर्शकों के होश उड़ाने के लिए काफी है.

7.Cadaver Movie on Youtube

Cadaver Movie on Youtube
7

अमाला पॉल स्टारर यह फिल्म एक फॉरेंसिक सर्जन की कहानी है जो जेल में बंद एक कैदी द्वारा किए गए मर्डर के दावों की जांच करती है. मेडिकल साइंस और क्राइम का ऐसा मेल आपने पहले नहीं देखा होगा.

8.Operation Java film

Operation Java film
8

केरल की असली साइबर अपराध की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म ऑनलाइन धोखाधड़ी के काले जाल को उजागर करती है. यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के खतरों का एक बड़ा सबक है. यह यूट्यूब और ZEE5 पर देखी जा सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rajyog In Kundali: कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
दुनिया की वो 4 जगहें जहां मुफ्त में मिलता है सोना, दो जगहें तो भारत में भी हैं
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
Salim Khan से भी ज्यादा पावरफुल है 'खान' फैमिली का ये शख्स, जिससे थर-थर कांपते हैं सलमान, अरबाज और सोहेल?
MORE
Advertisement
धर्म
अपनी राशि के अनुसार जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
अपनी राशि से जानें आपको किस देवता की पूजा करनी चाहिए और आपका रूलिंग प्लैनेट कौन है?
Horoscope 18 February: कन्या और वृश्चिक राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वाले स्वास्थ्य का रखें खास ध्यान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Astro Tips: हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
हमेशा सीधे हाथ से ही क्यों दिया जाता है आशीर्वाद, ज्योतिष के साथ वैज्ञानिक रूप से भी जुड़ी है इसकी वजह
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement