NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

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Pragya Bharti | Jul 24, 2026, 11:52 PM IST
1.Bollywood Movies on Student Politics
देशभर में इन दिनों NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर साफ देखा जा सकता है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के अलग-अलग कोनों तक छात्र शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मौजूदा माहौल ने एक बार फिर बॉलीवुड की उन फिल्मों की याद दिला दी है, जिन्होंने छात्र शक्ति और कैंपस पॉलिटिक्स को बड़े पर्दे पर मुखर रूप से उठाया है. आइए नजर डालते हैं उन 7 प्रमुख फिल्मों पर, जिन्होंने छात्र आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं को बखूबी दर्शाया है.
2.हासिल (2003)
तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'हासिल' को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित छात्र राजनीति के सबसे यथार्थवादी चित्रण के लिए जाना जाता है. इरफान खान और जिमी शेरगिल स्टारर इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे साधारण छात्र चुनाव धीरे-धीरे गिरोहबाजी, रंजिश और आपराधिक पहुंच का अड्डा बन जाते हैं. यह फिल्म दिखाती है कि सत्ता की चाह में किस तरह युवा राजनीति की धारा बदल जाती है.
3.हजारों ख्वाहिशें ऐसी (2005)
सुधीर मिश्रा की यह क्लासिक फिल्म 1970 के दशक के आपातकाल और दिल्ली विश्वविद्यालय (सेंट स्टीफेंस कॉलेज) के बैकड्रॉप पर आधारित है. 'हजारों ख्वाहिशें ऐसी' इस बात को दर्शाती है कि कैसे युवा पीढ़ी के वैचारिक मतभेद, सपने और उनके द्वारा शुरू किए गए छात्र आंदोलन आने वाले समय में बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की नींव रखते हैं.
4.रंग दे बसंती (2006)
राकेश ओमप्रकाश मेहरा की आइकॉनिक फिल्म 'रंग दे बसंती' युवाओं के सिस्टम से जुड़ने और भ्रष्टाचार के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है. अपने एक दोस्त की प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण हुई मौत के बाद, कुछ बेफिक्र कॉलेज स्टूडेंट्स का सिस्टम विरोधी आंदोलन खड़ा करना और न्याय की लड़ाई लड़ना आज भी देश के हर युवा को गहराई से प्रेरित करता है.
5.युवा (2004)
मणिरत्नम की फिल्म 'युवा' छात्र राजनीति की क्षमता और उसके सकारात्मक प्रभाव का एक बेहतरीन उदाहरण है. इस फिल्म में अजय देवगन ने 'माइकल' नाम के एक करिश्माई छात्र नेता की भूमिका निभाई है, जो व्यवस्था की सड़न को दूर करने के लिए सीधे राजनीति में उतरता है. यह कहानी आज के युवाओं को यह सोचने पर मजबूर करती है कि राजनीति से दूर रहने के बजाय उसका हिस्सा बनकर ही बदलाव लाया जा सकता है.
6.आरक्षण (2011)
प्रकाश झा के निर्देशन में बनी फिल्म 'आरक्षण' मुख्य रूप से शिक्षा के व्यावसायीकरण और जाति-आधारित आरक्षण प्रणाली पर केंद्रित है. कॉलेज परिसर के भीतर आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच होने वाली तीखी बहस और हिंसक झड़पें इस बात को उजागर करती हैं कि कैसे शैक्षिक संस्थान सामाजिक मुद्दों का केंद्र बन जाते हैं.
7.हुड़दंग (2022)
साल 1990 के मंडल आयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म 'हुड़दंग' इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के जरिए उस दौर के राजनीतिक घटनाक्रम को सामने लाती है. यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे सरकारी और नीतिगत फैसलों के खिलाफ खड़े होने वाले छात्र आंदोलन देश की पूरी सामाजिक और राजनीतिक दिशा को बदल देते हैं.
8. गुलाल (2009)
अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म 'गुलाल' सत्ता हासिल करने के लिए छात्र राजनीति के भीतर चलने वाले षड्यंत्रों, जातिगत समीकरणों और वैचारिक संघर्षों का एक गहरा दस्तावेज है. यह फिल्म दिखाती है कि किस तरह यूनिवर्सिटी कैंपस छोटे पैमाने पर देश की बड़ी राजनीतिक उठापटक का अखाड़ा बन जाते हैं.
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