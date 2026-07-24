NEET विवाद पर हाय-हाय! गूंजा छात्रों का भयंकर प्रदर्शन: 'हुड़दंग'-'आरक्षण' से 'रंग दे बसंती' तक, देखें वो 7 फिल्में; जिन्होंने जगाया 'स्टूडेंट पावर'

1 . Bollywood Movies on Student Politics

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देशभर में इन दिनों NEET पेपर लीक विवाद को लेकर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर साफ देखा जा सकता है. दिल्ली के जंतर-मंतर से लेकर देश के अलग-अलग कोनों तक छात्र शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस मौजूदा माहौल ने एक बार फिर बॉलीवुड की उन फिल्मों की याद दिला दी है, जिन्होंने छात्र शक्ति और कैंपस पॉलिटिक्स को बड़े पर्दे पर मुखर रूप से उठाया है. आइए नजर डालते हैं उन 7 प्रमुख फिल्मों पर, जिन्होंने छात्र आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं को बखूबी दर्शाया है.