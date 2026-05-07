7 IVF फेलियर, 1 मिसकैरेज का दर्द! अब 10 साल बाद मां बनने वाली हैं ये ऐक्ट्रेस, जानें कौन हैं अदाकारा

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 07, 2026, 10:56 AM IST
1.10 साल बाद, मां बनने वाली हैं ये एक्ट्रेस?
मनोरंजन जगत की जानी-मानी अभिनेत्री और मशहूर व्लॉगर के घर जल्द ही नन्हे मेहमान की किलकारी गूंजने वाली है. एक्ट्रेस और उनके पति अविनाश की शादी के 10 साल हो गए हैं, अब कपल माता-पिता बनने जा रहे हैं. यह सफर उनके लिए आसान नहीं रहा है. पहले 7 बार आइवीएफ कराए और सारे फेल हो गए, इसके बाद 1 मिसकैरेज भी हुआ, लेकिन आखिरकार उनके सब्र और हिम्मत का फल उन्हें मिलने वाला है.
2.दर्दनाक रहा माता-पिता बनने का सफर
एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी के सफर को लेकर हमेशा से ही काफी पारदर्शिता रखी है. उन्होंने अपने व्लॉग्स के जरिए साझा किया कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने मां बनने के लिए कितनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेली है. अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें 7 बार आईवीएफ की विफलता का सामना करना पड़ा. इस दौरान उन्हें एक बार मिसकैरेज का गहरा दुख भी झेलना पड़ा, जिसने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया था.
3.10 साल बाद मां बनने जा रहीं ये एक्ट्रेस
लगातार असफलताओं और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बाद, इस कपल ने सरोगेसी के जरिए आगे बढ़ने का फैसला किया. अब शादी के 10 साल बाद, उनका माता-पिता बनने का सपना सच होने जा रहा है. इस खुशखबरी को साझा करते हुए अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल बताया. फैंस और करीबी दोस्त सोशल मीडिया पर इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं और इसे एक 'चमत्कार' मान रहे हैं.
4.कौन हैं वो एक्ट्रेस?
यहां हम बात कर रहे हैं- मशहूर अभिनेत्री संभावना सेठ की. शादी के 10 साल बाद सरोगेसी के जरिए मां बनने जा रही हैं. 7 बार आईवीएफ (IVF) फेल होने और एक मिसकैरेज के बाद यह उनके लिए बड़ी खुशखबरी है..
5.एक्ट्रेस को हो रही इस बात की चिंता
खुशखबरी के साथ-साथ संभावना और अविनाश अब बच्चे के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. अभिनेत्री ने साझा किया कि वे फिलहाल बच्चे के कमरे की प्लानिंग और घर की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ी तनाव में हैं. वे चाहती हैं कि आने वाले नन्हे मेहमान के लिए हर चीज एकदम परफेक्ट हो. 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अब उनके घर में खुशियों का माहौल है.
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