7 IVF फेलियर, 1 मिसकैरेज का दर्द! अब 10 साल बाद मां बनने वाली हैं ये ऐक्ट्रेस, जानें कौन हैं अदाकारा

5 . एक्ट्रेस को हो रही इस बात की चिंता

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खुशखबरी के साथ-साथ संभावना और अविनाश अब बच्चे के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. अभिनेत्री ने साझा किया कि वे फिलहाल बच्चे के कमरे की प्लानिंग और घर की व्यवस्थाओं को लेकर थोड़ी तनाव में हैं. वे चाहती हैं कि आने वाले नन्हे मेहमान के लिए हर चीज एकदम परफेक्ट हो. 10 साल के लंबे इंतजार के बाद अब उनके घर में खुशियों का माहौल है.

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