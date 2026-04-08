Ranbir Kapoor से पहले, डबल रोल से हड़कंप मचा चुके हैं ये 7 सितारे; 1 तो डेब्यू से ही बन गया नेशनल क्रश

1 . Bollywood Actors Who Did Double Role

1

डायरेक्टर नितेश तिवारी की आगामी फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रणबीर कपूर इस महाकाव्य में न केवल भगवान राम की भूमिका निभाएंगे, बल्कि वे भगवान परशुराम के शक्तिशाली और उग्र अवतार में भी नजर आएंगे. रणबीर के इस 'डबल रोल' की खबर ने फैंस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं. हालांकि, बॉलीवुड में दोहरे किरदार निभाकर सफलता हासिल करने की परंपरा काफी पुरानी है. आइए जानते हैं उन सितारों के बारे में जिन्होंने डबल रोल से पर्दे पर जादू बिखेरा.