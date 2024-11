1 . Indian musician Ricky Kej bags his fourth Grammy nomination

बेंगलुरु के रहने वाले भारतीय संगीतकार रिकी केज को भी इस बार ग्रैमी अवॉर्ड नॉमिनेशन लिस्ट में एंट्री मिली है. खास बात ये है कि उनका नाम चौथी बार लिस्ट में आया है. इससे वो काफी खुश हैं उम्मीद कर रहे हैं कि अवॉर्ड उन्हें मिले. बता दें कि रिकी के एल्बम 'ब्रेक ऑफ डॉन' को Best New Age, Ambient, or Chant Album कैटेरगरी में नॉमिनेट किया गया है. इससे पहले रिकी तीन ग्रैमी जीत चुके हैं.