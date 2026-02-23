67 साल पुराना वो Holi Song, जिसके लिए एक्ट्रेस ने गजराज को दी थी 2 घंटे की ट्रेनिंग; तब मिला पाई थीं ताल से ताल

1 . Holi Song Special

1

1950 के बाद हिंदी सिनेमा में होली के गानों को भक्ति का रंग देखकर फिल्माया, जिसमें 'होली आई रे कन्हाई' और 'डारो रे रंग डारो रे रसिया' जैसे गाने शामिल थे. 1950 में आई जोगन में गीता दत्त ने 'डारो रे रंग डारो रे रसिया' गाना गाया था. वहीं 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया में शमशाद बेगम और लता मंगेशकर ने'होली आई रे कन्हाई' गाना गाया था. यह भारतीय सिनेमा के सबसे पुराने और क्लासिक होली गीतों में से एक है. लेकिन इन सबसे परे हिंदी सिनेमा का मोस्ट पॉपुलर होली सॉन्ग ऐसा भी है, जो बहुत मुश्किलों के साथ फिल्माया गया था. चलिए हम आपको उसी होली की सॉन्ग और एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं.