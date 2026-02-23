FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

67 साल पुराना वो Holi Song, जिसके लिए एक्ट्रेस ने गजराज को दी थी 2 घंटे की ट्रेनिंग; तब मिला पाई थीं ताल से ताल

4 मार्च को रंगों का पर्व होली पूरे देश में मनाया जाएगा. होली और हिंदी सिनेमा का नाता बहुत पुराना रहा है क्योंकि इस त्योहार पर सिनेमा में एक से बढ़कर एक गानों को लिखा और फिल्माया गया है. इन्हीं में से होली का एक गाना ऐसा भी है, जिसमें डांस करने के लिए एक्ट्रेस को हाथी संग ताल से ताल मिलानी पड़ी थी.

Pragya Bharti | Feb 23, 2026, 08:34 AM IST

1.Holi Song Special

Holi Song Special
1

1950 के बाद हिंदी सिनेमा में होली के गानों को भक्ति का रंग देखकर फिल्माया, जिसमें 'होली आई रे कन्हाई' और 'डारो रे रंग डारो रे रसिया' जैसे गाने शामिल थे. 1950 में आई जोगन में गीता दत्त ने 'डारो रे रंग डारो रे रसिया' गाना गाया था. वहीं 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया में शमशाद बेगम और लता मंगेशकर ने'होली आई रे कन्हाई' गाना गाया था. यह भारतीय सिनेमा के सबसे पुराने और क्लासिक होली गीतों में से एक है. लेकिन इन सबसे परे हिंदी सिनेमा का मोस्ट पॉपुलर होली सॉन्ग ऐसा भी है, जो बहुत मुश्किलों के साथ फिल्माया गया था. चलिए हम आपको उसी होली की सॉन्ग और एक्ट्रेस के बारे में बताते हैं. 

2.1959 में रिलीज हुई फिल्म का गाना

1959 में रिलीज हुई फिल्म का गाना
2

साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म 'नवरंग' सभी को याद होगी. फिल्म के बोल और संगीत किसी को भी नाचने पर मजबूर कर देते हैं. आज भी गाने, म्यूजिक, और आशा भोंसले और महेंद्र कपूर की आवाज दिल को छू जाती है. गाना जितना प्यारा है, उसे शूट भी उतनी ही मुश्किलों और बारीकियों के साथ किया गया था. 
 

3.किस होली सॉन्ग में एक्ट्रेस को करनी पड़ी थी हाथी संग डांस?

किस होली सॉन्ग में एक्ट्रेस को करनी पड़ी थी हाथी संग डांस?
3

'अरे जा रे हट नटखट' को परफेक्ट बनाने के लिए फिल्म के निर्देशक वी. शांताराम सेट पर कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस को हाथी के साथ ताल से ताल मिलाकर डांस करने के लिए कहा था. 
 

4.शूटिंग में हुई थी मुश्किलें

शूटिंग में हुई थी मुश्किलें
4

उस वक्त टेक्निकली भी अभिनेत्री और हाथी को एक साथ शूट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि शूटिंग इनडोर होती थी. फिर भी एक्ट्रेस ने इस गाने पर हाथी के साथ थिरकने के लिए मना नहीं किया था.

5.हाथी संग बॉन्डिंग बैठाने के लिए एक्ट्रेस ने किया था ये काम

हाथी संग बॉन्डिंग बैठाने के लिए एक्ट्रेस ने किया था ये काम
5

गाने का वीडियो शूट करने से पहले एक्ट्रेस ने हाथी के साथ दोस्ती की. वे उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थीं, पानी पिलाती थीं और घंटों उनसे बातें भी करती थीं. अभिनेत्री जानती थीं कि जानवरों के साथ तालमेल बैठाने के लिए उनके साथ बॉन्डिंग मजबूत करना ज्यादा जरूरी है.
 

6.फिर बिना घबराहट के हुई शूटिंग

फिर बिना घबराहट के हुई शूटिंग
6

शूटिंग वाले दिन बिना किसी घबराहट के एक्ट्रेस ने हाथी के साथ शूट किया. इस तरह, हाथी के साथ गजब का डांस करके अभिनेत्री ने फिल्म और गाने दोनों को यादगार बना दिया.
 

7.होली के इस सॉन्ग को हिट करने वाली एक्ट्रेस कौन है?

होली के इस सॉन्ग को हिट करने वाली एक्ट्रेस कौन है?
7

हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं, वह है- संध्या शांताराम, जिन्होंने इस सुपरहिट होली सॉन्ग पर डांस करने के लिए गजराज के साथ घंटों समय बिताए थे. तब जाकर हाथी के साथ वे ताल से ताल मिला पाई थीं.

8.गाने की खासियत

गाने की खासियत
8

अरे जा रे हट नटखट गाने की खास बात ये भी थी कि उस गाने में कोई मेल लीड नहीं था. महिला और पुरुष दोनों का किरदार खुद एक्ट्रेस ने ही निभाया था. आपको याद होगा कि अभिनेत्री इस गाने में आधी महिला और आधी पुरुष बनी थीं और लिरिक्स के साथ अपने किरदार को बनाए रखते हुए शानदार क्लासिकल डांस किया था. एक साथ एक स्टेज पर दो किरदार निभाकर और  आज भी होली 'नवरंग' के इस गाने के बिना अधूरी है.

