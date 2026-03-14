माचिस-सिगरेट के डिब्बे पर लिखे धुन, 65Yr पहले ऐसे तैयार हुआ था 4 Min 41 Sec का ये गाना, आज है हर महफिल की जान

7 . मोहम्मद रफी ने दी आवाज

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अगली सुबह जब यह धुन और बोल तैयार हुए, तो इसे मोहम्मद रफी ने अपनी मखमली आवाज दी. पर्दे पर देव आनंद का मस्तमौला अंदाज और वहीदा रहमान की सादगी ने इस गाने को सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बना दिया. आज भी जब यह गाना बजता है, तो वही रूहानी सुकून मिलता है जो दशकों पहले मिला था.

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