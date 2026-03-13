FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

संभल के सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बयान, क्या पुलिस की अब यही भाषा रह गई है- बर्क, 'किसी समुदाय के अपमान का हक किसने दिया', संविधान-कानून की बात करनी चाहिए- बर्क, पुलिस का काम नागरिकों को सुरक्षा देना है- बर्क, 'धमकी देकर डर का माहौल पैदा करना नहीं'

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

चैत्र नवरात्रि पर रखने जा रहे हैं नौ दिन के व्रत तो जान लें ये जरूरी नियम, जरूर करें इनका पालन

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट जारी, यहां चेक करें आपके बच्चे को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन

Rajasthan RTE Lottery Result 2026: राजस्थान आरटीई लॉटरी रिजल्ट जारी, यहां चेक करें आपके बच्चे को किस स्कूल में मिलेगा एडमिशन

UPPSC ने जारी किया TGT असिस्टेंट टीचर प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट का PDF

UPPSC ने जारी किया TGT असिस्टेंट टीचर प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इस लिंक से फटाफट डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट का PDF

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता

Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

संगीतकार नौशाद ने 105 धुनें रिजेक्ट करने के बाद इस गाने को फाइनल किया था. 1 करोड़ की लागत से बने भव्य सेट पर फिल्माया यह गीत आज भी लोगों को खूब पसंद आता है. चलिए हम आपको इस गाने के बारे में बताते हैं.

Pragya Bharti | Mar 13, 2026, 11:37 AM IST

1.Superhit Song After Rejecting 105 Musics

Superhit Song After Rejecting 105 Musics
1

बॉलीवुड के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो समय की सीमा को पार कर अमर हो जाती हैं. ऐसी ही एक फिल्म है 1960 में रिलीज हुई 'मुगल-ए-आजम'. इस फिल्म का हर दृश्य और हर गाना एक मिसाल है, लेकिन इस फिल्म में एक ऐसी गीत है, जिसे बनाने में मेकर्स को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी थी. आइए इस गाने के बारे में बताते है.

Advertisement

2.105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद पूरी हुई थी इस सॉन्ग की तलाश

105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद पूरी हुई थी इस सॉन्ग की तलाश
2

संगीतकार नौशाद अपने काम को लेकर बेहद सख्त थे. इस एक गाने के लिए उन्होंने और गीतकार शकील बदायूंनी ने रात-दिन एक कर दिए थे. बताया जाता है कि नौशाद साहब ने शकील साहब द्वारा लिखे गए 105 अंतरा और धुन के विकल्पों को सिरे से खारिज कर दिया था. अंततः 106वीं बार में गाने की पंक्तियां और धुन तैयार हुई, तब जाकर उन्हें संतुष्टि मिली.

3.16 साल का लंबा इंतजार

16 साल का लंबा इंतजार
3

निर्देशक के. आसिफ के लिए 'मुगल-ए-आजम' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उनका जुनून थी. इस फिल्म को हकीकत में बदलने में उन्हें 16 साल का लंबा समय लगा. उन्होंने फिल्म के हर पहलू पर बारीकी से काम किया, जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने एक 'मैग्नम ओपस' के रूप में मौजूद है.

4.सेट पर खर्च हुआ था 1 करोड़

सेट पर खर्च हुआ था 1 करोड़
4

फिल्म के इस गाने को फिल्माने के लिए मुंबई के स्टूडियो में एक भव्य 'शीश महल' तैयार किया गया था. आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार, उस दौर में इस इकलौते गाने के सेट और फिल्मांकन पर लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. यह उस समय के हिसाब से एक अविश्वसनीय राशि थी, जिसने इस गाने को भारतीय सिनेमा का सबसे महंगा गीत बना दिया.

TRENDING NOW

5.इस गाने को लता मंगेशकर ने दी थी अपनी आवाज

इस गाने को लता मंगेशकर ने दी थी अपनी आवाज
5

सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने इस गीत को अपनी अमर आवाज दी. गाने की रिकॉर्डिंग भी बेहद दिलचस्प रही. उस समय गूंज  पैदा करने के लिए आज जैसी मशीनें नहीं थीं. कहा जाता है कि नौशाद साहब ने लता जी को स्टूडियो के बाथरूम में खड़ा कर गाना गवाया था, ताकि वह कुदरती गूंज रिकॉर्ड की जा सके जो महल के वातावरण के लिए जरूरी थी.
 

6.मधुबाला का आइकॉनिक 'बीस्ट मोड' डांस

मधुबाला का आइकॉनिक 'बीस्ट मोड' डांस
6

खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला ने इस गाने में अपनी पूरी आत्मा झोंक दी थी. भारी गहनों और जंजीरों के साथ 'शीश महल' में उनका वह निडर होकर नाचना और शहंशाह अकबर की आंखों में आंखें डालकर विद्रोह करना, आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है. उनके चेहरे के भावों ने इस गाने को विजुअल ट्रीट बना दिया.

7.6 मिनट 16 सेकेंड का रूहानी सुकून

6 मिनट 16 सेकेंड का रूहानी सुकून
7

6 मिनट और 16 सेकेंड का यह गाना केवल एक संगीत रचना नहीं है, बल्कि प्यार की आजादी का एक घोषणापत्र है. आज 65 साल बीत जाने के बाद भी जब यह गाना बजता है, तो श्रोता इसकी गहराई और भव्यता में खो जाते हैं. यह गाना आज भी 'कल्ट क्लासिक' की श्रेणी में सबसे ऊपर आता है.

8.किस गाने को बनाने में 105 धुन हुई थीं रिजेक्ट

किस गाने को बनाने में 105 धुन हुई थीं रिजेक्ट
8

दरअसल, हम बात कर रहे हैं- फिल्म'मुगल-ए-आजम' के 'जब प्यार किया तो डरना क्या' गाने के बारे में, जो साबित करता है कि जब जुनून और कला का मेल होता है, तो इतिहास रचा जाता है. 105 रिजेक्शन और करोड़ों के खर्च के बाद बना यह गीत हर पीढ़ियों के लिए आज पसंदीदा सॉन्ग है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
Budh Uday 2026:कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
कुंभ राशि में बुध के उदय से खुलेगा इन 3 राशियों के लोगों का भाग्य, नौकरी से लेकर बिजनेस तक में मिलेगी सफलता
Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
Alvida Jumma Mubarak: अलविदा रमजान, या रब! कुबूल कर ले हमारी इबादत; इन रूहानी संदेशों से अपनों को दें जुमा-उल-विदा की मुबारकबाद
शादी के बाद Rashmika Mandanna की ऑडियो क्लिप वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
शादी के बाद Rashmika Mandanna की प्राइवेट चैट वायरल, एक्ट्रेस ने दी 24 घंटे में हटाने की चेतावनी
पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार
पिता के निधन के बाद 14 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 333 करोड़ का कारोबार
MORE
Advertisement
धर्म
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
Numerology: 786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
786 नंबर को मुस्लिम धर्म में क्यों माना गया है बेहद पाक, बिस्मिल्लाह और इस्लाम से क्या है इसका कनेक्शन
MORE
Advertisement