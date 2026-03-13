6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज

2 . 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद पूरी हुई थी इस सॉन्ग की तलाश

संगीतकार नौशाद अपने काम को लेकर बेहद सख्त थे. इस एक गाने के लिए उन्होंने और गीतकार शकील बदायूंनी ने रात-दिन एक कर दिए थे. बताया जाता है कि नौशाद साहब ने शकील साहब द्वारा लिखे गए 105 अंतरा और धुन के विकल्पों को सिरे से खारिज कर दिया था. अंततः 106वीं बार में गाने की पंक्तियां और धुन तैयार हुई, तब जाकर उन्हें संतुष्टि मिली.