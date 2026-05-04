63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

3 . आंखों में आंसू और हाथ में सितार

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गाने के दृश्यों में मीना कुमारी हाथ में सितार लिए, अपनी आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर बेपनाह उदासी समेटे हुए अपने प्रेमी को दिल का हाल सुनाती नजर आती हैं. इस गीत का जादू ऐसा है कि इसे केवल सुनने पर ही नहीं, बल्कि वीडियो फॉर्मेट में देखने पर दर्शकों की आंखों से आंसू छलक जाते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया के दौर में भी, खासकर इंस्टाग्राम पर, इस गाने पर रील वीडियो का ट्रेंड जबरदस्त रहा और यह नई पीढ़ी के बीच भी जमकर वायरल हुआ.

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