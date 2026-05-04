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63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

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63Yr पुराना 4Min 48Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसमें Meena Kumari को देख रो पड़े थे आशिक; आज भी बना हुआ है बेस्ट सैड सॉन्ग

Lata Mangeshkar Sad Song: फिल्म 'दिल एक मंदिर' का 63 साल पुराना एक गाना आज भी सर्वश्रेष्ठ सैड सॉन्ग माना जाता है. मीना कुमारी की उदासी और लता जी की आवाज ने इसे अमर बना दिया है.

Pragya Bharti | May 04, 2026, 03:32 PM IST

1.Meena Kumari Sad Song

Meena Kumari Sad Song
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हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी 'ट्रेजेडी क्वीन' का जिक्र होता है, तो अभिनेत्री मीना कुमारी का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है. मीना कुमारी ने पर्दे पर दुख और जुदाई के भावों को जिस शिद्दत से जिया, वह आज भी बेमिसाल है. साल 1963 में उन पर एक ऐसा गीत फिल्माया गया था, जो 63 साल बीत जाने के बाद भी साल 2026 में संगीत प्रेमियों के लिए बेस्ट सैड सॉन्ग की लिस्ट में टॉप पर बना हुआ है.
 

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2.मीना कुमारी की वो दर्दभरी गीत

मीना कुमारी की वो दर्दभरी गीत
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हम बात कर रहे हैं फिल्म 'दिल एक मंदिर' के एक कल्ट क्लासिक गाने की. इस गीत को सुर कोकिला लता मंगेशकर ने अपनी रूहानी आवाज से सजाया था. फिल्म में मीना कुमारी और दिग्गज अभिनेता राज कुमार की जोड़ी नजर आई थी. 4 मिनट 48 सेकंड का यह गीत विरह की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है, जिसे सुनकर आज भी सुनने वालों का दिल भर आता है.
 

3.आंखों में आंसू और हाथ में सितार

आंखों में आंसू और हाथ में सितार
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गाने के दृश्यों में मीना कुमारी हाथ में सितार लिए, अपनी आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर बेपनाह उदासी समेटे हुए अपने प्रेमी को दिल का हाल सुनाती नजर आती हैं. इस गीत का जादू ऐसा है कि इसे केवल सुनने पर ही नहीं, बल्कि वीडियो फॉर्मेट में देखने पर दर्शकों की आंखों से आंसू छलक जाते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया के दौर में भी, खासकर इंस्टाग्राम पर, इस गाने पर रील वीडियो का ट्रेंड जबरदस्त रहा और यह नई पीढ़ी के बीच भी जमकर वायरल हुआ.

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4.मीना कुमारी की निजी जिंदगी की झलक

मीना कुमारी की निजी जिंदगी की झलक
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दिलचस्प बात यह है कि यह गाना कहीं न कहीं मीना कुमारी की असल जिंदगी की कड़वी हकीकत से भी मेल खाता है. अपनी निजी जिंदगी में मीना कुमारी ने काफी उतार-चढ़ाव देखे. पति कमल अमरोही से अलगाव और सच्चे प्यार की तलाश ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था. अक्सर कहा जाता है कि इस गाने को गाते समय मीना कुमारी ने अपनी निजी पीड़ा को पर्दे पर उतार दिया था, जिससे यह गाना महज एक फिल्मी गीत न रहकर एक अमर दास्तान बन गया.
 

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5.किस गाने ने निकाल दिए हर आशिकों के आंसू

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जिस गीत की हम बात कर रहे हैं, वह है- "हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं...". संगीत की दुनिया में कई दर्द भरे गाने आए और गए, लेकिन मीना कुमारी की खामोश सिसकियों और लता मंगेशकर की मखमली आवाज के मेल ने इस गाने को एक ऐसा मुकाम दिया है, जिसे अगले कई दशकों तक भुलाया नहीं जा सकेगा.

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