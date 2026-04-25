62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi

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Pragya Bharti | Apr 25, 2026, 05:11 PM IST
1.When Indira Gandhi crying over Mohammed Rafi Song
सुरों के सरताज मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज में वो बात थी जो पत्थर दिल को भी पिघला देती थी. साल 1967 में आई फिल्म 'नौनिहाल' का एक ऐसा ही विशेष गीत है, जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी फफक-फफक कर रो पड़ी थी.
मोहम्मद रफी द्वारा गाए गीत को सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी भावुक हो गई थीं कि वे खुद को रोक नहीं पाईं. बता दें कि पंडित नेहरू को समर्पित यह गीत कैफी आजमी ने लिखा था.
2.साल 1967 में आई थी फिल्म
यह किस्सा साल 1967 की फिल्म 'नौनिहाल' से जुड़ा है. फिल्म के निर्माता सावन कुमार, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े प्रशंसक थे. 27 मई 1964 को जब नेहरू जी का निधन हुआ, तो सावन कुमार को गहरा आघात लगा. उन्होंने तय किया कि वह अपनी फिल्म के जरिए नेहरू जी को एक ऐसी श्रद्धांजलि देंगे जिसे युगों-युगों तक याद रखा जाएगा.
3.कैफी आजमी और मदन मोहन का संगम
सावन कुमार एक ऐसा गीत चाहते थे जो नेहरू जी की यादों को जीवंत कर दे. इसके लिए उन्होंने दिग्गज गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन को चुना. कैफी आजमी ने गाने के बोल ऐसे रखे कि उनमें एक राष्ट्रनायक की विदाई का दर्द साफ झलकता था. फिर, संगीत सम्राट मदन मोहन ने इसे अपनी धुन से अमर बना दिया.
4.मोहम्मद रफी की रूहानी गायकी
जब इस गीत को गाने की बात आई, तो हर किसी की जुबां पर सिर्फ एक ही नाम था- मोहम्मद रफी. रिकॉर्डिंग के दौरान माहौल बेहद गमगीन था. रफी साहब हर पंक्ति को गाने से पहले कुछ पल मौन हो जाते थे, जैसे वे उस दर्द को खुद महसूस कर रहे हों. जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तो वहां मौजूद लोग तालियां बजाना भूल गए, क्योंकि हर कोई उस आवाज के जादू में खो चुका था.
5.आखिर क्यों गाने सुन इंदिरा गांधी के आंखों में आए थे आंसू?
फिल्म की रिलीज के समय सावन कुमार इसे 'टैक्स फ्री' करवाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास पहुंचे. इंदिरा जी ने फिल्म देखने से पहले उसका एक गाना सुनने की इच्छा जताई. जैसे ही इस गाने के बोल गूंजे और रफी साहब की दर्दभरी आवाज ने नेहरू जी की स्मृतियों को ताजा कर दिया और इंदिरा गांधी अपने पिता की याद में फफक-फफक कर रो पड़ीं.
6.किस कालजयी गीत को सुन इंदिरा गांधी नहीं रोक पाईं आंसू
जिस गीत की बात हो रही है, वह कोई और नहीं बल्कि नौनिहाल फिल्म की 'मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो' गीत है. यह गीत सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं, बल्कि देश के एक महान नेता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि बन गया. आज भी जब यह गीत बजता है, तो मोहम्मद रफी की आवाज और कैफी आजमी के शब्द सुनने वालों की आंखों को नम कर देते हैं.
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