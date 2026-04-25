62 साल पुराना Mohammed Rafi का वो गाना, जिसके 3Min 35Sec में ही फफक-फफक कर रो पड़ी थीं Indira Gandhi

1 . When Indira Gandhi crying over Mohammed Rafi Song

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सुरों के सरताज मोहम्मद रफी की रूहानी आवाज में वो बात थी जो पत्थर दिल को भी पिघला देती थी. साल 1967 में आई फिल्म 'नौनिहाल' का एक ऐसा ही विशेष गीत है, जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. इस गीत को सुनकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी फफक-फफक कर रो पड़ी थी.

मोहम्मद रफी द्वारा गाए गीत को सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतनी भावुक हो गई थीं कि वे खुद को रोक नहीं पाईं. बता दें कि पंडित नेहरू को समर्पित यह गीत कैफी आजमी ने लिखा था.