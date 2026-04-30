4Min 44Sec का 61Yr पुराना वो दर्दभरा गाना, जिसके लिए 1-2 नहीं Mohammed Rafi को लेने पड़े थे 47रीटेक; आज भी हर आशिक का पसंदीदा

3 . मोहम्मद रफी ने क्यों लिए 47 रिटेक?

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रफी साहब को लगा कि उस गाने में 'तड़प' और 'उदासी' अभी भी गायब है जिसकी तलाश देवानंद और विजय आनंद को थी.उन्होंने खुद ही दर्जनों रीटेक लिए. कहा जाता है कि 2, 4 या 10 नहीं, बल्कि पूरे 47 रीटेक के बाद जब रफी साहब के चेहरे पर संतोष का भाव आया, तब जाकर उन्होंने इसे फाइनल किया. बर्मन दा ने उन्हें गले लगाकर कहा था, "तुमने हिंदी सिनेमा को एक अमर गीत दिया है."