6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?

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Pragya Bharti | Apr 17, 2026, 11:21 AM IST
1.Most Profitable Actor in Bollywood
भारतीय फिल्म जगत में जहां खान तिकड़ी का दबदबा माना जाता है, वहीं 66 साल की उम्र और 6 फुट के दमदार कद वाले इस एक्टर ने भी एक नया इतिहास रच दिया है. ये एक्टर आज भले ही पारंपरिक लीड रोल में कम नजर आते हों, लेकिन वे जिस भी फिल्म में खलनायक बनकर आते हैं, वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सोने की खान साबित होती है. बॉक्स ऑफिस पर खूब नोटों की बारिश भी कराती है. चलिए इस एक्टर के बारे में जान लेते हैं.
2.1000 करोड़ का सफर
संजय दत्त की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी पारी 'KGF: Chapter 2' से शुरू हुई. इस फिल्म में उन्होंने ऐसा खूंखार किरदार निभाया कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए. उनकी गहरी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस का ही असर था कि फिल्म ने दुनिया भर में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया.
3.शाहरुख और रणवीर के साथ भी दी सुपरहिट फिल्में
इसके बाद इस अभिनेता ने शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' में एक बेहद प्रभावशाली कैमियो किया. इस फिल्म ने भी 1160 करोड़ का आंकड़ा पार किया. इसके बाद, असली धमाका तो रणवीर सिंह स्टारर जासूसी थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' में हुआ. इसमें एक्टर ने विलेन के रोल में मुख्य नायक तक को कड़ी टक्कर दी और फिल्म ने 1300 करोड़ से ज्यादा कमाकर इतिहास रच दिया.
4.चौथी 1000 करोड़ी फिल्म की तैयारी जारी
एक्टर, अब 'धुरंधर 2' के साथ अपनी चौथी लगातार 1000 करोड़ी फिल्म देने की राह पर चल रहे हैं. यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इस अभिनेता की उस करिश्माई शख्सियत का जादू है जो 66 साल की उम्र में भी युवाओं को मात देती है. उनकी नशीली आंखें और चलता-फिरता 'स्वैग' आज भी सिनेमाघरों में भीड़ जुटाने के लिए काफी है.
5.कौन है भारत को सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला वो एक्टर?
जिस एक्टर की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं, बल्किल संजू बाबा हैं. संजय दत्त भारतीय सिनेमा के इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में दी हैं. 'केजीएफ 2' से 'धुरंधर' तक, उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोल रहा है.
6.इंडस्ट्री में आज भी है भौकाल
इंडस्ट्री के जानकार मानते हैं कि ये संजय आज के दौर के सबसे सफल 'सपोर्टिंग पिलर' बन चुके हैं, जिनके बिना बड़ी फिल्मों की कल्पना अधूरी लगती है. यही वजह है कि वे भारत के सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाले सितारों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए हैं.
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