6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?

1 . Most Profitable Actor in Bollywood

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भारतीय फिल्म जगत में जहां खान तिकड़ी का दबदबा माना जाता है, वहीं 66 साल की उम्र और 6 फुट के दमदार कद वाले इस एक्टर ने भी एक नया इतिहास रच दिया है. ये एक्टर आज भले ही पारंपरिक लीड रोल में कम नजर आते हों, लेकिन वे जिस भी फिल्म में खलनायक बनकर आते हैं, वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सोने की खान साबित होती है. बॉक्स ऑफिस पर खूब नोटों की बारिश भी कराती है. चलिए इस एक्टर के बारे में जान लेते हैं.