अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज

1 . पूजा मेरी जान

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अक्टूबर की शुरुआत अगर आप एंटरटेनिंग से करना चाहते हैं, तो ओटीटी पर पूजा मेरी जान फिल्म को देख सकते हैं. यह मूवी 2 अक्टूबर को zee5 पर रिलीज होगी. इसको देखने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है,फिल्म को आपने कभी तक नहीं देखा है तो इसको ओटीटी पर जरूर देखें. फिल्म में कहानी के साथ किरदारों की इमोशनल भावनाएं भी आपको देखने के लिए मिलेगी. सिर्फ एक्शन या कॉमेडी ही नहीं बल्कि आपको इसमें काफी सारे नए ट्विस्ट भी मिलेंगी. (Image: instagram)