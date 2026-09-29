अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज

एंटरटेनमेंट
Ritika | Sep 29, 2026, 02:37 PM IST
1.पूजा मेरी जान
अक्टूबर की शुरुआत अगर आप एंटरटेनिंग से करना चाहते हैं, तो ओटीटी पर पूजा मेरी जान फिल्म को देख सकते हैं. यह मूवी 2 अक्टूबर को zee5 पर रिलीज होगी. इसको देखने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है,फिल्म को आपने कभी तक नहीं देखा है तो इसको ओटीटी पर जरूर देखें. फिल्म में कहानी के साथ किरदारों की इमोशनल भावनाएं भी आपको देखने के लिए मिलेगी. सिर्फ एक्शन या कॉमेडी ही नहीं बल्कि आपको इसमें काफी सारे नए ट्विस्ट भी मिलेंगी. (Image: instagram)
2.दुपहिया सीजन 2
पॉपुलर वेब सीरीज 'दुपहिया' दूसरे सीजन के साथ एक बार फिर लोगों के दिलों में राज करने के लिए तैयार है. यह सीरीज 1 अक्टूबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए. एक बार देखने के बाद आपका मन बार-बार इसको देखने का करेगा. रिलेटेबल कहानियां देखना पसंद है, तो 'दुपहिया सीजन 2' आपकी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल हो सकती है. (Image: instagram)
3. ईस्ट ऑफ ईडन
ईस्ट ऑफ ईडन को आप 1 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी. जिन्हें सिर्फ तेज-तर्रार मनोरंजन के बजाय मजबूत कहानी और किरदारों वाला कंटेंट देखना भी काफी ज्यादा पसंद है, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट साबित हो सकती है. इसको आप वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. (Image: instagram)
4.#लव
अगर आपको मॉडर्न रोमांटिक ड्रामा देखना काफी ज्यादा पसंद है, तो #लव रोमांटिक कॉमेडी सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर 2 अक्टूबर से देख सकते हैं. ये आपको जरूर पसंद आएंगी. इसमें दो लोगों की केमिस्ट्री को ही बड़े खास तरीके से दिखाया गया है. अगर आपकी वॉचलिस्ट में रोमांटिक और रिलेशनशिप बेस्ड कंटेंट है, तो अब ये भी जरूर होने वाला है.
5.ओह माय डॉग
आप अपनी वॉच लिस्ट में ओह माय डॉग को भी जरूर शामिल कर सकते हैं. इसको देखना आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. अगर आपको जानवरों से जुड़ी प्यारी और इमोशनल फिल्मों को देखना पसंद है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं. इस फिल्म में भी इमोशन के साथ एंटरटेनमेंट का तड़का आपको पूरा-पूरा देखने के लिए मिल सकता है. फिल्म 1 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. (Image: instagram)
6.बेतलेहेम कुटुंब यूनिट
बेतलेहेम कुटुंब यूनिट ये एक मलयालम रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इसको आप 2 अक्टूबर को जियो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं. ये आपको देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है. अलग-अलग उम्र के लोगों के बीच प्यार में पड़े और फिर क्या-क्या बदलाव आए, ये सारी चीजों को अच्छे से दिखाया गया है. (Image: instagram)