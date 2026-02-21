FacebookTwitterYoutubeInstagram
रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

भारत में 18% टैरिफ का खतरा टालने के बाद ट्रंप की नई चेतावनी, बोले-'टैरिफ नहीं तो व्यापार ही बंद कर दूंगा'

अब माता-पिता की सहमति के बिना नहीं हो सकेगा प्रेम विवाह, लव मैरिज पर गुजरात सरकार का बड़ा ऐलान

शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा

55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा

रंगों के त्योहार होली तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शुक्र, खूब मिलेगा लाभ

एंटरटेनमेंट

55 साल पुराना Mohammad Rafi का वो गाना, जिसे सुनकर आज भी सुबक पड़ता है दिल; 6 मिनट 29 सेकेंड में चीर देता है कलेजा

Mohammad Rafi Old Song: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की वह गीत आज 55 साल बाद भी विरह के दर्द को जीवित रखता है. इस एवरग्रीन सॉन्ग को आज भी लोग बड़े चाव के साथ सुनते हैं. मोहम्मद रफी के इस गाने में दर्द इतना है कि इसे सुनकर कलेजा फटने जैसा एहसास होता है. यही वजह है कि ये सॉन्ग करोड़ों लोगों की पसंद है.

Pragya Bharti | Feb 21, 2026, 12:25 PM IST

1.Mohammad Rafi old song

Mohammad Rafi old song
1

संगीत की दुनिया में कुछ गाने समय की सीमा को लांघकर अमर हो जाते हैं. साल 1971 में आई फिल्म 'आप आए बहार आई' का एक ऐसा ही गीत है, जिसने पिछले 55 सालों से संगीत प्रेमियों की आंखों को नम कर रखा है. 6 मिनट 29 सेकेंड का यह एवरग्रीन गाना अलगाव और दर्द की एक मुकम्मल दास्तां बयां करता है.

2.गाने में राजेंद्र कुमार और साधना की शानदार केमिस्ट्री

गाने में राजेंद्र कुमार और साधना की शानदार केमिस्ट्री
2

यह गीत बॉलीवुड के 'जुबली स्टार' राजेंद्र कुमार और दिग्गज अभिनेत्री साधना पर फिल्माया गया था. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में बने इस गाने को मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपनी रूहानी आवाज से सजाया है. आनंद बख्शी के लिखे बोल इतने गहरे हैं कि आज की पीढ़ी के युवा भी जब इसे सुनते हैं, तो अपने अतीत की यादों में खो जाते हैं.

3.फिल्म की मार्मिक कहानी का हिस्सा

फिल्म की मार्मिक कहानी का हिस्सा
3

फिल्म 'आप आए बहार आई' की कहानी काफी संवेदनशील थी. इसमें नीना (साधना) के जीवन के संघर्ष और रोहित (राजेंद्र कुमार) के त्याग को दिखाया गया है. फिल्म में जब अलगाव का दौर आता है, तब यह गाना कहानी के दर्द को चरम पर ले जाता है. यही कारण था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और यह गाना रेडियो से लेकर आज के यूट्यूब दौर तक अपनी पकड़ बनाए हुए है.

4.55 साल पुराना मोहम्मद रफी का कौन सा गाना है?

55 साल पुराना मोहम्मद रफी का कौन सा गाना है?
4

दरअसल, हम जिस सॉन्ग की बातें कर रहे हैं वह 'मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता' है. ये गाना फिल्म 'आप आए बहार आई' का है. इसे सुनते ही लोगों के पुराने दर्द हरे हो जाते हैं. कलेजा चीरने जितना दर्द होता है.

5.डिजिटल युग में भी कायम है जादू

डिजिटल युग में भी कायम है जादू
5

पुराने गानों की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी और शब्दों का अर्थपूर्ण होना था. जहां आज के दौर में गाने कुछ हफ्तों में भुला दिए जाते हैं, वहीं रफ़ी साहब का यह नगमा यूट्यूब पर 42 मिलियन (4.2 करोड़) से ज्यादा व्यूज बटोर चुका है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि सच्चा संगीत और दिल को छू लेने वाले बोल कभी पुराने नहीं होते.

6.एक अमर रचना

एक अमर रचना
6

चाहे प्रेम चोपड़ा का नकारात्मक किरदार हो या राजेंद्र कुमार की भावुक अदाकारी, इस गाने ने हर तत्व को समेटकर इसे एक 'कल्ट क्लासिक' बना दिया है. यदि आप अकेलेपन में किसी पुराने साथी को याद कर रहे हैं, तो रफ़ी और लता की आवाज़ वाला यह गीत सीधे आपके दिल के तारों को झंकृत कर देगा.

