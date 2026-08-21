FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
CTET City Intimation Slip 2026: कब आएगी सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप? एडमिट कार्ड पर भी बड़ा अपडेट

CTET City Intimation Slip 2026: कब आएगी सीटेट की सिटी इंटीमेशन स्लिप? एडमिट कार्ड पर भी बड़ा अपडेट

कल का मौसम, 22 अगस्त: दिल्ली में बारिश का अनुमान, नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में क्या होगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

कल का मौसम, 22 अगस्त: दिल्ली में बारिश का अनुमान, नोएडा-गाजियाबाद-गुरुग्राम में क्या होगा? जानिए IMD का वेदर अपडेट

क्या है तमिलनाडु का कार विवाद, जिसमें फिर आमने-सामने आए थलापति विजय-उदयनिधि स्टालिन?

क्या है तमिलनाडु का कार विवाद, जिसमें फिर आमने-सामने आए थलापति विजय-उदयनिधि स्टालिन?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का

Friday OTT Release: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस का जबरदस्त तड़का

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन

हिंदी न्यूज़Photos

एंटरटेनमेंट

3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

जानिए उस सदाबहार गाने का दिलचस्प इतिहास जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000 रुपये नहीं मिले तो मुकेश ने मात्र 1000 रुपये में अपनी आवाज देकर इसे अमर कर दिया. 3 मिनट और 50 सेकंड का वो दर्द भरा गाना आज भी हर आशीकों के लिए पसंदीदा बना हुआ है.

Pragya Bharti | Aug 21, 2026, 04:13 PM IST

1.52 साल पुराना वो सैड सॉन्ग कौन सा है?

52 साल पुराना वो सैड सॉन्ग कौन सा है?
1

हिंदी सिनेमा का इतिहास ऐसे कई अनसुने किस्सों और यादगार गानों से भरा पड़ा है, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने करियर में 40 के दशक से लेकर अब तक हजारों गीत गाए और संगीत जगत को अनमोल धरोहर दी. उनके साथ किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे दिग्गजों ने भी कई सुपरहिट नगमे दिए. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पीछे की वित्तीय मजबूरियों और बजट की कमी ने इतिहास ही बदल दिया था. आइए जानते हैं 52 साल पहले बने इस कल्ट गाने से जुड़ी पूरी अनकही कहानी.
 

Advertisement

2.किस फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं हम?

किस फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं हम?
2

जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वह साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म 'रजनीगंधा' की है, जिसका निर्देशन बासु चटर्जी ने किया था. इस मूवी में विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे मंजे हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. इस फिल्म की गिनती उन चुनिंदा फिल्मों में होती है जो अपने दमदार गानों और सादगी भरे अंदाज के कारण सुपरहिट हुईं. हालांकि, फिल्म के शुरुआती दौर में कई मुश्किलें आईं. इसके नाम को लेकर फाइनेंसरों के मन में सवाल थे और स्टारकास्ट को फाइनल करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अन्य अभिनेत्रियों के नाम पर विचार चल रहा था.
 

3.विद्या सिन्हा से पहले इन अभिनेत्रियों पर थी नजर

विद्या सिन्हा से पहले इन अभिनेत्रियों पर थी नजर
3

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में विद्या सिन्हा से पहले अपर्ना सेन का नाम तय माना जा रहा था. यहां तक कि मेकर्स ने चार-सवा चार अन्य लड़कियों के ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट भी लिए थे. जब अपर्ना सेन का नाम सामने आया तो उनकी कुछ अपनी शर्तें थीं और वह अपोजिट रोल में किसी बड़े और स्थापित हीरो को चाहती थीं. बात नहीं बनने के कारण आखिरकार यह प्रतिष्ठित भूमिका विद्या सिन्हा की झोली में आई, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस किरदार को अमर कर दिया.
 

4.कैसे मिला गानों के बोल लिखने का आइडिया?

कैसे मिला गानों के बोल लिखने का आइडिया?
4

फिल्म के गानों का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. इसके संगीतकार सलिल चौधरी थे, जबकि गीतकार योगेश ने इसके खूबसूरत बोल लिखे थे. किसी एक्शन या नाटकीय मोड़ से हटकर एक सामान्य और यथार्थवादी कहानी पर गीत लिखना आसान नहीं होता. इसके लिए लिरिसिस्ट योगेश को बार-बार स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने पड़ रहे थे. आखिरकार उन्हें फिल्म के एक साधारण संवाद—"जो सामने है, वही सच है"—से प्रेरणा मिली और इसी एक डायलॉग के इर्द-गिर्द उन्होंने इस सदाबहार गीत की बेहतरीन पंक्तियां गढ़ डालीं.
 

TRENDING NOW

5.बजट की कमी ने बदली किस्मत

बजट की कमी ने बदली किस्मत
5

फिल्म के निर्माण के दौरान बजट एक बड़ी समस्या बन गई थी. कम बजट के कारण हर खर्च पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी. इस फिल्म का एक मुख्य गाना पहले लता मंगेशकर को ही गाना था, क्योंकि उन्होंने फिल्म का टाइटल ट्रैक पहले ही गा लिया था. जब उन्हें दूसरा गाना ऑफर किया गया, तो उन्होंने इसके लिए 3000 रुपये फीस की मांग की थी. हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन तंग बजट के चलते मेकर्स उस समय यह भुगतान करने में असमर्थ साबित हुए.
 

6.मुकेश की आवाज में अमर हुआ 3 मिनट 50 सेकंड का वो दर्द भरा गाना

मुकेश की आवाज में अमर हुआ 3 मिनट 50 सेकंड का वो दर्द भरा गाना
6

जब लता मंगेशकर को भुगतान करने में असमर्थता जताई गई, तो उस दौर के महान गायक मुकेश इस गाने को गाने के लिए मात्र 1000 रुपये में राजी हो गए. इस तरह 3 मिनट और 50 सेकंड का वह दर्द भरा और सुरीला गाना- 'कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा है...'- मुकेश साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ. अपनी रूहानी आवाज से मुकेश ने इस गाने में जो जादू बिखेरा, वह आज 52 साल बाद भी हर संगीतप्रेमी की जुबान पर है और आज भी कल्ट गानों की सूची में सबसे ऊपर गिना जाता है.
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट
3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट
Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का
Friday OTT Release: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस का जबरदस्त तड़का
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
Amrapali Dubey Net Worth: फिल्मों से कितना कमाती हैं आम्रपाली दुबे? जानिए भोजपुरी एक्ट्रेस की कुल संपत्ति और कार कलेक्शन
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
नेचर के सबसे फेमिनिस्ट जानवर से मिलिए, उम्रदराज मादा के हाथ में होती है पूरे झुंड की कमान
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
Govinda Love Story: गोविंदा ने 4 साल तक क्यों छिपाई थी सुनीता संग शादी? जानिए कब-कहां हुई थी दोनों की पहली मुलाकात
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement