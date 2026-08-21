3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

2 . किस फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं हम?

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जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वह साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म 'रजनीगंधा' की है, जिसका निर्देशन बासु चटर्जी ने किया था. इस मूवी में विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे मंजे हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. इस फिल्म की गिनती उन चुनिंदा फिल्मों में होती है जो अपने दमदार गानों और सादगी भरे अंदाज के कारण सुपरहिट हुईं. हालांकि, फिल्म के शुरुआती दौर में कई मुश्किलें आईं. इसके नाम को लेकर फाइनेंसरों के मन में सवाल थे और स्टारकास्ट को फाइनल करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अन्य अभिनेत्रियों के नाम पर विचार चल रहा था.

