3Min 50Sec का वो दर्द भरा गाना, जिसके लिए लता मंगेशकर को 3000Rs नहीं दे पाए थे मेकर्स; 52 साल बाद भी है सबका फेवरेट

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Pragya Bharti | Aug 21, 2026, 04:13 PM IST
1.52 साल पुराना वो सैड सॉन्ग कौन सा है?
हिंदी सिनेमा का इतिहास ऐसे कई अनसुने किस्सों और यादगार गानों से भरा पड़ा है, जो आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अपने करियर में 40 के दशक से लेकर अब तक हजारों गीत गाए और संगीत जगत को अनमोल धरोहर दी. उनके साथ किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और मुकेश जैसे दिग्गजों ने भी कई सुपरहिट नगमे दिए. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके पीछे की वित्तीय मजबूरियों और बजट की कमी ने इतिहास ही बदल दिया था. आइए जानते हैं 52 साल पहले बने इस कल्ट गाने से जुड़ी पूरी अनकही कहानी.
2.किस फिल्म के गाने की बात कर रहे हैं हम?
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वह साल 1974 में रिलीज हुई फिल्म 'रजनीगंधा' की है, जिसका निर्देशन बासु चटर्जी ने किया था. इस मूवी में विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर जैसे मंजे हुए कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. इस फिल्म की गिनती उन चुनिंदा फिल्मों में होती है जो अपने दमदार गानों और सादगी भरे अंदाज के कारण सुपरहिट हुईं. हालांकि, फिल्म के शुरुआती दौर में कई मुश्किलें आईं. इसके नाम को लेकर फाइनेंसरों के मन में सवाल थे और स्टारकास्ट को फाइनल करने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, क्योंकि शुरुआती दौर में अन्य अभिनेत्रियों के नाम पर विचार चल रहा था.
3.विद्या सिन्हा से पहले इन अभिनेत्रियों पर थी नजर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस के रूप में विद्या सिन्हा से पहले अपर्ना सेन का नाम तय माना जा रहा था. यहां तक कि मेकर्स ने चार-सवा चार अन्य लड़कियों के ऑडिशन या स्क्रीन टेस्ट भी लिए थे. जब अपर्ना सेन का नाम सामने आया तो उनकी कुछ अपनी शर्तें थीं और वह अपोजिट रोल में किसी बड़े और स्थापित हीरो को चाहती थीं. बात नहीं बनने के कारण आखिरकार यह प्रतिष्ठित भूमिका विद्या सिन्हा की झोली में आई, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से इस किरदार को अमर कर दिया.
4.कैसे मिला गानों के बोल लिखने का आइडिया?
फिल्म के गानों का जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. इसके संगीतकार सलिल चौधरी थे, जबकि गीतकार योगेश ने इसके खूबसूरत बोल लिखे थे. किसी एक्शन या नाटकीय मोड़ से हटकर एक सामान्य और यथार्थवादी कहानी पर गीत लिखना आसान नहीं होता. इसके लिए लिरिसिस्ट योगेश को बार-बार स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने पड़ रहे थे. आखिरकार उन्हें फिल्म के एक साधारण संवाद—"जो सामने है, वही सच है"—से प्रेरणा मिली और इसी एक डायलॉग के इर्द-गिर्द उन्होंने इस सदाबहार गीत की बेहतरीन पंक्तियां गढ़ डालीं.
5.बजट की कमी ने बदली किस्मत
फिल्म के निर्माण के दौरान बजट एक बड़ी समस्या बन गई थी. कम बजट के कारण हर खर्च पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी. इस फिल्म का एक मुख्य गाना पहले लता मंगेशकर को ही गाना था, क्योंकि उन्होंने फिल्म का टाइटल ट्रैक पहले ही गा लिया था. जब उन्हें दूसरा गाना ऑफर किया गया, तो उन्होंने इसके लिए 3000 रुपये फीस की मांग की थी. हालांकि यह रकम बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन तंग बजट के चलते मेकर्स उस समय यह भुगतान करने में असमर्थ साबित हुए.
6.मुकेश की आवाज में अमर हुआ 3 मिनट 50 सेकंड का वो दर्द भरा गाना
जब लता मंगेशकर को भुगतान करने में असमर्थता जताई गई, तो उस दौर के महान गायक मुकेश इस गाने को गाने के लिए मात्र 1000 रुपये में राजी हो गए. इस तरह 3 मिनट और 50 सेकंड का वह दर्द भरा और सुरीला गाना- 'कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा है...'- मुकेश साहब की आवाज में रिकॉर्ड हुआ. अपनी रूहानी आवाज से मुकेश ने इस गाने में जो जादू बिखेरा, वह आज 52 साल बाद भी हर संगीतप्रेमी की जुबान पर है और आज भी कल्ट गानों की सूची में सबसे ऊपर गिना जाता है.