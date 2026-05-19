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कभी पाई-पाई को मोहताज था ये एक्टर, की केमिस्ट और वॉचमैन की नौकरी; फिर 1 फिल्म ने रातोंरात बना दिया देश का चहेता सुपरस्टार

Bollywood Actor: पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट और दिल्ली में वॉचमैन की नौकरी करने वाले इस एक्टर ने कड़े संघर्ष के बाद 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' से रातोंरात सुपरस्टार बनकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई.

Pragya Bharti | May 19, 2026, 02:06 PM IST

1.Bollywood Success Story

Bollywood Success Story
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बॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले हर कलाकार के पीछे संघर्ष की एक लंबी कहानी छिपी होती है. अक्सर हमें पर्दे पर सिर्फ उनकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उसके पीछे की तंगहाली और मेहनत से हर कोई वाकिफ नहीं होता. आज हम हिंदी सिनेमा के एक ऐसे ही बेजोड़ अभिनेता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कभी पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट तो कभी दिल्ली की सड़कों पर वॉचमैन की नौकरी की, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया.
 

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2.केमिस्ट की नौकरी कर कमाते थे पैसा

केमिस्ट की नौकरी कर कमाते थे पैसा
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक बेहद छोटे से कस्बे 'बुढ़ाना' में जन्मे इस एक्टर का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उनकी आंखों में पलने वाले सपने बहुत बड़े थे. वह बचपन से ही बड़े पर्दे पर आने की ख्वाहिश रखते थे. अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं, तो वह काम की तलाश में गुजरात के वडोदरा चले गए. वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करना शुरू किया, जहां उनका मुख्य काम खतरनाक रसायनों की जांच करना था.
 

3.एनएसडी का सफर और चौकीदारी की रातें

एनएसडी का सफर और चौकीदारी की रातें
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भले ही नवाज़ केमिस्ट की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा एक्टिंग के लिए धड़कता था. आखिरकार, उन्होंने अपनी जमी-जमाई नौकरी छोड़ने का एक बड़ा जोखिम लिया और दिल्ली आ गए. यहां उन्होंने मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया और अभिनय की बारीकियां सीखीं. दिल्ली में रहने और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अभिनेता ने काफी समय तक नाइट वॉचमैन के रूप में भी ड्यूटी की. इसके बाद उन्होंने सपनों की नगरी मुंबई का रुख किया.

4.'सरफरोश' से शुरू हुआ छोटे किरदारों का सिलसिला

'सरफरोश' से शुरू हुआ छोटे किरदारों का सिलसिला
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मुंबई आने के बाद भी एक्टर की राहें आसान नहीं थीं. उन्हें सालों तक बेहद छोटे-छोटे और बिना नाम वाले किरदारों से संतोष करना पड़ा. फिर, साल 1999 में आई आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'सरफरोश' में उन्होंने एक अपराधी का चंद मिनटों का रोल निभाया था. इसके बाद उन्होंने 'शूल' और 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' जैसी फिल्मों में पॉकेटमार और चोर जैसे बेहद छोटे रोल किए. इन रोल से उन्हें न तो पैसा मिला और न ही इंडस्ट्री में कोई बड़ी पहचान, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी.
 

TRENDING NOW

5.एक किरदार ने रातोंरात बदल दी एक्टर की तकदीर

एक किरदार ने रातोंरात बदल दी एक्टर की तकदीर
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सालों के लंबे इंतजार और कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार निर्देशक अनुराग कश्यप की पारखी नजर उन पर पड़ी. साल 2012 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' इस एक्टर  के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उनके द्वारा निभाए गए खूंखार और अनोखे किरदार ने उन्हें रातोंरात भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया. इस फिल्म के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके अभिनय के हुनर की कायल हो गई.
 

6.कौन है ये एक्टर?

कौन है ये एक्टर?
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आज हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी है, जिन्होंने अपने किरदार से लोगों का दिल जीत लिया है. 
 

7.अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजा नवाज ससकी एक्टिंग का डंका

अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजा नवाज ससकी एक्टिंग का डंका
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'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 'द लंच बॉक्स', 'किक', 'बजरंगी भाईजान', 'मंटो', 'ठाकरे' और 'रात अकेली है' जैसी एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवाया. इसके अलावा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई उनकी वेब सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' के 'गणेश गायतोंडे' के किरदार को दर्शकों ने खूब पसंद किया. आज नवाज़ुद्दीन न सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में भी उनकी फिल्मों और एक्टिंग को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है.

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