कभी पाई-पाई को मोहताज था ये एक्टर, की केमिस्ट और वॉचमैन की नौकरी; फिर 1 फिल्म ने रातोंरात बना दिया देश का चहेता सुपरस्टार

2 . केमिस्ट की नौकरी कर कमाते थे पैसा

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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक बेहद छोटे से कस्बे 'बुढ़ाना' में जन्मे इस एक्टर का बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन उनकी आंखों में पलने वाले सपने बहुत बड़े थे. वह बचपन से ही बड़े पर्दे पर आने की ख्वाहिश रखते थे. अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद जब घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं, तो वह काम की तलाश में गुजरात के वडोदरा चले गए. वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में बतौर केमिस्ट काम करना शुरू किया, जहां उनका मुख्य काम खतरनाक रसायनों की जांच करना था.

