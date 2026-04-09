4Min 37Sec का वो गाना, जो 51Yr पहले 1तालाब के किनारे हुआ था शूट; आज इसके आगे फेल है हाई बजट सॉन्ग

3 . तालाब का किनारा और सादगी भरा सीन

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1975 में आई फिल्म 'खुशबू' के इस गाने को हेमा मालिनी और फरीदा जलाल पर फिल्माया गया था. एक तालाब के किनारे बहुत ही साधारण तरीके से शूट किया गया यह वीडियो आज के दौर के हाई-बजट गानों पर भारी पड़ता है. दोनों अभिनेत्रियों की सहजता और मासूमियत ने इस गाने में जान फूंक दी थी. इसे सुनते ही चेहरे पर एक स्वतः मुस्कान आ जाती है और रूह को सुकून मिलता है.

