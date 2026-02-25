FacebookTwitterYoutubeInstagram
अमेरिका का 'गोल्डन एज' शुरू हो चुका-ट्रंप, अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही, एक साल में सबकुछ बदलकर रख दिया, मेरा कार्यकाल लंबे समय तक याद रखेगा, अमेरिका में अवैध घुसपैठियों पर रोक लगाई, अमेरिका अब पहले ज्यादा ताकतवर है, अमेरिका में अवैध घुसपैठ से हालात बदले-ट्रंप

5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

Government Banned 5 OTT Platforms: केंद्र सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है. यह कार्रवाई अश्लील कंटेंट को बैन करने के लिए आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत की गई है.

Pragya Bharti | Feb 25, 2026, 08:16 AM IST

1.5 OTT Platforms Banned

5 OTT Platforms Banned
1

डिजिटल दुनिया में परोसी जा रही अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए देश में संचालित हो रहे पांच प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.

2.आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत एक्शन

आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत एक्शन
2

सरकार ने यह डिजिटल स्ट्राइक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के तहत की है. यह कानून सरकार को राष्ट्रीय हित, सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता की रक्षा के लिए किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देता है. मंत्रालय ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी कर दिया है कि इन प्लेटफॉर्म्स की पहुंच भारतीय यूजर्स के लिए पूरी तरह बंद कर दी जाए.

3.नैतिकता और नियमों का उल्लंघन

नैतिकता और नियमों का उल्लंघन
3

यह कार्रवाई केवल सेंसरशिप नहीं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अश्लीलता विरोधी कानूनों को लागू करने की एक कोशिश है. सरकार का स्पष्ट मानना है कि डिजिटल स्पेस में रचनात्मकता के नाम पर सार्वजनिक शालीनता और नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिम्मेदारीपूर्ण पत्रकारिता और स्वस्थ मनोरंजन की प्रथाओं को सुनिश्चित करना है.

4.कड़ा संदेश

कड़ा संदेश
4

मंत्रालय के इस कदम से अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी कड़ा संदेश गया है कि यदि वे भारतीय कानूनों और नैतिक मानकों का उल्लंघन करेंगे, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी. सरकार पिछले कुछ समय से डिजिटल सामग्री की लगातार निगरानी कर रही है ताकि युवाओं और समाज को आपत्तिजनक सामग्री के प्रभाव से बचाया जा सके.

5.क्या अब ओटीटी पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

क्या अब ओटीटी पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?
5

इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि क्या अब ओटीटी पर फिल्में देखना बंद हो जाएगा? इसका जवाब है— बिल्कुल नहीं. सरकार की यह कार्रवाई केवल उन प्लेटफार्मों के खिलाफ है जो रचनात्मकता (Creativity) के नाम पर पोर्नोग्राफिक या अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे. नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), और डिज्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) जैसे मुख्यधारा के ओटीटी प्लेटफॉर्म सुरक्षित हैं और वे नियमों के तहत अपना संचालन जारी रखेंगे. सरकार का उद्देश्य केवल 'गंदे कंटेंट' को रोकना है, न कि मनोरंजन जगत को बाधित करना.

6.इन 5 प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज

इन 5 प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज
6

अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जिन प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित किया गया है, उनमें मूडएक्सवीआइपी (MoodXVIP), कोयल प्लेप्रो (Koyal PlayPro), डिजी मूवीप्लेक्स (Digi Movieplex), फील (Feel) और जुगनू (Jugnu) शामिल हैं. इन ऐप्स पर लंबे समय से अश्लील और अनैतिक सामग्री प्रसारित करने का आरोप था, जिसके बाद मंत्रालय ने उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इन्हें बंद करने का निर्णय लिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे

