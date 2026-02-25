5 OTT प्लेटफार्मों पर लगा ताला: सरकार ने अश्लील कंटेंट के खिलाफ लिया एक्शन, अब Netflix पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

5 . क्या अब ओटीटी पर नहीं देख पाएंगे फिल्में?

इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल उठने लगा कि क्या अब ओटीटी पर फिल्में देखना बंद हो जाएगा? इसका जवाब है— बिल्कुल नहीं. सरकार की यह कार्रवाई केवल उन प्लेटफार्मों के खिलाफ है जो रचनात्मकता (Creativity) के नाम पर पोर्नोग्राफिक या अत्यधिक आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे. नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), और डिज्नी+ हॉटस्टार (Disney+ Hotstar) जैसे मुख्यधारा के ओटीटी प्लेटफॉर्म सुरक्षित हैं और वे नियमों के तहत अपना संचालन जारी रखेंगे. सरकार का उद्देश्य केवल 'गंदे कंटेंट' को रोकना है, न कि मनोरंजन जगत को बाधित करना.