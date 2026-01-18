2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

1 . 5 upcoming hollywood films 2026

हॉलीवुड फिल्मों के शौकीनों के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी रोमांचक होने वाली है. जनवरी की शांति के बाद, फरवरी का महीना एक्शन, थ्रिलर और हॉरर फिल्मों से भरपूर रहने वाला है. इस महीने 5 बड़ी हॉलीवुड फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि फरवरी 2026 में क्रिस हेम्सवर्थ की 'क्राइम 101', मार्गोट रॉबी की 'वुदरिंग हाइट्स' और हॉरर फिल्म 'स्क्रीम 7' समेत पांच बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स रिलीज के लिए तैयार हैं.

फरवरी में इन फिल्मों का मुकाबला न केवल आपस में होगा, बल्कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों से भी इनका टकराव हो सकता है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हॉलीवुड की ये फिल्में भारतीय दर्शकों को कितना आकर्षित कर पाती हैं.