2026 Upcoming Hollywood Movies: साउथ-बॉलीवुड नहीं! फरवरी 2026 में ये 5 हॉलीवुड फिल्में मचाएंगी तहलका

Pragya Bharti | Jan 18, 2026, 01:58 PM IST
1.5 upcoming hollywood films 2026
हॉलीवुड फिल्मों के शौकीनों के लिए साल 2026 की शुरुआत काफी रोमांचक होने वाली है. जनवरी की शांति के बाद, फरवरी का महीना एक्शन, थ्रिलर और हॉरर फिल्मों से भरपूर रहने वाला है. इस महीने 5 बड़ी हॉलीवुड फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार हैं. आपको बता दें कि फरवरी 2026 में क्रिस हेम्सवर्थ की 'क्राइम 101', मार्गोट रॉबी की 'वुदरिंग हाइट्स' और हॉरर फिल्म 'स्क्रीम 7' समेत पांच बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स रिलीज के लिए तैयार हैं.
फरवरी में इन फिल्मों का मुकाबला न केवल आपस में होगा, बल्कि भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की 'बॉर्डर 2' जैसी बड़ी फिल्मों से भी इनका टकराव हो सकता है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि हॉलीवुड की ये फिल्में भारतीय दर्शकों को कितना आकर्षित कर पाती हैं.
2.The Sheep Detectives film.
पारिवारिक दर्शकों और बच्चों के लिए काइल बाल्डा एक मजेदार मिस्ट्री-कॉमेडी लेकर आ रहे हैं. इस फिल्म की कहानी काफी अनोखी और मनोरंजक होने वाली है.
मुख्य कलाकार: दिग्गज अभिनेता ह्यू जैकमैन इसमें लीड रोल निभा रहे हैं.
रिलीज डेट: यह फिल्म 26 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
3.Scream 7 film
हॉरर फिल्मों की मशहूर फ्रेंचाइजी 'स्क्रीम' अपने सातवें भाग के साथ लौट रही है. केविन विलियमसन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग ₹350 करोड़ है.
मुख्य कलाकार: इस फिल्म में 'फ्रेंड्स' फेम कोर्टनी कॉक्स भी नजर आएंगी, जो फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है.
रिलीज डेट: यह डरावनी फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होगी.
4.Goat film
खेल और एनिमेशन के शौकीनों के लिए 'GOAT' एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. यह एक एनिमेटेड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, जिसे साल 2026 की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्मों में से एक माना जा रहा है.
खासियत: यह फिल्म भी 13 फरवरी 2026 को रिलीज होगी, जिससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा.
5.Wuthering heights
वैलेंटाइन वीक के दौरान रोमांस का तड़का लगाने आ रही है 'वुदरिंग हाइट्स'. एमराल्ड फेनेल द्वारा निर्देशित यह फिल्म करीब ₹700 करोड़ के बजट में तैयार हुई है.
मुख्य कलाकार: मार्गोट रॉबी और जैकब एलॉर्डी की नई जोड़ी इस क्लासिक प्रेम कहानी को पर्दे पर जीवंत करेगी.
रिलीज डेट: यह भी 13 फरवरी 2026 को रिलीज के लिए शेड्यूल है.
6.Crime 101 Film
डॉन विन्स्लो के मशहूर उपन्यास पर आधारित यह फिल्म एक हाई-ऑक्टेन एक्शन-थ्रिलर है. बार्ट लायटन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग ₹900 करोड़ बताया जा रहा है.
मुख्य कलाकार: 'थॉर' फेम क्रिस हेम्सवर्थ और हाले बेरी मुख्य भूमिकाओं में हैं.
रिलीज डेट: यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
