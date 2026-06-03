Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून

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Pragya Bharti | Jun 03, 2026, 10:17 AM IST
1.Why Do Movies Get Banned
भारत में किसी भी फिल्म का सिनेमाघरों तक पहुंचने के लिए एक लंबी और सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), जिसे हम 'सेंसर बोर्ड' कहते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि मनोरंजन के नाम पर परोसा जाने वाला कंटेंट भारतीय कानूनों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो. कुछ खामियों की वजह से कभी-कभी मूवी बैन भी कर दी जाती है. ऐसे में, अक्सर लोगों को यह लगता है कि फिल्में तभी बैन होती है, जब उसमें कुछ ज्यादा बोल्ड सीन दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. चलिए, हम आपको 5 बड़े करणों के साथ बताते हैं कि कब किसी फिल्म को बैन किया जाता है.
Image Credit: Meta AI
2.फिल्म सर्टिफिकेशन की श्रेणियां
सेंसर बोर्ड फिल्म को उसके कंटेंट के आधार पर चार श्रेणियों में बांटता है.
U (Universal): सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त और पारिवारिक फिल्म.
UA (Unrestricted Adult): 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभिभावक के मार्गदर्शन की आवश्यकता.
A (Adult): अत्यधिक हिंसा या बोल्ड कंटेंट के कारण केवल 18+ दर्शकों के लिए.
S (Specialised): डॉक्टर या वैज्ञानिक जैसे विशिष्ट समूहों के लिए आरक्षित.
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3.कैसे तय होता है सर्टिफिकेशन?
फिल्म निर्माता अपनी स्क्रिप्ट और फिल्म ऑनलाइन जमा करते हैं, जिसके बाद 'स्क्रीनिंग कमेटी' इसकी बारीकी से जांच करती है. कमेटी यह तय करती है कि फिल्म के किस हिस्से में कट लगाने, म्यूट करने या ब्लर करने की जरूरत है, ताकि फिल्म रिलीज के लिए सुरक्षित हो सके.
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4.फिल्मों पर बैन लगने के प्रमुख कारण
सेंसर बोर्ड हर उस कंटेंट पर रोक लगाता है, जो समाज या देश के लिए खतरा हो. इनमें से पहली वजह है- राष्ट्रीय सुरक्षा. भारत की संप्रभुता, एकता या अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाली फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाता है.
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5.कानून-व्यवस्था
यदि किसी फिल्म से दंगे, सांप्रदायिक तनाव या जातीय हिंसा भड़कने का स्पष्ट खतरा हो, तो उसे रिलीज करने की अनुमति नहीं मिलती.
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6.धार्मिक भावनाएं
किसी धर्म, जाति या पूजनीय हस्तियों का अपमान करने वाली सामग्री, जो समाज की भावनाओं को आहत करे, बैन के दायरे में आती है.
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7.अत्यधिक अश्लीलता
बिना किसी कहानी के उद्देश्य के हद से ज्यादा बोल्ड कंटेंट या यौन हिंसा पर बोर्ड कड़ा रुख अपनाता है.
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8.बच्चों की मानसिक सेहत
अत्यधिक खूंखार और हिंसक दृश्य, जो बच्चों के कोमल मन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, उन पर भी सख्त सेंसरशिप लागू होती है. सेंसर बोर्ड का प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन के साथ-साथ समाज की मर्यादा और सुरक्षा को सुरक्षित रखना है. यही कारण है कि कोई भी फिल्म बिना उचित प्रमाणन के पर्दे पर नहीं उतर सकती.
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