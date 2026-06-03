Bold Scene नहीं, इन 5 बड़े कारणों से फिल्मों पर लगती है बैन; यहां समझिए सेंसर बोर्ड का पूरा कानून

1 . Why Do Movies Get Banned

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भारत में किसी भी फिल्म का सिनेमाघरों तक पहुंचने के लिए एक लंबी और सख्त प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), जिसे हम 'सेंसर बोर्ड' कहते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि मनोरंजन के नाम पर परोसा जाने वाला कंटेंट भारतीय कानूनों और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप हो. कुछ खामियों की वजह से कभी-कभी मूवी बैन भी कर दी जाती है. ऐसे में, अक्सर लोगों को यह लगता है कि फिल्में तभी बैन होती है, जब उसमें कुछ ज्यादा बोल्ड सीन दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है. चलिए, हम आपको 5 बड़े करणों के साथ बताते हैं कि कब किसी फिल्म को बैन किया जाता है.

Image Credit: Meta AI