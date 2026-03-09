FacebookTwitterYoutubeInstagram
'कोच साहब पर मुस्कान बहुत अच्छी लगती है...' गौतम गंभीर ने एमएस धोनी के इंस्टा पोस्ट पर दिया मजेदार जवाब

टैक्स बचाने का गोल्डन चांस! 1.5 लाख तक की इनकम पर मिलेगी छूट, 22 दिन के अंदर करें ये काम

PCOS या PCOD से जूझ रही हैं आपकी पार्टनर? रिश्ते में समझ और सपोर्ट की है जरूरत, ऐसे निभाएं साथ

ईशान किशन की गर्लफ्रेंड अदिति हुंडिया कितनी पढ़ी-लिखी हैं? जानें उनके प्रोफेशन के साथ मानुषी छिल्लर के साथ कनेक्शन

T20 वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 5 बल्लेबाज, ईशान या अभिषेक नहीं ये खिलाड़ी है टॉपर

Kitchen Hacks: आलू काटते ही क्यों पड़ जाते हैं काले? इसे बचाने के लिए अपनाएं किचन के ये ट्रिक्स

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

बॉलीवुड की वो 5 अभिनेत्रियां जो कमाई में पतियों से हैं कोसों आगे; 1 के पास हसबैंड से 100 गुना ज्यादा दौलत

बॉलीवुड में कई ऐसी पावरफुल अभिनेत्रियां हैं, जिन्होंने न केवल अपनी अदाकारी से लोहा मनवाया है, बल्कि कमाई के मामले में भी अपने जीवनसाथी को पीछे छोड़ दिया है. ऐश्वर्या राय से लेकर दीपिका पादुकोण तक, कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं, जो आज आर्थिक रूप से अपने पतियों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं.

Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 02:46 PM IST

1.5 bollywood actress richer than their husbands

5 bollywood actress richer than their husbands
1

भारतीय सिनेमा में अब वह दौर आ गया है जहां अभिनेत्रियां न केवल फिल्मों की जान हैं, बल्कि बिजनेस और निवेश के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. इस महिला दिवस पर एक नजर उन अभिनेत्रियों पर जिनकी नेटवर्थ जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस महिला दिवस पर जानिए बॉलीवुड की उन सशक्त अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और बिजनेस सूझबूझ से न केवल शोहरत कमाई, बल्कि संपत्ति के मामले में अपने पतियों को भी पीछे छोड़ दिया. बॉलीवुड में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने न केवल अभिनय के दम पर खुद को साबित किया, बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने जीवनसाथी से कहीं अधिक समृद्ध और स्वतंत्र हैं.

2.Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal

Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal
2

'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मेहनत से एक मजबूत मुकाम हासिल किया है.
नेटवर्थ: लगभग ₹100 करोड़.
ज़हीर इकबाल से तुलना: सोनाक्षी के पति ज़हीर इकबाल की संपत्ति लगभग ₹2 करोड़ बताई जाती है. सोनाक्षी अपने पति के मुकाबले करीब 50 गुना अधिक संपत्ति की मालकिन हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है.

3.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan

Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan
3

मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली ऐश्वर्या राय न केवल वैश्विक पहचान रखती हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी अव्वल हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹900 करोड़.
अभिषेक बच्चन से तुलनाअभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति करीब ₹250-₹280 करोड़ आंकी जाती है. ऐश्वर्या अपनी फिल्मों, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापनों और रियल एस्टेट निवेश के जरिए अपने पति से लगभग तीन गुना ज्यादा अमीर हैं.

4.Alia Bhatt Ranbir Kapoor

Alia Bhatt Ranbir Kapoor
4

आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री और सफल बिजनेसवुमन के रूप में स्थापित किया है.
नेटवर्थ: लगभग ₹550 करोड़.
रणबीर कपूर से तुलना: सुपरस्टार रणबीर कपूर की कुल संपत्ति लगभग ₹345 करोड़ है. आलिया की प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन' और उनके बच्चों के कपड़ों के ब्रांड 'एड-ए-मम्मा' ने उनकी संपत्ति में भारी इजाफा किया है.

5.Deepika Padukone Ranveer Singh

Deepika Padukone Ranveer Singh
5

दीपिका पादुकोण आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा भारतीय चेहरा हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹500 करोड़.
रणवीर सिंह से तुलना: रणवीर सिंह की नेटवर्थ लगभग ₹400 करोड़ बताई जाती है. दीपिका की अपनी स्किनकेयर लाइन '82°E' और कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वित्तीय रूप से आगे रखते हैं.

6.Katrina Kaif Vicky Kaushal

Katrina Kaif Vicky Kaushal
6

कैटरीना कैफ ने अभिनय के साथ-साथ अपने कॉस्मेटिक ब्रांड 'Kay Beauty' के जरिए बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़े हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹260 करोड़.
विक्की कौशल से तुलना: विक्की कौशल एक मंझे हुए अभिनेता हैं और उनकी संपत्ति लगभग ₹41 करोड़ के आसपास है. इस लिहाज से कैटरीना अपने पति से कई गुना अधिक धनवान हैं.

