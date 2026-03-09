बॉलीवुड की वो 5 अभिनेत्रियां जो कमाई में पतियों से हैं कोसों आगे; 1 के पास हसबैंड से 100 गुना ज्यादा दौलत

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 09, 2026, 02:46 PM IST
1.5 bollywood actress richer than their husbands
भारतीय सिनेमा में अब वह दौर आ गया है जहां अभिनेत्रियां न केवल फिल्मों की जान हैं, बल्कि बिजनेस और निवेश के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. इस महिला दिवस पर एक नजर उन अभिनेत्रियों पर जिनकी नेटवर्थ जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस महिला दिवस पर जानिए बॉलीवुड की उन सशक्त अभिनेत्रियों के बारे में, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और बिजनेस सूझबूझ से न केवल शोहरत कमाई, बल्कि संपत्ति के मामले में अपने पतियों को भी पीछे छोड़ दिया. बॉलीवुड में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने न केवल अभिनय के दम पर खुद को साबित किया, बल्कि आर्थिक रूप से भी अपने जीवनसाथी से कहीं अधिक समृद्ध और स्वतंत्र हैं.
2.Sonakshi Sinha and Zaheer Iqbal
'दबंग' गर्ल सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी मेहनत से एक मजबूत मुकाम हासिल किया है.
नेटवर्थ: लगभग ₹100 करोड़.
ज़हीर इकबाल से तुलना: सोनाक्षी के पति ज़हीर इकबाल की संपत्ति लगभग ₹2 करोड़ बताई जाती है. सोनाक्षी अपने पति के मुकाबले करीब 50 गुना अधिक संपत्ति की मालकिन हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है.
3.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan
मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली ऐश्वर्या राय न केवल वैश्विक पहचान रखती हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी अव्वल हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹900 करोड़.
अभिषेक बच्चन से तुलनाअभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति करीब ₹250-₹280 करोड़ आंकी जाती है. ऐश्वर्या अपनी फिल्मों, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापनों और रियल एस्टेट निवेश के जरिए अपने पति से लगभग तीन गुना ज्यादा अमीर हैं.
4.Alia Bhatt Ranbir Kapoor
आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में खुद को एक बेहतरीन अभिनेत्री और सफल बिजनेसवुमन के रूप में स्थापित किया है.
नेटवर्थ: लगभग ₹550 करोड़.
रणबीर कपूर से तुलना: सुपरस्टार रणबीर कपूर की कुल संपत्ति लगभग ₹345 करोड़ है. आलिया की प्रोडक्शन हाउस 'इटरनल सनशाइन' और उनके बच्चों के कपड़ों के ब्रांड 'एड-ए-मम्मा' ने उनकी संपत्ति में भारी इजाफा किया है.
5.Deepika Padukone Ranveer Singh
दीपिका पादुकोण आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा भारतीय चेहरा हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹500 करोड़.
रणवीर सिंह से तुलना: रणवीर सिंह की नेटवर्थ लगभग ₹400 करोड़ बताई जाती है. दीपिका की अपनी स्किनकेयर लाइन '82°E' और कई ग्लोबल ब्रांड्स के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट उन्हें वित्तीय रूप से आगे रखते हैं.
6.Katrina Kaif Vicky Kaushal
कैटरीना कैफ ने अभिनय के साथ-साथ अपने कॉस्मेटिक ब्रांड 'Kay Beauty' के जरिए बिजनेस की दुनिया में झंडे गाड़े हैं.
नेटवर्थ: लगभग ₹260 करोड़.
विक्की कौशल से तुलना: विक्की कौशल एक मंझे हुए अभिनेता हैं और उनकी संपत्ति लगभग ₹41 करोड़ के आसपास है. इस लिहाज से कैटरीना अपने पति से कई गुना अधिक धनवान हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से