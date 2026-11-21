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Ritika | Nov 21, 2026, 02:35 PM IST
1.'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'
मार्वल फिल्म का दुनियाभर में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का है. The Numbers के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 959,059,276 डॉलर यानी लगभग 88,88,60,93,229 रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त धमाल मचाया था. फिल्म को हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था. फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन हैं. फिल्म में टॉम हॉलैंड पीटर के रोल में लौटे हैं और कास्ट में जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, ट्रैमेल टिलमैन और मार्क रफालो भी शामिल हैं. (Image Credit: ImbD)
2.'स्पाइडर-मैन: नो वे होम'
सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मार्वल फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर टॉम हॉलैंड की ही फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' है. यह फिल्म अमेरिका में 17 दिसंबर 2021 को और भारत में 16 दिसंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. दुनियाभर में इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया. फिल्म ने 814,811,535 डॉलर यानी लगभग 75,51,71,40,469.5 रुपये की डोमेस्टिक कमाई की. फिल्म में टॉम हॉलैंड के साथ जेंडाया, बेनेडिक्ट कंबरबैच और जैकब बैटलन जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की थी.(Image Credit: ImbD)
3.'ब्लैक पैंथर'
'ब्लैक पैंथर' फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने मार्वल की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई थी. फिल्म ने 700,059,566 डॉलर यानी लगभग 64,88,18,70,606 रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया था. फिल्म की कहानी वाकांडा देश पर है. फिल्म में चाडविक बोसमैन के अलावा माइकल बी. जॉर्डन, लुपिता न्योंगो, दानाई गुरिरा और लेटिटिया राइट जैसे कलाकार नजर आए थे.(Image Credit: ImbD)
4. 'डेडपूल एंड वूल्वरिन'
'डेडपूल एंड वूल्वरिन' भारत में 26 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 636,745,858 डॉलर यानी करीब 59,01,39,24,492 रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया था. फिल्म की कहानी वेड विल्सन यानी डेडपूल के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें रयान रेनॉल्ड्स, ह्यू जैकमैन, एम्मा कोरिन और मैथ्यू मैकफैडेन अहम भूमिका में नजर आए थे. फिल्म का निर्देशन शॉन लेवी ने किया था. (Image Credit: ImbD)
5.'ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर'
'ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर' फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 453,829,060 डॉलर यानी लगभग 42,06,11,04,195 रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया था. फिल्म में एंजेला बैसेट, लुपिता न्योंगो, दानाई गुरिरा और टेनोच ह्यूर्टा अहम भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म भारत के सिनेमाघरों में 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई. फिल्म अंग्रेजी के साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज हुई थी. (Image Credit: ImbD)