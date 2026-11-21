1 . 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

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मार्वल फिल्म का दुनियाभर में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है. सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 30 जुलाई 2026 को रिलीज हुई फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का है. The Numbers के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 959,059,276 डॉलर यानी लगभग 88,88,60,93,229 रुपये का डोमेस्टिक कलेक्शन किया है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबदस्त धमाल मचाया था. फिल्म को हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया गया था. फिल्म के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन हैं. फिल्म में टॉम हॉलैंड पीटर के रोल में लौटे हैं और कास्ट में जेंडया, सैडी सिंक, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल, ट्रैमेल टिलमैन और मार्क रफालो भी शामिल हैं. (Image Credit: ImbD)