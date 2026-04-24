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04:18 मिनट का वो Romantic Song, जिसे 45Yr पहले अश्लील बताकर लता दीदी ने किया था मना; बाद में आशा भोसले ने बना दिया सुपरहिट

Asha Bhosle Old Romantic Song: भारतीय संगीत जगत की 'स्वर कोकिला' लता मंगेशकर अपनी सुरीली आवाज के साथ-साथ अपने कड़े सिद्धांतों के लिए भी मशहूर थीं. संगीत की पवित्रता को लेकर वे इतनी सजग थीं कि उन्होंने कई बड़े गानों को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें उनके लिरिक्स गरिमापूर्ण नहीं लगे.

Pragya Bharti | Apr 24, 2026, 02:07 PM IST

1.Lata Mangeshkar Refused To Sing

Lata Mangeshkar Refused To Sing
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लता मंगेशकर का करियर छह दशकों से अधिक का रहा, जिसमें उन्होंने 30 हजार से ज्यादा गाने गाए. लेकिन उनकी सफलता का राज सिर्फ उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी सादगी और उसूल भी थे. वे हमेशा साफ-सुथरी और मर्यादित गायकी को प्राथमिकता देती थीं. अगर किसी गाने के बोल उन्हें 'सस्ते' या 'अश्लील' लगते थे, तो वे उसे गाने से तुरंत इनकार कर देती थीं.
 

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2.उर्दू उच्चारण और परफेक्शन का जुनून

उर्दू उच्चारण और परफेक्शन का जुनून
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लता मंगेशकर ने अपने करियर की शुरुआत में दिलीप कुमार की सलाह पर अपने उर्दू लहजे पर बहुत मेहनत की थी. वे हर गाने को परफेक्शन के साथ रिकॉर्ड करना चाहती थीं, भले ही इसके लिए उन्हें दर्जनों रीटेक क्यों न लेने पड़ें. यही कारण है कि उनके गाए भजन हों या रोमांटिक गाने, उनमें एक खास तरह की पवित्रता महसूस होती है.
 

3.1961 की इस फिल्म के सॉन्ग को गाने से कर दिया था मना

1961 की इस फिल्म के सॉन्ग को गाने से कर दिया था मना
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किस्सा साल 1961 का है, जब फिल्म 'हम दोनों' के लिए संगीत तैयार हो रहा था. महान गीतकार साहिर लुधियानवी ने एक बेहद रोमांटिक गाना लिखा था, जिसे देव आनंद और साधना पर फिल्माया जाना था और संगीत जयदेव का था. पर, लता दीदी ने इसे अश्लील बताकर गाने से मना कर दिया था.
 

4.लता जी को इसके लिरिक्स क्यों लगे थे 'बोल्ड'?

लता जी को इसके लिरिक्स क्यों लगे थे 'बोल्ड'?
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जब यह गाना लता जी के पास पहुंचा, तो उन्हें गाने की कुछ पंक्तियां थोड़ी ज्यादा 'रोमांटिक' या 'बोल्ड' लगीं. उस दौर में लता जी अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क रहती थीं. उन्हें लगा कि ये बोल उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं हैं, इसलिए उन्होंने जयदेव और साहिर लुधियानवी के निवेदन के बावजूद इसे गाने से मना कर दिया.

TRENDING NOW

5.आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी ने बनाया सुपरहिट

आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की जुगलबंदी ने बनाया सुपरहिट
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लता जी के इनकार के बाद 4 मिनट और 18 सेकंड के यह गाना उनकी छोटी बहन आशा भोंसले ने गाया. आशा जी ने मोहम्मद रफी के साथ मिलकर इस गाने को रिकॉर्ड किया. आशा भोंसले ने अपनी आवाज में वो नजाकत और चंचलता भरी, जिसने इस गाने को अमर कर दिया. आज भी यह गाना प्रेमियों के बीच सबसे पसंदीदा रोमांटिक ट्रैक माना जाता है.
 

6.45 साल पुराना यह गाना कौन सा है?

45 साल पुराना यह गाना कौन सा है?
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हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह है- साल 1961 में आई फिल्म 'हम दोनों' के गीत 'अभी ना जाओ छोड़कर'. लता मंगेशकर को इस गाने के कुछ बोल भद्दे लगे थे, जैसे- "अधूरी आस छोड़कर, अधूरी प्यास छोड़कर" थोड़ी ज्यादा 'रोमांटिक' या 'बोल्ड' लगीं. इस वजह से लता मंगेशकर ने इसे गाने से मना कर दिया था. बाद में, इसे ही आशा भोंसले ने सुपरहिट बना दिया. 

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