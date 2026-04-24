04:18 मिनट का वो Romantic Song, जिसे 45Yr पहले अश्लील बताकर लता दीदी ने किया था मना; बाद में आशा भोसले ने बना दिया सुपरहिट

6 . 45 साल पुराना यह गाना कौन सा है?

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हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह है- साल 1961 में आई फिल्म 'हम दोनों' के गीत 'अभी ना जाओ छोड़कर'. लता मंगेशकर को इस गाने के कुछ बोल भद्दे लगे थे, जैसे- "अधूरी आस छोड़कर, अधूरी प्यास छोड़कर" थोड़ी ज्यादा 'रोमांटिक' या 'बोल्ड' लगीं. इस वजह से लता मंगेशकर ने इसे गाने से मना कर दिया था. बाद में, इसे ही आशा भोंसले ने सुपरहिट बना दिया.

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