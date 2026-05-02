42Yr पुराना 5Min 41Sec का वो फैंटेसी सॉन्ग, जिसके लिए आधी रात को स्टूडियो पहुंच गई थीं Lata Mangeshkar; आज भी है महफिलों की शान

2 . गीत की रियल फील के लिए आधी रात की रिकॉर्डिंग

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यह किस्सा साल 1984 में आई फिल्म 'उत्सव' के कल्ट सॉन्ग का है. रिपोर्ट्स के अनुसार, लता मंगेशकर इस गीत की रिकॉर्डिंग को लेकर बेहद गंभीर थीं. चूंकि गाने के बोल में ही कुछ ऐसे शब्दों का जिक्र था, जिसमे रात का जिक्र था. इसलिए लता दीदी का मानना था कि इसे उसी समय रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. उन्होंने महसूस किया कि आधी रात के समय गाने से बोलों की गहराई और उसका वास्तविक अहसास उभरकर आएगा. इसी जुनून के चलते उन्होंने आधी रात को स्टूडियो पहुंचकर इस मास्टरपीस को अपनी आवाज दी.