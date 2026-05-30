42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

1 . Amitabh Bachchan Old Song Untol Story

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बॉलीवुड संगीत के इतिहास में 1984 की सुपरहिट फिल्म 'शराबी' का एक गाना आए दिन ट्रेंड में रहता है. चार दशक बाद भी यह गीत पार्टियों और महफिलों की जान बना हुआ है. 10 मिनट 55 सेकंड की अवधि में ही इस गाने ने गजब का तहलका मचाया था. आपको बता दें कि सॉन्ग की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन चोटिल हो गए थे. फिर भी, उन्होंने गाने को अधूरा नहीं छोड़ा था.

