42 साल पुराना 10Min 55Sec का वो कल्ट गाना, जिसमें नाचते-नाचते लहूलुहान हो गए थे अमिताभ; Asha Bhosle-किशोर दा ने दी थी आवाज

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Pragya Bharti | May 30, 2026, 02:03 PM IST
1.Amitabh Bachchan Old Song Untol Story
बॉलीवुड संगीत के इतिहास में 1984 की सुपरहिट फिल्म 'शराबी' का एक गाना आए दिन ट्रेंड में रहता है. चार दशक बाद भी यह गीत पार्टियों और महफिलों की जान बना हुआ है. 10 मिनट 55 सेकंड की अवधि में ही इस गाने ने गजब का तहलका मचाया था. आपको बता दें कि सॉन्ग की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन चोटिल हो गए थे. फिर भी, उन्होंने गाने को अधूरा नहीं छोड़ा था.
2.आशा और किशोर की जादुई जुगलबंदी
इस सदाबहार गाने को सुरों में पिरोने का श्रेय दिग्गज गायिका आशा भोंसले और महान गायक किशोर कुमार की जोड़ी को जाता है. उनकी सुरीली आवाज और गायन शैली ने इस गाने को उस दौर का सबसे बड़ा चार्टबस्टर बना दिया था.
3.अमिताभ बच्चन का अटूट समर्पण
इस गाने के पीछे एक अनसुना किस्सा भी है. फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा की शानदार केमिस्ट्री दिखी थी, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई यह थी कि बिग बी उस समय गंभीर रूप से चोटिल थे. उनके हाथ में चोट थी, जिसके कारण वे शूटिंग के दौरान काफी दर्द में थे, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरी निष्ठा से जारी रखा.
4.जया प्रदा ने किया था खुलासा
इस हादसे का खुलासा अभिनेत्री जया प्रदा ने एक रियलिटी शो 'सारेगामापा लिटिल चैम्प्स' के मंच पर किया था. उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन का काम के प्रति समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने चोट और दर्द की परवाह किए बिना डांस सीक्वेंस पूरा किया.
5.एक कल्ट क्लासिक का जादू
फिल्म 'शराबी' का यह गीत न केवल अपने समय का बल्कि आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है. इसे सुनते ही आज भी लोग झूमने पर मजबूर हो जाते हैं. यह गाना अमिताभ बच्चन के करियर के यादगार गीतों में से एक है.
6.किस गाने की शूटिंग में लहूलुहान हो गए थे बिग बी?
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, वह है- 'मुझे नौलखा मंगा दे रे ओ सइयां दीवाने'. उस समय इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि 'नौलखा हार' की मांग एक फैशन सा बन गया था. आज भी महिलाओं को ये गाना बेहद पसंद आता है.
7.आज भी प्रशंसकों को प्रेरित करता है जज्बा
चोट के बावजूद अमिताभ बच्चन का यह समर्पण ही है कि आज 42 साल बाद भी यह गाना दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. बिग बी का वह जज्बा आज भी प्रशंसकों को कड़ी मेहनत और निष्ठा के लिए प्रेरित करता है.
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