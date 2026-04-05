4 मिनट 24 सेकंड का वो कल्ट सॉन्ग, जिसने करोड़ों लोगों को नाचने पर किया मजबूर; 8Yr बाद भी है इस गाने का जबरदस्त क्रेज

5 . हरियाणवी म्यूजिक का ग्लोबल चेहरा

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'तेरी आंख्या का यो काजल' ने केवल एक गाने के रूप में नहीं, बल्कि एक 'कल्चरल शिफ्ट' के रूप में काम किया. इसने क्षेत्रीय कलाकारों के लिए बड़े मंचों के रास्ते खोले और साबित किया कि अगर कंटेंट में दम हो, तो भाषा कभी बाधा नहीं बनती. आज भी यह गाना हर म्यूजिक प्लेलिस्ट की शान बना हुआ है और इसकी लोकप्रियता का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है.

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