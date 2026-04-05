4 मिनट 24 सेकंड का वो कल्ट सॉन्ग, जिसने करोड़ों लोगों को नाचने पर किया मजबूर; 8Yr बाद भी है इस गाने का जबरदस्त क्रेज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 05, 2026, 02:49 PM IST
1.Famous Song
भारतीय क्षेत्रीय संगीत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से वैश्विक पहचान बनाई है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हरियाणवी सॉन्ग है. इस गाने ने बिना किसी बड़े बजट या भारी प्रमोशन के डिजिटल दुनिया के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. हम जिस सदाबहार हिट गाने की बात कर रहे हैं, वो आगे दिया गया है.
2.देसी अंदाज और दमदार आवाज
इस गाने की अभूतपूर्व सफलता के पीछे इसकी मिट्टी से जुड़ी धुन और दमदार गायकी का बड़ा हाथ है. मशहूर हरियाणवी सिंगर डीसी मदाना ने अपनी ऊर्जावान आवाज से इस ट्रैक में जान फूंक दी. उनके देसी टच ने इस गाने को न केवल हरियाणा, बल्कि पूरे देश के युवाओं और बुजुर्गों की जुबां पर चढ़ा दिया.
3.सपना चौधरी का वो डांस
यूं तो यह गाना 2017-18 के आसपास चर्चा में आया, लेकिन इसे असल पहचान और 'वायरल' टैग मिला मशहूर डांसर सपना चौधरी के स्टेज परफॉर्मेंस से. सपना के जबरदस्त एक्सप्रेशन्स, देसी लटके-झटके और बेमिसाल एनर्जी ने इस गाने के वीडियो को रातों-रात इंटरनेट सनसनी बना दिया. देखते ही देखते सपना और यह गाना एक-दूसरे के पूरक बन गए.
4.शादी और पार्टियों की पहली पसंद
पिछले 8 सालों में शायद ही ऐसी कोई शादी, पार्टी या स्टेज शो हुआ होगा, जहां इस गाने की गूंज न सुनाई दी हो. यूट्यूब पर इसके विभिन्न वर्जन और डांस वीडियो को मिलाकर अब तक सैकड़ों मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. दिलचस्प बात यह है कि आज भी इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स पर यह गाना लगातार ट्रेंड करता रहता है.
5.हरियाणवी म्यूजिक का ग्लोबल चेहरा
'तेरी आंख्या का यो काजल' ने केवल एक गाने के रूप में नहीं, बल्कि एक 'कल्चरल शिफ्ट' के रूप में काम किया. इसने क्षेत्रीय कलाकारों के लिए बड़े मंचों के रास्ते खोले और साबित किया कि अगर कंटेंट में दम हो, तो भाषा कभी बाधा नहीं बनती. आज भी यह गाना हर म्यूजिक प्लेलिस्ट की शान बना हुआ है और इसकी लोकप्रियता का ग्राफ हर दिन बढ़ता ही जा रहा है.
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