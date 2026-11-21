एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 21, 2026, 12:23 PM IST
1.'रामायण' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे'
रणबीर कपूर की स्टारर 'रामायण' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा है, वहीं हॉलीवुड की मार्वल फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' भी दुनियाभर में सिनेमा लवर्स का ध्यान खींच रही हैं. रामायण और एवेंजर्स डूम्सडे ने अपने रिलीज डेट्स से पहले कितनी एडवांस बुकिंग कर ली और कौन किससे आगे रहा है ये तो आंकड़ों से पता लगाया जा सकता है. (Image Credit: instagram/ ImbD-worldoframayana)
2.'रामायण' की एडवांस बुकिंग
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज से पहले ही लोगों में काफी उत्सुकता थी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, यश रावण के किरदार में, सनी देओल हनुमान और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक की गई सीटों को हटाकर फिल्म की एडवांस बुकिंग टिकट 5 नवंबर और 7 नवंबर को सबसे ज्यादा बिकी. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
3. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' की भी शुरू हुई एडवांस बुकिंग
हॉलीवुड की मच-अवेटेड फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' को रिलीज होने से पहले ही शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के पहले दिन 17 दिसंबर को सबसे ज्यादा टिकट बिकी हैं. इसमें ब्लॉक की गई सीटों को हटाया है. भारत में इसकी एडवांस बुकिंग 17 नवंबर 2026 को शुरू हुई. (Image Credit: ImbD)
4. 'एवेंजर्स: डूम्सडे' कब होगी रिलीज?
'एवेंजर्स: डूम्सडे' इंडिया के थिएटर में (17 दिसंबर2026) को रिलीज होगी और US में (18 दिसंबर) को रिलीज होगी. इसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज किया जाएगा. इसमें क्रिस हेम्सवर्थ, पेड्रो पास्कल, एंथनी मैकी, फ्लोरेंस पुघ, वैनेसा किर्बी, पॉल रड, सेबेस्टियन स्टेन, इयान मैककेलेन, पैट्रिक स्टीवर्ट और जेम्स मार्सडेन जैसे कलाकार नजर आएंगे. (Image Credit: ImbD)
5.'रामायण' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' में किसका पलड़ा भारी?
एडवांस बुकिंग के आंकड़ों के मुताबिक 'रामायण' सबसे आगे रही है. शुरूआती 4 दिनों में कुल कमाई: 92 करोड़ 12 लाख रुपये कर दी थी जबकि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' ने 39 करोड़ 27 लाख रुपये की. दोनों फिल्मों के आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारतीय सिनेमा और हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को लेकर लोगों की दिलचस्पी हमेशा बनी रहती है. (Image Credit: ImbD)
6.एवेंजर्स: डूम्सडे की एडवांस बुकिंग में किस वर्शन की तेज डिमांड?
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इंग्लिश वर्शन की डिमांड 39.39 करोड़ रुपये रही, जो सबसे ज्यादा है, जबकि हिंदी में 5.93 करोड़ रुपये, तेलुगु 1.25 करोड़ रुपये. (Image Credit: ImbD)