2 . 'रामायण' की एडवांस बुकिंग

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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई. रिलीज से पहले ही लोगों में काफी उत्सुकता थी. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में, यश रावण के किरदार में, सनी देओल हनुमान और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक की गई सीटों को हटाकर फिल्म की एडवांस बुकिंग टिकट 5 नवंबर और 7 नवंबर को सबसे ज्यादा बिकी. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)