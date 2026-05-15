35Yr पुराना वो इकलौता Romantic Song, जिसके 6Min 54Sec में छिपे हैं 40+ फिल्मों के नाम; क्रिएटिविटी ऐसी कि आज भी है सबकी फेवरेट

3 . लता मंगेशकर ने दी अपनी आवाज

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इस सुपरहिट गाने को संगीतकार जोड़ी राम-लक्ष्मण ने तैयार किया था. इसे अपनी जादुई आवाज से एस.पी. बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने सजाया था. 6 मिनट 54 सेकंड लंबा यह गाना उस दौर का 'Nostalgic Romance' ताजा कर देता है. गाने के बोल देव कोहली और रविंदर रावल ने लिखे थे, जिन्होंने शब्दों को इतनी खूबसूरती से बुना कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता कि वे फिल्मों की एक लंबी लिस्ट सुन रहे हैं.