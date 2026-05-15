35Yr पुराना वो इकलौता Romantic Song, जिसके 6Min 54Sec में छिपे हैं 40+ फिल्मों के नाम; क्रिएटिविटी ऐसी कि आज भी है सबकी फेवरेट

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Pragya Bharti | May 15, 2026, 03:03 PM IST
1.Bollywood Romantic Song Story
हिंदी सिनेमा में गानों का महत्व हमेशा से रहा है, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा प्रयोग हुआ, जिसने संगीत प्रेमियों को हैरान कर दिया. 1991 में आई फिल्म 'पत्थर के फूल' का एक गाना आज भी अपनी क्रिएटिविटी के लिए याद किया जाता है. इस गाने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके बोलों में बॉलीवुड की 40 से ज्यादा प्रसिद्ध फिल्मों के नाम शामिल हैं.
2.गाने में दिखी सलमान-रवीना की केमिस्ट्री
इस गाने में सलमान खान और अपना डेब्यू कर रहीं रवीना टंडन मुख्य भूमिका में थे. गाने के बोल कुछ इस तरह लिखे गए हैं कि हर अंतरा किसी न किसी फिल्म के टाइटल से जुड़ा है. इसमें सलमान के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो असल में सुपरहिट फिल्मों के नाम हैं. वहीं, रवीना के लिए भी कई नामों का उपयोग हुआ है.
3.लता मंगेशकर ने दी अपनी आवाज
इस सुपरहिट गाने को संगीतकार जोड़ी राम-लक्ष्मण ने तैयार किया था. इसे अपनी जादुई आवाज से एस.पी. बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने सजाया था. 6 मिनट 54 सेकंड लंबा यह गाना उस दौर का 'Nostalgic Romance' ताजा कर देता है. गाने के बोल देव कोहली और रविंदर रावल ने लिखे थे, जिन्होंने शब्दों को इतनी खूबसूरती से बुना कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता कि वे फिल्मों की एक लंबी लिस्ट सुन रहे हैं.
4.फिल्म का सफर और सफलता
सलीम खान द्वारा लिखित इस फिल्म की कहानी एक पुलिस अधिकारी और एक अपराधी की बेटी के प्यार के इर्द-गिर्द घूमती है. लगभग 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 5.80 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया और हिट भी साबित हुई. इसी फिल्म के लिए रवीना टंडन को 'फिल्मफेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर' का अवॉर्ड भी मिला था.
5.गाने में छिपे हैं 40 से ज्यादा मूवी के नाम
इस सॉन्ग में सलमान खान के लिए शब्दों का इस्तेमाल 'दीवाना', 'अनाड़ी', 'आवारा', 'जुगनू' और 'जंगली' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, रवीना टंडन के लिए भी 'नूरी', 'जूली', 'चांदनी' और 'बॉबी' जैसे नामों का उपयोग हुआ. इसी तरह गाने के लिए कई ऐसे शब्द लिए गए हैं, जो फिल्म के टइटल हैं.
6.फिल्मों के नाम से बना यह गाना कौन सा है?
दरअसल, हम जिस गाने की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि सलमान खान और रवीना टंडन की 1991 में आई फिल्म का गाना है. इसके बोल हैं- 'कभी तू छलिया लगता है'. इस गाने को ध्यान से सुनकर आप फिल्मों के नाम गिन सकते हैं.
7.आज के दौर में प्रासंगिकता
आज जहां गानों की लंबाई सिमटकर 2-3 मिनट रह गई है, वहीं 'कभी तू छलिया लगता है' जैसे गाने याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंटल का दौर कितना शानदार था. 40 फिल्मों के नाम एक साथ एक ही धुन में पिरोना आज भी एक बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है.
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