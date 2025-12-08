FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

3 Idiots Sequel: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Amir Khan) ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दीं. इनमें से एक 3 इडियट्स (3 Idiots) भी है, जो हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट में गिनी जाती है.

रईश खान | Dec 08, 2025, 07:32 PM IST

1.IMDb पर भी तगड़ी मिली थी रेटिंग

IMDb पर भी तगड़ी मिली थी रेटिंग
1

'3 इडियट्स' 16 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. तीन इंजीनियरिंग छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी आज भी लोगों को देखने पर मजबूर करती है. यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी. जिसे ऑडियंस के अलावा क्रिटिक्स का भी बहुत प्यार मिला. IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली.

2.फाइनल हो चुकी स्क्रिप्ट

फाइनल हो चुकी स्क्रिप्ट
2

राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी 3 इडियट्स के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबित, 3 Idiots 2 की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है. 2026 में फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी.

3.'रंछोड़दास' के साथ कौन-कौन आएंगे नजर

'रंछोड़दास' के साथ कौन-कौन आएंगे नजर
3

फिल्म में आमिर खान 'रंछोड़दास' बनकर धमाल मचाते दिखेंगे. आमिर के साथ राजू (शरमन जोशी) और फरहान (आर माधवन) और और करीना कपूर खान फिर नजर आएंगे. इस फिल्म के सीक्वल का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

4.3 इडियट्स 2 की कब से शुरू होगी शूटिंग

3 इडियट्स 2 की कब से शुरू होगी शूटिंग
4

राजकुमार हिरानी और विधु विनोद चोपड़ा फिल्म का निर्देशन करेंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो 3 Idiots 2 की शूटिंग 2026 के दूसरे हाफ से शुरू हो जाएगी. फिल्म में कोई नया चेहरा भी नजर आ सकता है.

5.फिल्म की कहानी क्या होगी?

फिल्म की कहानी क्या होगी?
5

सीक्वल में पहले पार्ट की तरह कॉमेडी-ड्रामा भरपूर तरीके से देखने को मिलेगा. 2009 की फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में रैंचो, फरहान और राजू कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 15 साल मिलते हैं. यहीं पार्ट 2 की कहानी शुरू होगी.

6.3 इडियट्स कितनी कमाई की थी?

3 इडियट्स कितनी कमाई की थी?
6

3 इडियट्स आमिर खान की सुपरहिट फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. फिल्म ने दुनिया भर में लगभग ₹400.61 करोड़ की कमाई की, जिसमें से ₹202.95 करोड़ भारत में और ₹118.73 करोड़ विदेशों मेंसे कमाए.

7.₹55 करोड़ था बजट

₹55 करोड़ था बजट
7

साल 2009 में बनी 3 इडियट्स का बजट लगभग ₹55 करोड़ था, जो कि इसकी कमाई के मुकाबले बहुत कम था. लेकिन सीक्वल में बजट कई गुना ज्यादा रहने की उम्मीद है.

