आमिर खान फिर कहेंगे 'ऑल इज वेल', '3 इडियट्स' के सीक्वल की स्क्रिप्ट तैयार, साथ नजर आएंगे 4 स्टार

1 . IMDb पर भी तगड़ी मिली थी रेटिंग

1

'3 इडियट्स' 16 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. तीन इंजीनियरिंग छात्रों के इर्द-गिर्द घूमती इस फिल्म की कहानी आज भी लोगों को देखने पर मजबूर करती है. यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी. जिसे ऑडियंस के अलावा क्रिटिक्स का भी बहुत प्यार मिला. IMDb पर भी तगड़ी रेटिंग मिली.