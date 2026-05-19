6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल

6 . पर्दे पर काजोल का रोना और बैकग्राउंड में जगजीत सिंह का सिसकना

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6 मिनट और 38 सेकंड का यह गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे दुखद और भावुक गानों में से एक माना जाता है. फिल्म में जहां अभिनेत्री काजोल अपनी ऑन-स्क्रीन बहन की मौत के गम में तड़पती और रोती नजर आती हैं, वहीं बैकग्राउंड में जगजीत सिंह की आवाज का दर्द सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है. हकीकत में जगजीत सिंह इस गाने को गाते समय अपनी बहन नहीं, बल्कि अपने उसी नौजवान बेटे को याद कर रहे थे जो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुका था.

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