6Min 38Sec का वो दर्दभरा गाना, जिसे गाते-गाते सिसक-सिसक कर रो पड़ा था सिंगर; 28Yr बाद भी सुनकर कचोटता है दिल

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Pragya Bharti | May 19, 2026, 04:26 PM IST
1.Hearbreaking Song in Bollywood
भारतीय संगीत जगत में 'गजल किंग' के नाम से मशहूर इस सिंगर ने अपनी मखमली आवाज से लाखों दिलों को सुकून दिया है. उनकी गाई हर गजल और गीत सीधे रूह को छूते हैं. लेकिन उनकी खुद की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी आवाज खामोश हो गई थी. अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद गायक इस कदर टूट गए थे कि उन्होंने संगीत की दुनिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी.
2.कौन था यह सिंगर?
हम जिस सिंगर की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि जगजीत सिंह थे, जिन्हों बेटे की मौत के बाद एक साल तक गाने से ब्रेक ले लिया था. फिर पहला गाना गाने में उनकी हालत खराब हो गई थी.
3.20 साल के इकलौते बेटे का सड़क हादसे में निधन
यह दर्दनाक वाकया साल 1990 का है, जब जगजीत सिंह और उनकी पत्नी चित्रा सिंह के इकलौते बेटे विवेक सिंह का महज 20 साल की उम्र में एक भीषण कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था. जवान बेटे की अचानक मौत ने जगजीत सिंह को भीतर तक झंझोर कर रख दिया.इस गहरे सदमे के कारण उन्होंने गायिकी से पूरी तरह ब्रेक ले लिया और मौन धारण कर लिया था.
4.आनंद बख्शी के बोल और उत्तम सिंह का अमर संगीत
लगभग तीन दशक बीत जाने के बाद भी इस कल्ट सैड सॉन्ग की लोकप्रियता और इसका दर्द रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है. इस भावुक कर देने वाले गीत के बोल महान गीतकार आनंद बख्शी ने लिखे थे, जिन्होंने विरह के दर्द को शब्दों में पिरोया था. वहीं, इसका बेहद संजीदा और सुरीला संगीत उत्तम सिंह ने तैयार किया था. जगजीत सिंह की वास्तविक जिंदगी के दर्द ने इस गाने को हमेशा-हमेशा के लिए अमर बना दिया.
5.सिंगर ने ब्रेक के बाद इस दर्दभरे गाने से की वापसी
एक साल के लंबे इंतजार के बाद जब जगजीत सिंह ने धीरे-धीरे संगीत की दुनिया में वापसी करने की कोशिश की, तब उनके सामने एक ऐसा गाना आया जिसने उनके दिल के जख्मों को फिर से हरा कर दिया. साल 1998 में आई फिल्म 'दुश्मन' का यह कालजयी गीत था- 'चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए'. इस गाने के हर एक शब्द में जगजीत सिंह को अपने दिवंगत बेटे विवेक की याद आ रही थी.
6.पर्दे पर काजोल का रोना और बैकग्राउंड में जगजीत सिंह का सिसकना
6 मिनट और 38 सेकंड का यह गाना आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे दुखद और भावुक गानों में से एक माना जाता है. फिल्म में जहां अभिनेत्री काजोल अपनी ऑन-स्क्रीन बहन की मौत के गम में तड़पती और रोती नजर आती हैं, वहीं बैकग्राउंड में जगजीत सिंह की आवाज का दर्द सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है. हकीकत में जगजीत सिंह इस गाने को गाते समय अपनी बहन नहीं, बल्कि अपने उसी नौजवान बेटे को याद कर रहे थे जो उन्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा चुका था.
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