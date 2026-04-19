4Min 2Sec का 25 साल पुराना वो चार्टबस्टर सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik के सुरों पर थिरकी थीं गोविंदा की बहू; आज भी बजती हैं सीटियां

1 . Alka Yagnik Song 25 Years Old Superhit

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आज के दौर में फिल्मों में 'आइटम सॉन्ग्स' एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो फिल्म को कमर्शियल तड़का देने का काम करते हैं. हालांकि, हर गाना लंबे समय तक याद नहीं रहता, लेकिन करीब 25 साल पहले साल 2001 में एक ऐसा गाना रिलीज हुआ था, जिसमें खूब सीटियां बजी थी. इन गाने को अलका याग्निक ने आवाज दी थी. गाने में गोविंदा की बहू इतना जबरदस्त थिरकीं कि सभी इनके दीवाने हो गए.

