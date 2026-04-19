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4Min 2Sec का 25 साल पुराना वो चार्टबस्टर सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik के सुरों पर थिरकी थीं गोविंदा की बहू; आज भी बजती हैं सीटियां

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4Min 2Sec का 25 साल पुराना वो चार्टबस्टर सॉन्ग, जिसमें Alka Yagnik के सुरों पर थिरकी थीं गोविंदा की बहू; आज भी बजती हैं सीटियां

बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे होते हैं, जिनका जादू वक्त के साथ कम होने के बजाय और बढ़ता जाता है. साल 2001 में एक ऐसा ही आइटम सॉन्ग आया था, जिसने अपनी धुन से पूरे देश में तहलका मचा दिया था. अलका याग्निक की सुरीली आवाज ने इसे 25 साल बाद भी यादगार बना रखा है. आशिक फिल्म का ये गाना आज भी हर पार्टी की शान है.

Pragya Bharti | Apr 19, 2026, 03:38 PM IST

1.Alka Yagnik Song 25 Years Old Superhit

Alka Yagnik Song 25 Years Old Superhit
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आज के दौर में फिल्मों में 'आइटम सॉन्ग्स' एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो फिल्म को कमर्शियल तड़का देने का काम करते हैं. हालांकि, हर गाना लंबे समय तक याद नहीं रहता, लेकिन करीब 25 साल पहले साल 2001 में एक ऐसा गाना रिलीज हुआ था, जिसमें खूब सीटियां बजी थी. इन गाने को अलका याग्निक ने आवाज दी थी. गाने में गोविंदा की बहू इतना जबरदस्त थिरकीं कि सभी इनके दीवाने हो गए. 
 

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2.इस फिल्म का था वो गाना

इस फिल्म का था वो गाना
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हम बात कर रहे हैं बॉबी देओल और करिश्मा कपूर की सुपरहिट फिल्म 'आशिक' की. इस फिल्म की मुख्य कहानी भले ही बॉबी और करिश्मा के इर्द-गिर्द घूमती थी, लेकिन फिल्म के एक खास आइटम सॉन्ग ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी. इस गाने में गोविंदा की बहू और अभिनेत्री कश्मीरा शाह ने अपने बोल्ड अंदाज और बेहतरीन डांस मूव्स से पर्दे पर आग लगा दी थी.
 

3.अलका याग्निक के सुरों का जादू

अलका याग्निक के सुरों का जादू
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इस गाने की लोकप्रियता के पीछे सिर्फ डांस ही नहीं, बल्कि अलका याग्निक की जादुई आवाज भी थी. अलका याग्निक ने जिस खूबसूरती और ऊर्जा के साथ इस गाने को गाया, उसने इसे रातों-रात चार्टबस्टर बना दिया. मशहूर गीतकार समीर के लिखे बोल और संजीव-दर्शन के शानदार संगीत ने इस ट्रैक को 'आइकॉनिक' बना दिया.
 

4.गोविंदा की बहू हो गईं मशहूर

गोविंदा की बहू हो गईं मशहूर
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यूं तो कश्मीरा शाह ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 'आशिक' के इस एक गाने ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई. यह गाना एक क्लब सॉन्ग के रूप में फिल्माया गया था, जो अपनी रिलीज के ढाई दशक बाद आज भी क्लबों और शादियों में खूब बजता है. जब भी अलका याग्निक के गाए इस गाने की धुन कानों में पड़ती है, लोग आज भी थिरकने और सीटियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं.

TRENDING NOW

5.किस गाने ने 25 साल पहले लूटी लाइमलाइट?

किस गाने ने 25 साल पहले लूटी लाइमलाइट?
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हम बात कर रहे हैं- बॉबी देओल की फिल्म आशिक के गाने- 'गोरे गोरे गाल मेरे... बहकी बहकी चाल है'की. यह गाना इतना मशहूर हुआ कि आज भी पार्टी में बज जाए तो लोग सीटियां बजाते नहीं थकते हैं.  
 

6.विवाद और लोकप्रियता

विवाद और लोकप्रियता
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उस समय इस गाने को लेकर कुछ विवाद भी हुए थे, लेकिन जनता के बीच इसकी दीवानगी ने हर विवाद को पीछे छोड़ दिया. फिल्म 'आशिक' में अनुपम खेर, जॉनी लीवर और राहुल देव जैसे बड़े कलाकार भी थे, लेकिन संगीत प्रेमियों के लिए यह फिल्म आज भी अपने इसी धमाकेदार गाने के लिए याद की जाती है. यह गाना आज भी मनोरंजन जगत के बेहतरीन मसाले में गिना जाता है.

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