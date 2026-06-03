डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

2 . क्या है फिल्म की कहानी?

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फिल्म की कहानी एमिली रोज (जेनिफर कारपेंटर) नाम की एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अचानक विचित्र दौरे पड़ने लगते हैं और उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है. स्थानीय कैथोलिक पादरी (टॉम विल्किंसन) को यकीन हो जाता है कि एमिली पर बुरी आत्माओं का साया है और वह उसे बचाने के लिए भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं. इस दौरान एमिली की मौत हो जाती है और इसके बाद पादरी पर हत्या का मुकदमा चलता है. फिल्म एक वकील (लौरा लिन्नी) और पादरी के बीच के उस कानूनी और आध्यात्मिक संघर्ष को दिखाती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

Image Credit: IMDb