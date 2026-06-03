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डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

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डायन, भूत और रोंगटे खड़े कर देने वाली दहशत! 2005 में आई 122 मिनट की वो Horror Film, जिसे देख थर्रा उठेगी रूह

Horror Film: सच्ची घटना पर आधारित 2005 में आई एक हॉरर फिल्म है, जिसमें एक युवा लड़की के खौफनाक अनुभव और उसके पादरी के कानूनी संघर्ष की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है.

Pragya Bharti | Jun 03, 2026, 02:30 PM IST

1.Horror Films that Will Shaken

Horror Films that Will Shaken
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अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपके जहन से न उतरे, तो साल 2005 में आई फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह फिल्म महज एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि जर्मनी की 'एनेलिस मिशेल' नामक लड़की के साथ घटी उस सच्ची घटना से प्रेरित है, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

Image Credit: IMDb

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2.क्या है फिल्म की कहानी?

क्या है फिल्म की कहानी?
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फिल्म की कहानी एमिली रोज (जेनिफर कारपेंटर) नाम की एक युवा लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अचानक विचित्र दौरे पड़ने लगते हैं और उसका व्यवहार असामान्य हो जाता है. स्थानीय कैथोलिक पादरी (टॉम विल्किंसन) को यकीन हो जाता है कि एमिली पर बुरी आत्माओं का साया है और वह उसे बचाने के लिए भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं. इस दौरान एमिली की मौत हो जाती है और इसके बाद पादरी पर हत्या का मुकदमा चलता है. फिल्म एक वकील (लौरा लिन्नी) और पादरी के बीच के उस कानूनी और आध्यात्मिक संघर्ष को दिखाती है, जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है.

Image Credit: IMDb

3.फिल्म की मुख्य जानकारी

फिल्म की मुख्य जानकारी
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निर्देशक: स्कॉट डेरिकसन
मुख्य कलाकार: लौरा लिन्नी, जेनिफर कारपेंटर, टॉम विल्किंसन
आईएमडीबी रेटिंग: 10 में से 6.7

Image Credit: IMDb

4.नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वीडियो, कहां देखें फिल्म?

नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम वीडियो, कहां देखें फिल्म?
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यह फिल्म इस बात पर बहस छेड़ती है कि क्या एमिली वाकई बुरी आत्माओं के वश में थी या वह किसी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी? सच्ची घटनाओं से जुड़ी यह फिल्म अपनी भयावहता के लिए जानी जाती है, जिसे देखने के बाद रात के अंधेरे में अकेले रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

Image Credit: IMDb

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5.2005 में आई इस डरावनी मूवी को देख कांप जाएगी रूह

2005 में आई इस डरावनी मूवी को देख कांप जाएगी रूह
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हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं, बल्कि साल 2005 में आई'द एक्सोरसिस्ट: द एमिली रोज' है. इस मूवी में इतने डरावने म्यूजिक और सीन हैं कि दिन में भी आपको डर लगने लगेगा.

Image Credit: IMDb

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