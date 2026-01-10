15 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 300 करोड़, 2 घंटे 17 मिनट की यह फिल्म निकली धुरंधर, आपने देखी क्या?

9 . क्या आपने देखी यह फिल्म?

9

अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भारतीय समाज और सुरक्षा के कई अनछुए पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी. फिल्म की सफलता का ग्राफ आज भी फिल्म जगत में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है. 'द केरल स्टोरी' भारतीय फिल्म इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जिसने विवादों, कम बजट और सीमित प्रचार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जीत का परचम लहराया.

