जॉय महापात्रो नाम के हिंदू युवक की हत्या, बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या, जॉय महापात्रो नाम के हिंदू युवक की हत्या

IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: गेंदबाज बनाएंगे दबदबा या बल्लेबाजों का होगा बोलबाला? जानें कैसी है वडोदरा की पिच

क्या सिम्पसन्स की ये भविष्यवाणी 2026 में फिर होंगी सच? जानें स्मार्ट होम से लेकर एआई और युद्ध को लेकर क्या मिल रहा संकेत?

इन 3 राशियों को अगले 5 दिनों में एक बड़े संकट और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, कहीं आपकी राशि भी तो नहीं इसमें शामिल?

कौन है वायरल गर्ल WPL 2026 एंकर, जिसकी खूबसूरती के आगे फेल हैं बॉलीवुड की अप्सराएं

15 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 300 करोड़, 2 घंटे 17 मिनट की यह फिल्म निकली धुरंधर, आपने देखी क्या?

पीएम मोदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षा किसे मिलती है? ये है देश का दूसरा सबसे सुरक्षित व्यक्ति

15 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 300 करोड़, 2 घंटे 17 मिनट की यह फिल्म निकली धुरंधर, आपने देखी क्या?

महज ₹15 करोड़ के बजट में बनी एक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ₹300 करोड़ से अधिक की कमाई कर सबको चौंका दिया. यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक है. 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म का नाम क्या है, आइए हम आपको बताते हैं.

Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 11:00 AM IST

भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़ी स्टारकास्ट और भारी-भरकम बजट वाली फिल्में चर्चा में रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो साबित कर देती हैं कि 'कंटेंट' ही असली किंग है. ऐसी ही एक फिल्म है, जिसने अपने मामूली बजट और विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी-बड़ी फिल्में नहीं कर पाती हैं. चलिए हम आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं.

भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़ी स्टारकास्ट और भारी-भरकम बजट वाली फिल्में चर्चा में रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो साबित कर देती हैं कि 'कंटेंट' ही असली किंग है. ऐसी ही एक फिल्म है, जिसने अपने मामूली बजट और विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी-बड़ी फिल्में नहीं कर पाती हैं. चलिए हम आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं.

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण महज ₹15 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच हुआ था. जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. फिल्म ने न केवल अपना बजट निकाला, बल्कि अपने निवेश से 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया.

फिल्म की कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट है. इस फिल्म का नाम 'द केरल स्टोरी' है, जो केरल की उन लड़कियों की कहानी बयां करती है, जिनका कथित तौर पर धर्मांतरण किया गया और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. फिल्म की संवेदनशीलता और अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया.

रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर भारी विवाद हुआ. कई राज्यों में इसे बैन करने की मांग उठी, तो कहीं इसे 'प्रोपेगेंडा' बताया गया. हालांकि, इन विवादों ने फिल्म की उत्सुकता को और बढ़ा दिया. विवादों के कारण फिल्म को जबरदस्त 'वर्ड ऑफ माउथ' पब्लिसिटी मिली, जिसका सीधा फायदा इसके कलेक्शन में दिखा.

फिल्म की सफलता का बड़ा श्रेय मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा को जाता है. उन्होंने शालिनी उन्नीकृष्णन और फातिमा के किरदार में जान फूंक दी. उनके अभिनय की सादगी और दर्द ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे वे फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़ सके.
 

'द केरल स्टोरी' की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, तो बिना किसी सुपरस्टार के भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है. यह फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद दूसरी ऐसी फिल्म बनी जिसने कम बजट में 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा छुआ.
 

सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद जब यह फिल्म ओटीटी (ZEE5) पर आई, तो वहां भी इसे रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले. फिल्म की लंबी अवधि (137 मिनट) होने के बावजूद दर्शकों ने इसे अंत तक देखा, जिससे इसकी डिजिटल रेटिंग भी आसमान छू गई.
 

अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भारतीय समाज और सुरक्षा के कई अनछुए पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी. फिल्म की सफलता का ग्राफ आज भी फिल्म जगत में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है. 'द केरल स्टोरी' भारतीय फिल्म इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जिसने विवादों, कम बजट और सीमित प्रचार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जीत का परचम लहराया.

