15 करोड़ का बजट और बॉक्स ऑफिस पर कमा डाले 300 करोड़, 2 घंटे 17 मिनट की यह फिल्म निकली धुरंधर, आपने देखी क्या?

Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 11:00 AM IST
1.बॉलीवुड हिट मूवी
भारतीय सिनेमा में अक्सर बड़ी स्टारकास्ट और भारी-भरकम बजट वाली फिल्में चर्चा में रहती हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसी फिल्में आती हैं जो साबित कर देती हैं कि 'कंटेंट' ही असली किंग है. ऐसी ही एक फिल्म है, जिसने अपने मामूली बजट और विवादों के बीच बॉक्स ऑफिस पर वो मुकाम हासिल किया जो बड़ी-बड़ी फिल्में नहीं कर पाती हैं. चलिए हम आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं.
2.300 करोड़ी फिल्म
3. बजट और बॉक्स ऑफिस का अनोखा मुकाबला
सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी इस फिल्म का निर्माण महज ₹15 करोड़ से ₹20 करोड़ के बीच हुआ था. जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह ₹300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी. फिल्म ने न केवल अपना बजट निकाला, बल्कि अपने निवेश से 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमाकर ट्रेड एनालिस्ट्स को भी हैरान कर दिया.
4.क्या है 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म का नाम और कहानी?
फिल्म की कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट है. इस फिल्म का नाम 'द केरल स्टोरी' है, जो केरल की उन लड़कियों की कहानी बयां करती है, जिनका कथित तौर पर धर्मांतरण किया गया और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया. फिल्म की संवेदनशीलता और अदा शर्मा की दमदार एक्टिंग ने दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच लिया.
5.विवादों ने दिया सफलता को बढ़ावा
रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर भारी विवाद हुआ. कई राज्यों में इसे बैन करने की मांग उठी, तो कहीं इसे 'प्रोपेगेंडा' बताया गया. हालांकि, इन विवादों ने फिल्म की उत्सुकता को और बढ़ा दिया. विवादों के कारण फिल्म को जबरदस्त 'वर्ड ऑफ माउथ' पब्लिसिटी मिली, जिसका सीधा फायदा इसके कलेक्शन में दिखा.
6.अदा शर्मा का 'धुरंधर' प्रदर्शन
फिल्म की सफलता का बड़ा श्रेय मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा को जाता है. उन्होंने शालिनी उन्नीकृष्णन और फातिमा के किरदार में जान फूंक दी. उनके अभिनय की सादगी और दर्द ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे वे फिल्म से भावनात्मक रूप से जुड़ सके.
7. छोटे बजट की फिल्मों के लिए नई उम्मीद
'द केरल स्टोरी' की सफलता ने यह साबित कर दिया कि अगर कहानी में दम हो, तो बिना किसी सुपरस्टार के भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है. यह फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के बाद दूसरी ऐसी फिल्म बनी जिसने कम बजट में 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा छुआ.
8.ओटीटी पर भी चला जादू
सिनेमाघरों में गदर मचाने के बाद जब यह फिल्म ओटीटी (ZEE5) पर आई, तो वहां भी इसे रिकॉर्ड तोड़ व्यूज मिले. फिल्म की लंबी अवधि (137 मिनट) होने के बावजूद दर्शकों ने इसे अंत तक देखा, जिससे इसकी डिजिटल रेटिंग भी आसमान छू गई.
9.क्या आपने देखी यह फिल्म?
अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है, तो यह एक ऐसी कहानी है जो आपको भारतीय समाज और सुरक्षा के कई अनछुए पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी. फिल्म की सफलता का ग्राफ आज भी फिल्म जगत में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है. 'द केरल स्टोरी' भारतीय फिल्म इतिहास की उन दुर्लभ फिल्मों में से एक है जिसने विवादों, कम बजट और सीमित प्रचार के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अपनी जीत का परचम लहराया.
