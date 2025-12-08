वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  

लखनऊ: कफ सिरप रैकेट के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि, DGP का बयान- बांग्लादेश और नेपाल में भी सप्लाय होने की आशंका | 1500 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में एक्टर सोनू सूद और पहलवान द ग्रेट खली को कानपुर पुलिस ने भेजा नोटिस | विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, गज़ल होटल मामले में हाईकोर्ट ने दोनों भाईयों की अंतरिम राहत 22 जनवरी 2026 तक बढ़ाई
1.जितेन्द्र
दिग्गज अभिनेता जितेन्द्र पर 8 फरवरी को उनके ही कजिन ने यौन शोषण (sexual harassment) का आरोप लगाया था, शिकायत के अनुसार घटना जनवरी 1971 की है, जब महिला 18 साल की थी और जीतेन्द्र की उम्र 28 साल थी. हालांकि जितेन्द्र के वकील रिज़वान सिद्दीकी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया था.
2.शाइनी आहूजा
2009 में अभिनेता शाइनी आहूजा पर अपनी 20 साल की नौकरानी से रेप करने का आरोप लगा था. वह इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता ने रेप के बाद नौकरानी को डराने धमकाने और जान से मारने की कोशिश भी की थी. इस मामले में कोर्ट ने शाइनी आहूजा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा के बाद नौकरानी ने अपनी सफाई में उन्हें बेगुनाह बताया और फिर अभिनेता को बेल मिल गई.
3.अंकित तिवारी
सिंगर और म्यूज़िक कंपोजर अंकित तिवारी पर भी रेप का आरोप लग चुका है, इसकी शिकायत 28 साल की एक विज्ञापन क्षेत्र की महिला ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित तिवारी ने महिला से शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया. हालांकि अंकित तिवारी की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई और बाद में यह मामला कोर्ट के बाहर सुलझा लिया गया.
4.आदित्य पंचोली
बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली की पूर्व प्रेमिका और अभिनेत्री पूजा बेदी की 15 साल की नौकरानी ने अभिनेता पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद पूजा ने आदित्य से अपना रिश्ता तोड़ लिया था. बताते चलें की अलावा एक्ट्रेस कंगना रणौत भी आदित्य पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगा चुकी हैं.
5.अमन वर्मा
अमिताभ बच्चन के साथ 'बागबान' फिल्म में अमन वर्मा ने काम किया है, अमन पर भी यह गंभीर आरोप लग चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता पर स्टिंग ऑपरेशन में एक लड़की से कास्टिंग काउच की मांग करने का आरोप लगा था. टीवी शो 'इंडियाज मोस्ट वांटेड' को लेकर कहा गया था कि एक लड़की से उन्होंने करियर में सहायता करने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की बात कही..
6.मधुर भंडारकर
इसके अलावा मॉडल और एक्ट्रेस प्रीति जैन ने डायरेक्टर मधुर भंडारकर पर रेप का आरोप लगाया था. प्रीति जैन का कहना था कि भंडारकर ने 3 साल तक शादी का वादा करके और फिल्म में काम दिलाने का भरोसा देकर उनके साथ रेप किया और बाद में उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया. 9 साल तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा, बाद में प्रीति जैन ने कहा कि वह इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं और सुप्रीम कोर्ट ने यह केस बंद कर दिया.
7.दिबाकर बनर्जी
फिल्म डायरेक्टर दिबाकर बनर्जी पर अभिनेत्री पायल रोहतगी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे. अभिनेत्री के अनुसार, एक रात दिबाकर उनके घर आए और कहा कि पायल का वजन बढ़ गया है और उन्होंने पायल से कहा कि अपनी शर्ट उठाकर उन्हें अपना पेट दिखाए. अभिनेत्री पायल रोहतगी ने कहा कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैंने उन्हें कहा कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, लेकिन वह नहीं मानें.
8.जैकी श्रॉफ
अभिनेता जैकी श्रॉफ पर भी छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेत्री तब्बू ने कहा था कि अभिनेता जैकी श्रॉफ ने 1986 में फिल्म ‘दिलजले’ की शूटिंग के दौरान उनकी साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी. हालांकि इस मामले में कभी कुछ साबित नहीं हुआ, पर बाद में तब्बू और जैकी श्रॉफ ने कभी साथ काम नहीं किया.
9.शक्ति कपूर
एक स्टिंग ऑपरेशन में शक्ति कपूर एक युवा अभिनेत्री को फिल्म में रोल दिलाने के बदले सेक्स का प्रस्ताव देते दिखे थे, इस खुलासे के बाद शक्ति कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी. शक्ति कपूर ने इस दौरान यश जौहर, सुभाष घई और प्रीति जिंटा जैसे बड़े फिल्मी नामों का भी जिक्र किया था, कहा वे भी ऐसे कास्टिंग काउच में शामिल हैं.
10.सुभाष कपूर
डायरेक्टर सुभाष कपूर पर पत्रकार से एक्ट्रेस बनी गीतिका त्यागी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, यह घटना 28 मई 2012 को उनके घर हुई. उस समय गीतिका ने शिकायत नहीं की, क्योंकि कोई सबूत नहीं था. गीतिका के अनुसार सुभाष कपूर की पत्नी डिंपल ने उनसे विनती की थी कि मामला आगे न बढ़ाएं, नहीं तो उनके परिवार और बेटे का जीवन खराब हो जाएगा. कुछ समय बाद गीतिका गुस्से और दुख में सबके सामने सच बताने का फैसला किया.
