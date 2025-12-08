वो 10 बॉलीवुड सेलेब्स, जिनपर लग चुके हैं रेप के गंभीर आरोप, इस अभिनेता ने काटी है जेल की सजा  

2 . शाइनी आहूजा

2009 में अभिनेता शाइनी आहूजा पर अपनी 20 साल की नौकरानी से रेप करने का आरोप लगा था. वह इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनेता ने रेप के बाद नौकरानी को डराने धमकाने और जान से मारने की कोशिश भी की थी. इस मामले में कोर्ट ने शाइनी आहूजा को दोषी ठहराते हुए 7 साल की कैद की सजा सुनाई थी. हालांकि सजा के बाद नौकरानी ने अपनी सफाई में उन्हें बेगुनाह बताया और फिर अभिनेता को बेल मिल गई.