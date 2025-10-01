Add DNA as a Preferred Source
एंटरटेनमेंट

Zubeen Garg Death Case: 2 लोग गिरफ्तार, अब गुवाहाटी पुलिस करेगी आरोपियों से पूछताछ

Zubeen Garg Death: जुबीन गर्ग की मौत की जांच में एक बड़ा मोड़ आया है, SIT ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और मैनेजर सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया है. आपको बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया था और 23 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ था.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 01, 2025, 09:57 AM IST

Zubeen Garg Death Case: 2 लोग गिरफ्तार, अब गुवाहाटी पुलिस करेगी आरोपियों से पूछताछ
Zubeen Garg Death Case: सिंगर जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में एक स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके बाद से ही उनकी मौत की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है. असम सीआईडी ​​की विशेष जांच टीम ने मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए दो प्रमुख व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है. एसआईटी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा को अलग-अलग राज्यों से हिरासत में लिया है.

जुबीन गर्ग मौत मामले में दो गिरफ्तार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एसआईटी ने सबसे पहले श्यामकानु महंत को बुधवार रात लगभग 12:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया और उन्हें सीधे गुवाहाटी लाया गया. वहीं, जांच टीम की एक अन्य टीम ने गुरुग्राम में रात बिताने के बाद राजस्थान से गायक के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया. उन्हें भी जल्द ही असम लाए जाने की उम्मीद है. इन दोनों से गुवाहाटी में मामले से जुड़ी अहम जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जाएगी. 52 वर्षीय असमिया संगीत के दिग्गज जुबीन गर्ग का पार्थिव शरीर पहले दिल्ली लाया गया था, जिसके बाद रविवार सुबह एक कमर्शियल फ्लाइट से गुवाहाटी पहुँचाया गया था.

राजकीय सम्मान के साथ हुआ था अंतिम संस्कार

संगीतकार जुबीन गर्ग, जिन्हें उनके दोस्त और परिवार 'गोल्डी' नाम से पुकारते थे, का अंतिम संस्कार 23 सितंबर को गुवाहाटी के बाहरी इलाके कमरकुची गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. सोनापुर के कमरकुची गांव स्थित श्मशान घाट पर जुबीन को गन सैल्यूट से सलामी दी गई. अंतिम संस्कार उनकी बहन पाल्मे बोरठाकुर ने संपन्न किया. इस दौरान गायक की विधवा गरिमा सैकिया भी अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए काफी भावुक हो गईं. अपने प्रिय गायक को भावभीनी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग श्मशान घाट पर जमा हुए थे.

