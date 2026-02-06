ZEE Samvad with Real Heroes 2026: पलक मुच्छल को ग्लोबल फिलैंथ्रोपी अवार्ड, तो मिथुन को मिला म्यूजिकल इनोवेशन का पुरस्कार

ZEE Samvaad with Real Heroes 2026 में पलक मुच्छल को 'सेवा थ्रू सुर - ग्लोबल फिलैंथ्रोपी' अवार्ड से सम्मानित किया गया, वहीं मिथुन शर्मा को 'साउंड ऑफ लेगेसी- म्यूजिकल इनोवेशन' अवार्ड से पुरस्कृत किया गया.

बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय संगीतकार-गायक जोड़ियों में से एक, पलक मुच्छल और मिथुन शर्मा ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा और मानवता से देश का दिल जीत लिया है. 'आशिकी 2' के "मेरी आशिकी" जैसे सुपरहिट गानों से अपनी पहचान बनाने वाली इस जोड़ी को हाल ही में 'जी संवाद विद रियल हीरोज 2026' के मंच पर विशेष सम्मान से नवाजा गया.

संगीत से शुरू हुआ सफर और जीवन का साथ

पलक और मिथुन का सफर संगीत के गलियारों से शुरू हुआ था. मिथुन के संगीत निर्देशन और पलक की जादुई आवाज ने "मेरी आशिकी", "कह भी दे" और "दूर ना जा" जैसे यादगार गीतों को जन्म दिया. पेशेवर तालमेल धीरे-धीरे व्यक्तिगत जुड़ाव में बदला और 6 नवंबर 2022 को यह जोड़ी परिणय सूत्र में बंध गई. आज वे न केवल एक सफल म्यूजिकल कपल हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी हैं.

पलक मुच्छल: सुरों के जरिए सेवा की मिसाल

समारोह में पलक मुच्छल को 'सेवा थ्रू सुर – ग्लोबल फिलैंथ्रॉपी अवार्ड' से सम्मानित किया गया. पलक को आज एक 'रियल लाइफ हीरो' के रूप में देखा जाता है. जहाँ अधिकांश कलाकार प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, वहीं पलक ने अपने संगीत को जरूरतमंद बच्चों की जान बचाने का जरिया बनाया है. वे अपने कॉन्सर्ट के जरिए जमा हुए फंड से वंचित बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाती हैं. उनके इस निस्वार्थ मिशन ने अब तक हजारों बच्चों को नया जीवन दिया है, जिसके लिए उनका नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड' में भी दर्ज है.

मिथुन शर्मा: संगीत की विरासत और 'बॉर्डर 2' का जादू

मिथुन शर्मा को 'साउंड ऑफ लेगेसी – म्यूजिकल इनोवेशन अवार्ड' दिया गया. मिथुन ने हाल ही में फिल्म 'बॉर्डर 2' के लिए संगीत तैयार किया है. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 'बॉर्डर 2' के बहुचर्चित गीत "घर कब आओगे" के रीक्रिएशन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि इस नए वर्जन को मूल गीत की आत्मा और भावनात्मक गहराई को बरकरार रखते हुए उसी जोश के साथ प्रस्तुत किया गया है.

दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में मिला सम्मान

इस प्रतिष्ठित सम्मान समारोह में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ रक्तिम दास और गैलेंट ग्रुप के सीईओ मयंक अग्रवाल ने इस जोड़ी को पुरस्कृत किया. इस भव्य कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे, मंगला मणि, रकुल प्रीत सिंह, अनु मलिक और सोनू सूद जैसी दिग्गज हस्तियां भी शामिल हुईं.

अटूट संकल्प और असाधारण योगदान का उत्सव

इस वर्ष के 'जी रियल हीरोज' का मुख्य उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना था जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से समाज पर गहरा प्रभाव डाला है. व्यक्तिगत लक्ष्यों से परे जाकर समाज की सेवा करने वाले इन नायकों ने चुनौतियों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं. यह पुरस्कार न केवल उनकी सफलता का, बल्कि उनके धैर्य और लगन का भी उत्सव है.

राष्ट्र निर्माण और प्रेरणा की परंपरा

ज़ी मीडिया अपनी 'राष्ट्र निर्माण पत्रकारिता' के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में इस मंच ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन और पंकज त्रिपाठी जैसे दिग्गजों के साथ-साथ पैरालंपियन नवदीप सिंह जैसे बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित किया है. यह पहल उन कहानियों को सामने लाती है जो वास्तविक चुनौतियों से लड़कर मिली असाधारण जीत का प्रतीक हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से