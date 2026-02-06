Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Indigo Crisis पर बोले एविएशन एक्सपर्ट- जब भी कोई एयरलाइन डूबा, इंडिगो को सीधा फायदा हुआ

मुंबई स्थित फेयरमॉन्ट होटल में Zee Real Heroes Awards का आयोजन किया गया है. इस दौरान एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव ने दिसंबर में हुए Indigo Crisis पर अपनी राय रखी. उन्होंने Indigo Crisis एक बुरा अध्याय बताया है.

मुंबई स्थित फेयरमॉन्ट होटल में Zee Real Heroes Awards का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में अलग-अलग क्षेत्र से जुड़े ऐसे लोगों को सेलिब्रेट किया जा रहा है जिन्होंने समाज में अपना प्रभाव छोड़ा है. इस कार्यक्रम में बिजनेस, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, आर्ट जैसे क्षेत्रों के असली हीरोज़ को सम्मानित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव ने दिसंबर में हुए Indigo Crisis पर अपनी राय रखी.

एयरलाइन के डूबने का सीधा फायदा इंडिगो को मिला

जितेंद्र भार्गव ने भारत के एविएशन सेक्टर की चुनौतियों पर बात की. उन्होंने कहा कि पूर्व में जब भी कोई एयरलाइन डूबा, उसका सीधा फायदा इंडिगो को मिला. उन्होंने कहा कि जब किंगफिशर एयरलाइन और जेट एयरवेज़ बंद हुए तब इंडिगो का मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ा.

Indigo Crisis एक बुरा अध्याय- जितेंद्र भार्गव

भार्गव ने दिसंबर में आए Indigo Crisis एक बुरा अध्याय बताते हुए एविएशन इंडस्ट्री के हालात पर भी बात की. उन्होंने बताया कि कर्मचारी कम हैं, मौजूदा स्टाफ पर काम का प्रेशर ज्यादा है और उनके काम के घंटे भी बहुत ज्यादा हैं. भार्गव ने कहा कि इंडिगो क्राइसिस के दौरान सरकार को ज्यादा सक्रियता दिखानी चाहिए थी. DGCA को डिसाइसिवली काम करने की ज़रूरत थी. उन्होंने कहा कि केवल फाइनेंशियल पेनाल्टी लगा देना सही सज़ा नहीं है और यह एविएशन इंडस्ट्री की स्ट्रक्चरल समस्याओं का समाधान नहीं है.

क्या है Zee Real Heroes Awards

ज़ी रियल हीरोज़ ऑफ इंडिया अवॉर्ड्स एक कोशिश है उन कहानियों को सामने लाने की जो हिम्मत और सामाजिक जिम्मेदारी की बानगी हैं. इस कार्यक्रम में राजनीति, बिजनेस और सिनेमा से जुड़े दिग्गज शामिल होते हैं और ऐसे लोगों को सम्मानित करते हैं जिनके काम से समाज में बदलाव आ रहा है. बीते चार साल में Zee Real Heroes Awards एक ऐसे भरोसेमंद प्लैटफॉर्म के तौर उभरा है जिसमें अलग-अलग सेक्टर की प्रतिभाओं को पहचान मिलती है.

