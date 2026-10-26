Zee का नया प्लान, फिल्मों के कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए कोमल नाहटा को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Zee का फिल्मों के कारोबार को मजबूत बनाने का नया प्लान. कोमल नाहटा बने क्रिएटिव डायरेक्टर. जानिए Zee Studios, फिल्मों की खरीद और थिएटर से डिजिटल तक की रणनीति में क्या बदलेगा.

ज़ी ने फिल्मों के कारोबार की रणनीति में किया बदलाव

कोमल नाहटा को मूवीज बिजनेस की बड़ी जिम्मेदारी

ज़ी स्टूडियोज़ की टीम और फिल्म एक्विजिशन पर रखेंगे नजर

थिएटर, टीवी और डिजिटल पर फिल्मों के पोर्टफोलियो को मजबूत करने की तैयारी

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee) ने अपने फिल्मों के कारोबार को मजबूत बनाने के लिए ज़ी स्टूडियोज़ और फिल्मों की खरीद से जुड़े विभाग की संरचना में बदलाव किया है. कंपनी ने फिल्म ट्रेड एनालिस्ट, समीक्षक और प्रकाशक कोमल नाहटा को मूवीज़ बिजनेस का क्रिएटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है. कंपनी के मुताबिक, इस बदलाव का उद्देश्य फिल्मों के कारोबार में रचनात्मक निगरानी बढ़ाना, फैसले लेने की प्रक्रिया को मजबूत करना और अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है.

नई व्यवस्था के तहत ज़ी स्टूडियोज़ के सूरज सिंह और उनकी टीम कोमल नाहटा को रिपोर्ट करेगी. इसके अलावा, फिल्मों की खरीद और उनसे जुड़े व्यावसायिक फैसलों पर भी नाहटा निगरानी रखेंगे. उनकी जिम्मेदारी हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं की फिल्मों से जुड़े कामकाज तक होगी. वह कंपनी की संबंधित टीमों के साथ मिलकर फिल्मों के कारोबार में निवेश को बेहतर बनाने और विभिन्न बाजारों के दर्शकों के लिए विविध फिल्मों का चयन करने पर काम करेंगे. इस नई व्यवस्था में कोमल नाहटा कंपनी के सीईओ पुनीत गोयनका को रिपोर्ट करेंगे. फिल्मों के पूरे कारोबार से जुड़े मामलों में वह सीईओ से रणनीतिक मार्गदर्शन लेंगे.

थिएटर, टीवी और डिजिटल पर फिल्मों की रणनीति मजबूत करने की तैयारी

कंपनी ने फिल्मों के कारोबार की नई व्यवस्था को अपने दीर्घकालिक विकास के लक्ष्य से जोड़ा है. इसका उद्देश्य फिल्मों के क्षेत्र में किए गए निवेश से अधिक मूल्य हासिल करना और कारोबार के लिए एक ऐसा ढांचा तैयार करना है, जिसे भविष्य में विस्तार दिया जा सके.

ज़ी अपने फिल्मों के पोर्टफोलियो की रणनीति को थिएटर, टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूत करना चाहता है. कंपनी के मुताबिक, नई व्यवस्था से निवेश संबंधी प्राथमिकताओं को अधिक स्पष्ट करने, फैसले लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फिल्मों के निर्माण, कमीशनिंग, एक्विजिशन तथा वितरण से जुड़ी टीमों के बीच तालमेल बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि फिल्मों के कारोबार को सुव्यवस्थित करने की यह पहल उसके व्यापक विकास लक्ष्यों का हिस्सा है. इसके जरिए वह अपने फिल्मों के कारोबार का विस्तार करने और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निवेश से अधिक मूल्य हासिल करने की दिशा में काम करना चाहता है.

पुनीत गोयनका ने नियुक्ति पर क्या कहा?

ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सीईओ पुनीत गोयनका ने कहा कि विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी के कारोबार के प्रमुख हिस्सों को लगातार मजबूत करना जरूरी है. उन्होंने इस नियुक्ति को अधिक स्पष्ट और प्रदर्शन-केंद्रित कार्यप्रणाली तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम बताया.

उनका कहना है कि, "हम फिल्मों में किए गए निवेश का अधिकतम मूल्य हासिल करने के लिए रचनात्मक समझ और व्यावसायिक अनुशासन को एक साथ ला रहे हैं."

उन्होंने कोमल नाहटा के फिल्म कारोबार की गहरी समझ और इंडस्ट्री में उनके मजबूत संबंधों का उल्लेख करते हुए भरोसा जताया कि वह कंपनी की टीमों को विकास के अगले चरण में मार्गदर्शन देने में अहम भूमिका निभाएंगे.

कोमल नाहटा ने बताया घर वापसी जैसा अनुभव

नई नियुक्ति पर कोमल नाहटा ने ज़ी के साथ अपने पुराने जुड़ाव को याद किया. उन्होंने बताया कि वह कंपनी के ईटीसी चैनल पर करीब एक दशक तक लोकप्रिय शो 'बॉलीवुड बिजनेस' के होस्ट रहे हैं. ऐसे में यह नियुक्ति उनके लिए घर वापसी जैसा अनुभव है.

नाहटा ने कहा कि वह कंपनी के संस्थापक सुभाष चंद्रा और सीईओ पुनीत गोयनका की ओर से जताए गए भरोसे और सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने की उम्मीद करते हैं. उन्होंने दोनों के प्रति अपने सम्मान और स्नेह का भी उल्लेख किया.

चार दशक से ज्यादा का फिल्म इंडस्ट्री का अनुभव

कोमल नाहटा को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में चार दशक से ज्यादा का अनुभव है. वह फिल्म ट्रेड एनालिस्ट, समीक्षक, प्रकाशक और टेलीविजन होस्ट के रूप में काम कर चुके हैं. उन्हें फिल्म कंटेंट के आकलन, दर्शकों की पसंद, बॉक्स ऑफिस के रुझानों और बदलते मनोरंजन बाजार की समझ के लिए जाना जाता है.

वह लंबे समय से प्रकाशित हो रही फिल्म ट्रेड मैगजीन 'फिल्म इन्फॉर्मेशन' के प्रकाशक हैं. उन्होंने ईटीसी चैनल पर 10 साल तक 'बॉलीवुड बिजनेस' शो होस्ट किया. इसके अलावा, वह सिनेमा कैपिटल के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं.

ज़ी ने कहा है कि कोमल नाहटा की नियुक्ति फिल्मों के कारोबार में रचनात्मक निगरानी और व्यावसायिक फैसलों को मजबूत करने की उसकी रणनीति का हिस्सा है. कंपनी का लक्ष्य फिल्मों के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना और थिएटर, टेलीविजन तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने कारोबार के विस्तार के लिए अधिक व्यवस्थित ढांचे के साथ आगे बढ़ना है.

