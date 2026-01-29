FacebookTwitterYoutubeInstagram
महाराष्ट्र: जिला परिषद के चुनाव की तारीख अजित पवार के निधन के बाद बदली. 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों का होना है चुनाव,अब 7 फरवरी को मतदान, 9 फरवरी को वोटों की गिनती, पहले 5 फरवरी को होने थे मतदान.

एंटरटेनमेंट

यूरोप में Zee Entertainment का बड़ा विस्तार, अब जर्मनी के दर्शकों तक पहुंचेगा पसंदीदा भारतीय कंटेंट

Zee Entertainment UK ने Samsung TV Plus पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में Zee TV का लाइव फास्ट चैनल लॉन्च किया है. पहली बार जर्मन दर्शक Zee TV के कार्यक्रम 24 घंटे जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे, जिससे कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान और व्यापक दर्शकों तक पहुंचेगा.

राजा राम

Updated : Jan 29, 2026, 08:56 PM IST

यूरोप में Zee Entertainment का बड़ा विस्तार, अब जर्मनी के दर्शकों तक पहुंचेगा पसंदीदा भारतीय कंटेंट

यूरोप में Zee Entertainment का बड़ा विस्तार

Zee Entertainment UK ने यूरोपीय ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग की दुनिया में एक अहम कदम उठाया है. कंपनी ने अपने फ्लैगशिप चैनल Zee TV को Samsung TV Plus पर लाइव FAST चैनल के रूप में लॉन्च किया है. यह सेवा अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में उपलब्ध होगी. खास बात यह है कि पहली बार जर्मन दर्शक Zee TV के कार्यक्रम 24 घंटे जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे, जिससे कंटेंट पहले से कहीं ज्यादा आसान और व्यापक दर्शकों तक पहुंचेगा. 

जर्मन सबटाइटल्स के साथ लाइव देख सकेंगे

Zee Entertainment UK ने यूरोप में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करते हुए Zee TV को Samsung TV Plus पर लॉन्च किया है. यह लॉन्च खास इसलिए है क्योंकि जर्मनी में पहली बार दर्शक Zee TV के लोकप्रिय धारावाहिक, रियलिटी शो और पारिवारिक कार्यक्रम 24×7 जर्मन सबटाइटल्स के साथ लाइव देख सकेंगे. इससे न सिर्फ साउथ एशियन समुदाय बल्कि जर्मन भाषा समझने वाले स्थानीय दर्शकों के लिए भी भारतीय कंटेंट को समझना आसान हो गया है. यह कदम FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित करता है. आधुनिक ट्रांसलेशन तकनीक और Zee के मजबूत कंटेंट के मेल से यह सेवा ज्यादा समावेशी बन गई है. खास तौर पर यूरोप में रहने वाली दूसरी और तीसरी पीढ़ी की साउथ एशियन डायस्पोरा अब बिना किसी भाषा बाधा के अपने पसंदीदा शो देख पाएंगे. दरअसल, Zee TV का यह लॉन्च Zee One और Zee5 की पहले से मौजूद लोकप्रियता को भी आगे बढ़ाता है. इन प्लेटफॉर्म्स ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में भारतीय प्रोफेशनल्स और स्थानीय दर्शकों के बीच मजबूत जगह बनाई है. हालांकि, अब तक लाइव और आसान एक्सेस की कमी महसूस की जा रही थी. Samsung TV Plus के जरिए Zee TV सीधे दर्शकों तक पहुंचकर इस कमी को पूरा कर रहा है.

साउथ एशियन कंटेंट को और सुलभ बनाएगी

Samsung TV Plus एक फ्री, एड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग सेवा है, जो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के लाइव चैनल और ऑन-डिमांड कंटेंट देती है. यह सेवा Samsung TVs, Galaxy डिवाइसेज और स्मार्ट मॉनिटर पर उपलब्ध है. जर्मनी में दर्शक Zee TV को Samsung TV Plus पर चैनल नंबर 4210 पर देख सकते हैं. Zee Entertainment के इंटरनेशनल और डिजिटल बिजनेस के प्रेसिडेंट अमित गोयनका ने इसे कंपनी की ग्लोबल रणनीति का अहम पड़ाव बताया. वहीं Samsung TV Plus के DACH और BeNeLux रीजन के कंट्री लीड बेनेडिक्ट फ्रे ने कहा कि यह साझेदारी क्षेत्र में विविध दर्शकों के लिए प्रीमियम साउथ एशियन कंटेंट को और सुलभ बनाएगी.

यह भी पढ़ें: 92 साल तक बना रहा बजट का 'ब्रीफकेस', फिर क्यों गायब हो गया?

अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम

यूरोप के सबसे बड़े साउथ एशियन ब्रॉडकास्टर के तौर पर Zee Entertainment UK अब नौ चैनलों के साथ अपनी मजबूत स्थिति बना चुका है. Zee TV Germany का यह लॉन्च न सिर्फ कंपनी के विस्तार को दिखाता है, बल्कि अलग-अलग संस्कृतियों को जोड़ने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. 

