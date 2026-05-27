Zee 24Taas Maharashtra Gaurav: रितेश देशमुख को मिला 'महाराष्ट्र गौरव' सम्मान, बोले- 'मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट...'

Zee 24Taas Maharashtra Gaurav Award 2026: बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख को 'जी 24 तास महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड 2026' में कला और मनोरंजन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा सम्मानित किया गया, जिससे उनके फैंस गदगद हैं.

Zee 24Taas Maharashtra Gaurav Award 2026: बॉलीवुड के प्रतिभाशाली अभिनेता रितेश देशमुख का सितारा इस समय बुलंदियों पर है. अपनी हालिया फिल्म 'राजा शिवाजी' की अपार सफलता और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बीच, रितेश को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. उन्हें मनोरंजन जगत में उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित 'जी 24 तास महाराष्ट्र गौरव अवॉर्ड 2026' से नवाजा गया है.

मुख्यमंत्री के हाथों मिला सम्मान

इस भव्य समारोह में रितेश देशमुख पूरी गरिमा के साथ शामिल हुए. मंच पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया. मुख्यमंत्री से सम्मान प्राप्त करते समय रितेश का उत्साह देखते ही बन रहा था. पुरस्कार ग्रहण करने के बाद रितेश ने मुख्यमंत्री, 'जी 24 तास' परिवार और अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया.

'राजा शिवाजी' को बताया जीवन का टर्निंग पॉइंट

समारोह के दौरान रितेश काफी भावुक नजर आए. उन्होंने साझा किया कि 'राजा शिवाजी' फिल्म उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है. अभिनेता ने बताया कि फिल्म शुरू करने से पहले ही उन्होंने इस विजन के बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अवगत कराया था. रितेश का मानना है कि यह फिल्म न केवल मराठा सिनेमा के लिए, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगी.

सोशल मीडिया पर छाई खुशी

पुरस्कार लेने करने के बाद रितेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते और उन्हें फिल्म के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए नजर आए. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों ने बधाई संदेशों की बाढ़ ला दी है. फैंस उन्हें 'मराठा सिनेमा की आन-बान-शान' बता रहे हैं और उनकी कड़ी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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