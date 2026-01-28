FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय

भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय

अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

अजित पवार के निधन पर महाराष्ट्र में तीन दिन का राजकीय शोक, सभी सरकारी काम-काज बंद

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली इंडस्ट्री में फिल्म-क्रिटिक चॉइस के लिए बेस्ट फीमेल एक्टर व सपोर्टिंग एक्टर में कौन-कौन? देखें लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन जारी! यहां देखें बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड के अलग-अलग केटेगरी में नॉमिनेशन्स की लिस्ट जारी हो चुकी है. इस अवार्ड का फाइनल रिजल्ट 29 जनवरी को कोलकाता के द वेस्टिन में किया जाएगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Jan 28, 2026, 01:57 PM IST

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन जारी! यहां देखें बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की लिस्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बंगाली फिल्में देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ने अलग-अलग केटगरी में फिल्मों की नॉमिनेशन लिस्ट जारी हो गई है. यह सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन ही नहीं, बल्कि बंगाल की कला और क्रिएटिव कहानियों का एक बड़ा जश्न है. इस अवार्ड के जरिए कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है. चलिए, अब बिना देर किए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट की ओर नजर डालते हैं...

बेस्ट फिल्म और क्रिटिक्स चॉइस

बेस्ट फिल्म और क्रिटिक्स चॉइस की केटेगरी में  Devi Chowdhurani, Binodini और Putulnacher Itikatha जैसी फिल्मों के नाम हैं. वहीं, बेस्ट फिल्म की लोकप्रिय श्रेणी में Aamar Boss, Raghu Dakat, और The Eken: Benaras E Bibihishika जैसे बड़े नामों ने अपनी जगह बनाई है. 

बेस्ट डायरेक्टर की रेस में कौन आगे?

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में इस साल की बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेशन लिस्ट कुछ इस प्रकार है-
अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर
ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट
कौशिक गांगुली – धूमकेतु
इन्द्रदीप दासगुप्ता- Grihoprabesh
नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस
परमब्रत चटर्जी- Ei Raat Tomar Aamar
अविजित सेन – प्रोजापोटी 2
सौरव पलोधी- Onko Ki Kothin
श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई
सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

इवेंट की पूरी जानकारी- तारीख, समय और प्रसारण

यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.
कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026
स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)
टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026
समय: शाम 5:00 बजे
प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 क्या है?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के लिए एक विशाल मंच है. जिसके जरिए लोगों को बड़ी पहचान मिलती है. यह अवार्ड उन कलाकारों, टेक्नीशियन और कहानीकारों को बढ़ावा देती  है, जिन्होंने फिल्म, OTT, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बंगाली सिनेमा को बेहतर बनाया है. यह पहल Straightline Worldwide और Zee 24 Ghanta के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का परिणाम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
Ajit Pawar Wife: कौन हैं अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार? राजनीति या प्रोफेशनल करियर.. जानिए क्या करती हैं पवार परिवार की बहू
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?
Ajit Pawar Death In Plane Crash: जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
जहां क्रैश हुआ प्लेन वहां दूर तक काली पड़ गई ज़मीन, तस्वीरों में देखें खौफ़नाक मंज़र
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
Ajit Pawar Family: प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले अजित पवार के परिवार में कौन-कौन? शरद पवार के बाद किसके सबसे करीब थे डिप्टी CM..
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement