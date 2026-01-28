Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन जारी! यहां देखें बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की लिस्ट

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24: बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड के अलग-अलग केटेगरी में नॉमिनेशन्स की लिस्ट जारी हो चुकी है. इस अवार्ड का फाइनल रिजल्ट 29 जनवरी को कोलकाता के द वेस्टिन में किया जाएगा.

बंगाली फिल्में देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 ने अलग-अलग केटगरी में फिल्मों की नॉमिनेशन लिस्ट जारी हो गई है. यह सिर्फ एक अवार्ड फंक्शन ही नहीं, बल्कि बंगाल की कला और क्रिएटिव कहानियों का एक बड़ा जश्न है. इस अवार्ड के जरिए कलाकारों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है. चलिए, अब बिना देर किए बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट की ओर नजर डालते हैं...

बेस्ट फिल्म और क्रिटिक्स चॉइस

बेस्ट फिल्म और क्रिटिक्स चॉइस की केटेगरी में Devi Chowdhurani, Binodini और Putulnacher Itikatha जैसी फिल्मों के नाम हैं. वहीं, बेस्ट फिल्म की लोकप्रिय श्रेणी में Aamar Boss, Raghu Dakat, और The Eken: Benaras E Bibihishika जैसे बड़े नामों ने अपनी जगह बनाई है.

बेस्ट डायरेक्टर की रेस में कौन आगे?

बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो में इस साल की बेस्ट डायरेक्टर की लिस्ट में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. नॉमिनेशन लिस्ट कुछ इस प्रकार है-

अन्नपूर्णा बसु – शारथोपोर

ध्रुबो बनर्जी – रघु डाकट

कौशिक गांगुली – धूमकेतु

इन्द्रदीप दासगुप्ता- Grihoprabesh

नंदिता रॉय और शिबोप्रसाद मुखर्जी – आमार बॉस

परमब्रत चटर्जी- Ei Raat Tomar Aamar

अविजित सेन – प्रोजापोटी 2

सौरव पलोधी- Onko Ki Kothin

श्रीजीत मुखर्जी – शोती बोले शोती किछु नेई

सुभ्रजीत मित्रा – देवी चौधुरानी

इवेंट की पूरी जानकारी- तारीख, समय और प्रसारण

यदि आप इस सितारों से सजी शाम को लाइव देखने से चूक जाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है. आप इस पूरे समारोह का आनंद अपने टीवी स्क्रीन पर उठा सकते हैं.

कार्यक्रम की तिथि: 29 जनवरी 2026

स्थान: द वेस्टिन, कोलकाता (The Westin, Kolkata)

टीवी प्रीमियर: 8 फरवरी 2026

समय: शाम 5:00 बजे

प्रसारण पार्टनर: Zee 24 Ghanta

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24 क्या है?

Zee 24 Ghanta Binodone Sera 24, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों के लिए एक विशाल मंच है. जिसके जरिए लोगों को बड़ी पहचान मिलती है. यह अवार्ड उन कलाकारों, टेक्नीशियन और कहानीकारों को बढ़ावा देती है, जिन्होंने फिल्म, OTT, टेलीविजन और डिजिटल कंटेंट के जरिए बंगाली सिनेमा को बेहतर बनाया है. यह पहल Straightline Worldwide और Zee 24 Ghanta के बीच एक ऐतिहासिक साझेदारी का परिणाम है.

