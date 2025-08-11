पहलगाम अटैक में पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल की Bigg Boss 19 में एंट्री? घर के ड्रामे से लेकर बदल जाएंगे खेल के नियम

'MI के मालिक मुकेश अंबानी को मैं मना लेता...' Jasprit Bumrah के वर्कलोड को लेकर इस दिग्गज ने BCCI पर कसा तंज
एंटरटेनमेंट
पहलगाम अटैक में अपने पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल को बिग बॉस के मेकर्स इस सीजन का हिस्सा बनाना चाहते हैं. जानें आखिर क्या है पूरा मामला...
बिग बॉस 19 के सीजन से खबर सामने आई है कि मेकर्स पहलगाम अटैक में अपने पति को खोने वाली हिमांशी नरवाल को अपने शो में लाना चाहते है. कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से सबको हिलाकर रख दिया था. इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी के साथ शादी के बाद हनीमून इन्जॉय करने के लिए वहां गए थे लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया.
रियलिटी शो बिग बॉस से खबर आई है कि इस सीजन में हिमांशी नरवाल को भी ऑफर मिला है. बिग बॉस पोर्टल के अनुसार मेकर्स इस सीजन में उन लोगों को शो में लाना चाहते हैं जिनसे व्यूअर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं जिसमे हिमांशी नरवाल को लाने की बात भी चल रही है. हालांकि अभी इस बात को लेकर कोई कन्फर्मेशन नहीं है. हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में अभी ऐसी भी कोई खबर नहीं है जिसमें बताया गया हो कि बिग बॉस 19 से हिमांशी नरवाल को ऑफर नहीं मिला है .
इंडियन नेवी के जवान विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल का नाम पब्लिक में उनकी वजह से ही चर्चा में आया. पहलगाम अटैक के बाद सोशल मीडिया पर उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह अपने मृत पति के पास बैठी हुई थीं. इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.
