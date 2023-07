Jawan में Shah Rukh Khan की मां बनी हैं दीपिका पादुकोण? जानें क्या है ट्विस्ट

डीएनए हिंदी: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की अपकमिंग फिल्म 'जवान' (Jawan) के प्रीव्यू रिलीज में उनके एक्शन ने लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा दी है.सोमवार सुबह प्रीव्यू के जारी होने के बाद से, किंग खान के फैंस सोशल मीडिया पर क्लिप को डिकोड करने और फिल्म की कहानी के को लेकर (Deepika Padukone Role In Jawan) कई सारी बातें शेयर करने में लग गए हैं. फिल्म की कहानी को लेकर लोग अपनी अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं. वहीं कुछ लोग फिल्म में दीपिका पादुकोण की भूमिका को लेकर कई सारे कयास लगा रहें हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एंट्री वाले क्लिप ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं. फिल्म में दीपिका की स्पेशल अपीयरेंस को लेकर फैंस किस तरह के कयास लगा रहे हैं आइए आपको बताते हैं.

मुझे लगता है दीपिका मां बनी हैं....

फिल्म में दीपिका के किरदार को लेकर एक फैन लिखते हैं कि 'मुझे लगता है कि जवान (Jawan) दीपिका उस मां का रोल निभाया है जिस पर विजय के चरित्र को लेकर गलत आरोप लगाए गए थे. वह जेल में शाहरुख को जन्म देती हैं और मर जाती है. शाहरुख खान पूरी तरह से महिला जेल में पले-बढ़े हैं और जब तक उसे अपनी मां के बारे में सच्चाई का पता नहीं चल जाता और वह शांत नहीं बैठता है.'



What I think is happening in #Jawan



Deepika is the mom who was wrongly accused by Vijay's character and gives birth to SRK in jail and dies. SRK grows up in an all female jail and is cute and all until he finds the truth about his mom and then goes unhinged.