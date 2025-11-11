बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उनके पिता उनके फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे. जानें पूरा किस्सा...

धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के शानदार एक्टर्स में से एक हैं लेकिन वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया में कदम रखें. जब उनकी बेटी ईशा देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू का मन बनाया तो उन्हें पिता धर्मेंद्र से विरोध का सामना करना पड़ा था. अपने माता-पिता हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के स्टार इमेज से निकलकर अपना एक फैन बेस बनाना ईशा के लिए वैसे भी आसान नहीं था और पिता के अड़ियल रवैये ने उनका दिल तोड़ दिया था.

धर्मेंद्र चाहते थे 18 की उम्र में घर बसा लें बेटियां

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उनके पिता उनके फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे. वह एक पिता के तौर पर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे. एक पंजाबी ऑर्थोडॉक्स परिवार से आने की वजह से धर्मेंद्र के लिए अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करते देखना आसान नहीं था. वह घर की महिलाओं को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहते थे. इतना ही नहीं धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटियां 18 साल की उम्र में अपना घर बसा लें क्योंकि यही उनकी परंपरा थी. हालांकि ईशा ने माना कि समय के साथ उनके पिता का नजरिया बदला और सबकुछ ठीक हो गया.

पिता के तौर पर काफी रूढ़िवादी रहे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी मीडिया पर इस पर काफी कुछ कहा था. उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र एक पिता के तौर पर काफी रूढ़िवादी थे. सिमी ग्रेवाल को दिए एक पुराने इंटरव्यू में हेमा ने खुलासा किया था कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों से पहनावे को लेकर भी खास उम्मीदें रखते थे. उन्होंने बताया कि जब भी वह मुंबई आते तो उनकी दोनों बेटियां सलवार कमीज पहन लेती थीं. हालांकि धर्मेंद्र को बेटियों के जींस पहनने से कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन हेमा ने बच्चियों को सिखाया था कि अगर उनके पिता को सलवार-कमीज पसंद है तो उन्हें वहीं पहनकर उनसे मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया था कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के क्लासिकल डांस वगैरह को सीखना तो ठीक समझते थे लेकिन उनके फिल्मों में काम करने को लेकर उनकी आपत्ति थी.

अगर बॉलीवुड में एक्टिंग की बात करें तो हेमा मालिनी और ईशा देओल काफी समय से पर्दे से दूर हैं. वहीं धर्मेंद्र हाल ही में करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नज़र आए थे और जल्द ही वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस में भी दिखाई देंगे जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है.

