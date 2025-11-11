FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली ब्लास्ट पर PM मोदी ने दुख जताया, बोले-जो दोषी हैं उन्हें सजा मिलेगी, रातभर जांच एजेंसियों के संपर्क में था

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस

धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज

धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज

'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप

'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप!

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उनके पिता उनके फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे. जानें पूरा किस्सा...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 11, 2025, 11:57 AM IST

बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर

बेटियों के साथ धर्मेंद्र

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

धर्मेंद्र बॉलीवुड इंडस्ट्री के शानदार एक्टर्स में से एक हैं लेकिन वह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां फिल्मी दुनिया में कदम रखें. जब उनकी बेटी ईशा देओल ने बॉलीवुड में डेब्यू का मन बनाया तो उन्हें पिता धर्मेंद्र से विरोध का सामना करना पड़ा था. अपने माता-पिता हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के स्टार इमेज से निकलकर अपना एक फैन बेस बनाना ईशा के लिए वैसे भी आसान नहीं था और पिता के अड़ियल रवैये ने उनका दिल तोड़ दिया था. 

धर्मेंद्र चाहते थे 18 की उम्र में घर बसा लें बेटियां

ईशा देओल ने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि कैसे उनके पिता उनके फिल्मों में काम करने के पक्ष में नहीं थे. वह एक पिता के तौर पर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव थे. एक पंजाबी ऑर्थोडॉक्स परिवार से आने की वजह से धर्मेंद्र के लिए अपनी बेटियों को फिल्मों में काम करते देखना आसान नहीं था. वह घर की महिलाओं को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहते थे. इतना ही नहीं धर्मेंद्र चाहते थे कि उनकी बेटियां 18 साल की उम्र में अपना घर बसा लें क्योंकि यही उनकी परंपरा थी. हालांकि ईशा ने माना कि समय के साथ उनके पिता का नजरिया बदला और सबकुछ ठीक हो गया. 

पिता के तौर पर काफी रूढ़िवादी रहे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने भी मीडिया पर इस पर काफी कुछ कहा था. उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र एक पिता के तौर पर काफी रूढ़िवादी थे. सिमी ग्रेवाल को दिए एक पुराने इंटरव्यू में हेमा ने खुलासा किया था कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों से पहनावे को लेकर भी खास उम्मीदें रखते थे. उन्होंने बताया कि जब भी वह मुंबई आते तो उनकी दोनों बेटियां सलवार कमीज पहन लेती थीं. हालांकि धर्मेंद्र को बेटियों के जींस पहनने से कोई आपत्ति नहीं थी लेकिन हेमा ने बच्चियों को सिखाया था कि अगर उनके पिता को सलवार-कमीज पसंद है तो उन्हें वहीं पहनकर उनसे मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया था कि धर्मेंद्र अपनी बेटियों के क्लासिकल डांस वगैरह को सीखना तो ठीक समझते थे लेकिन उनके फिल्मों में काम करने को लेकर उनकी आपत्ति थी.

अगर बॉलीवुड में एक्टिंग की बात करें तो  हेमा मालिनी और ईशा देओल काफी समय से पर्दे से दूर हैं. वहीं धर्मेंद्र हाल ही में करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नज़र आए थे और जल्द ही वह अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस में भी दिखाई देंगे जो दिसंबर में रिलीज होने वाली है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर
बेटियों के फिल्म में काम करने के क्यों खिलाफ थे धर्मेंद्र? चाहते थे 18 की उम्र में बसा लें घर
क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे
क्या हड़बड़ी में आतंकी ने बनाया दिल्ली ब्लास्ट का प्लान, किस चीज से परेशान था डॉ. उमर, जांच में हुए कई खुलासे
Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...
Dharmendra की पहली पत्नी कौन थी? जानिए उनसे कितने बच्चे...
Delhi Blast Update: 3 दिनों के लिए लाल किला बंद, मेट्रो स्टेशन भी क्लोज, दिल्ली के इन सड़क मार्गों पर भी आवाजाही ठप
Delhi Blast Update: 3 दिनों के लिए लाल किला बंद, मेट्रो स्टेशन भी क्लोज, दिल्ली के इन सड़क मार्गों पर भी आवाजाही ठप
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, कहा- ये माफ़ी के लायक नहीं
Dharmendra Health Update: धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर फूटा हेमा मालिनी और बेटी ईशा का गुस्सा, कहा- ये माफ़ी के लायक नहीं
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की इस हरकत से कांप गई थी हेमा मालिनी की रूह, देखते ही बचकर निकल जाती थी एक्ट्रेस
धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज
धर्मेंद्र ने अचानक क्यों छोड़ दी थी राजनीति, क्या आप जातने हैं ही-मैन का ये अनसुना राज
'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप
'शोले' से 'यमला पगला दीवाना' तक, ये हैं Dharmendra के 10 Popular Dailogues.. आखिरी सुन पेट पकड़ लेंगे आप!
Delhi Red Fort Blast: धमाके के बाद राजधानी के साथ-साथ UP और मुंबई में दुरुस्त हुई सिक्योरिटी, PHOTOS
Delhi Red Fort Blast: धमाके के बाद राजधानी के साथ-साथ UP और मुंबई में दुरुस्त हुई सिक्योरिटी, PHOTOS
धर्मेंद्र अपनी इस दोस्त के बिछड़ने का गम कभी नहीं भूल पाए, हाथ छुड़ाते ही फूट-फूटकर रोए थे हीमैन
धर्मेंद्र अपनी इस दोस्त के बिछड़ने का गम कभी नहीं भूल पाए, हाथ छुड़ाते ही फूट-फूटकर रोए थे हीमैन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE