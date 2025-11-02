अपने जन्मदिन पर आखिर फैंस से क्यों नहीं मिल पाए शाहरुख खान? अब खुद SRK ने दी जानकारी

शाहरुख खान ने 60वां बर्थडे मनाया, लेकिन मन्नत के बाहर जुटी भारी भीड़ के बावजूद फैंस से नहीं मिल पाए. उन्होंने सोशल मीडिया पर सुरक्षा कारण बताते हुए सभी से माफी मांगी.

शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन मुंबई में अपने घर मन्नत पर मनाया गया, जहां हर साल की तरह इस बार भी फैंस उनकी झलक पाने के लिए बेताब थे. लेकिन इस बार सुरक्षा कारणों और भीड़ को कंट्रोल करने के चलते एक्टर फैंस से मिलने बाहर नहीं निकल पाए. खुद SRK ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को स्थिति की जानकारी दी और इस असुविधा के लिए माफी मांगी.

दरअसल, 2 नवंबर को बॉलीवुड के ‘किंग खान’ शाहरुख खान ने अपना 60वां जन्मदिन मनाया. उनके घर मन्नत के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई थी, सभी को उम्मीद थी कि एक्टर अपनी बालकनी से उन्हें नजर आएंगे. लेकिन सुरक्षा कारणों और अधिकारियों की सलाह के चलते, शाहरुख खान इस बार फैंस से नहीं मिल पाए.

सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस को बताया

शाहरुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस को बताया कि उन्हें अधिकारियों ने सलाह दी है कि इस वर्ष उन्हें बाहर आकर फैंस से नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने लिखा कि यह फैसला सभी की सुरक्षा और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लिया गया है. एक्टर ने अपने फैंस से माफी भी मांगी और कहा कि उन्हें भी आप सभी से न मिल पाने का बहुत दुख है.

Have been advised by authorities that I will not be able to step out and greet all you lovely people who have been waiting for me.

My deepest apologies to all of you but have been informed that it is for the overall safety of everyone due to crowd control issues.



Thank you for… — Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 2, 2025

अपना प्यार बांटने का बहुत इंतजार कर रहा था

शाहरुख खान ने अपने पोस्ट में कहा, "मैं आपसे मिलने और अपना प्यार बांटने का बहुत इंतजार कर रहा था, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं हो पाया. आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरी परिस्थिति को समझ रहे हैं." बर्थडे की सुबह से ही मन्नत के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी. पुलिस ने आसपास के रास्तों को बंद कर दिया, लेकिन लोग नए-नए रास्ते अपनाकर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. भीड़ को देखते हुए अधिकारियों ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए.

इस बार फैंस के लिए यह निराशाजनक रहा कि वे अपने पसंदीदा स्टार से आमने-सामने नहीं मिल पाए. इसके बावजूद फैंस ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाओं के जरिए शाहरुख को बर्थडे विश किया. शाहरुख खान ने यह भी कहा कि उनका प्यार हमेशा फैंस के लिए है और जल्द ही किसी सुरक्षित अवसर पर वे सभी से मिलने का अवसर जरूर पाएंगे.

