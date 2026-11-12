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करीना कपूर के 'पेंडेंट' पर क्यों मचा है बवाल? कांग्रेस नेता ने भेज दिया लीगल नोटिस - जानें क्या है पूरा विवाद

करीना कपूर ने दिवाली पर जो शाही पेंडेंट पहना था उस पर पवित्र कुरान की आयत 'आयतुल कुर्सी' अंकित है. नोटिस में कहा गया कि इस धार्मिक आभूषण को फैशन एक्सेसरी की तरह पहना गया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. 

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Parinay Kumar

Updated : Nov 12, 2026, 01:36 PM IST

करीना कपूर के 'पेंडेंट' पर क्यों मचा है बवाल? कांग्रेस नेता ने भेज दिया लीगल नोटिस - जानें क्या है पूरा विवाद

कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना को लीगल नोटिस भेजा है. (Photo:@Instagram 
kareenakapoorkhan)

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Kareena Kapoor Pendant Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक बार फिर विवादों में हैं. विवाद की वजह करीना की एक Instagram पोस्ट है. करीना ने इंस्टाग्राम पर दिवाली लुक की अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कुरान की आयत-उल-कुर्सी वाला 30 कैरेट का पन्ना पेंडेंट पहना था. उसमें एक 'कलगी' भी है जो भोपाल रियासत और राजपरिवार की विरासत का हिस्सा है.

किसने भेजा नोटिस?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने करीना को लीगल नोटिस भेजा है. यह नोटिस सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट रिया कपूर को भी भेजा गया है, जिन्होंने करीना को तैयार किया था और पेंडेंट को पहले के भोपाल राजघराने की विरासत बताया था.

नोटिस में क्या है मांग?

नोटिस में सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में पवित्र कुरान की लिखावट को जिस तरह से दिखाया गया है, उस पर आपत्ति जताई गई है. नोटिस में उनके सोशल अकाउंट से तस्वीरें, वीडियो और पोस्ट हटाने, सबके सामने माफी मांगने और यह भरोसा दिलाने की मांग की गई है कि लिखावट को इस तरह से नहीं दिखाया जाएगा जिससे उसकी धार्मिक पवित्रता के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता हो.

Abbas Hafeez

करीना तक कैसे पहुंचा पेंडेंट?

  • यह पेंडेंट मूल रूप से भोपाल रियासत के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खान से जुड़ा है.
  • नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी साजिदा का निकाह पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुआ.
  • साजिदा सुल्तान के बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे जो सैफ अली खान के पिता हैं.
  • यह ज्वेलरी परिवार की पीढ़ियों से होती हुई सैफ और फिर करीना तक पहुंची है.

क्या है विवाद की वजह?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब करीना कपूर ने Instagram पर दिवाली लुक की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने डिजाइनर पुनीत बलाना का बेज रंग का काफ्तान, मैचिंग पगड़ी और 30 कैरेट का पन्ना पेंडेंट पहना हुआ था, जिस पर सूरह अल-बकरा की 255वीं आयत आयत-उल-कुर्सी खुदी हुई थी. 

 

 
करीना को स्टाइल करने वाली रिया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ज्वेलरी को भोपाल रॉयल फैमिली की बताया. उन्होंने लिखा, 'करीना ने पुनीत बालाना का डिजाइन किया हुआ प्योर चांदी का कफ्तान और पगड़ी पहनी है. इसके साथ उन्होंने भोपाल के नवाब और बेगम की 200 साल पुरानी कलगी पहनी है. उनके गहनों में भोपाल की बेगम का 30 कैरेट का पन्ना भी शामिल है, जिस पर 'आयतुल कुर्सी' खुदी हुई है.' 

शाही परिवार की विरासत है यह गहना

पोस्ट के एक अन्य हिस्से में रिया ने इन गहनों को भोपाल के शाही परिवार की विरासत बताया. उन्होंने लिखा, 'ये गहने भोपाल के शाही परिवार की विरासत हैं और अब करीना के पास हैं. ये गहने सैफ के परिवार के जरिए उनके पास पहुंचे हैं. सैफ की दादी साजिदा सुल्तान, भोपाल के आखिरी शासक नवाब की बेटी थीं. उनकी शादी इफ्तिखार अली खान पटौदी से हुई थी. उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी थे, जो सैफ अली खान के पिता हैं. बताया जाता है कि यह ज्वेलरी परिवार की पीढ़ियों से होती हुई सैफ और फिर करीना तक पहुंची है.' 

अब्बास हफीज को क्या है आपत्ति?

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अब्बास हफीज का कहना है कि कुरान की आयत वाले धार्मिक आभूषण को फैशन एक्सेसरी के तौर पर पहनना और प्रदर्शित करना मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है. उन्होंने कहा,'हमें इस बात से आपत्ति है कि भोपाल की बेगम का पेंडेंट इस्लामिक हैरिटेज से जुड़ा रहा है. इस पर कुरान की आयतें लिखी हैं, जिसे 'आयत-उल-कुर्सी' कहते हैं. हमारे लिए यह बहुत पवित्र होती है और हम लोग उसे बिना वुजू (पवित्रता) के नहीं छूते हैं.'

 


करीना के पहनावे से कोई दिक्कत नहीं 

अब्बास हफीज ने साफ किया कि उन्हें अभिनेत्री करीना के पहनावे से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, 'हमें किसी के पहनावे से कोई आपत्ति नहीं है और न ही ये कोई विवाद है, बल्कि हमें इससे आपत्ति है कि अभिनेत्री करीना कपूर खान दीपावली पर यह पेंडेंट पहनकर फ्लॉन्ट कर रही हैं. देखिए, ये भोपाल का तारीखी पेंडेंट है, जो इस्लाम में हैरिटेज से जुड़ा है. इसको फैशन परेड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.' 

क्या करीना ने दिया रिएक्शन?

इस नोटिस पर करीना कपूर खान या उनकी टीम की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब देखना होगा कि अभिनेत्री करीना कपूर या उनकी टीम की तरफ से क्या बयान सामने आएगा.

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