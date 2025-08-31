जया बच्चन को क्यों आता है पैप्स पर गुस्सा? आखिरकार खुद कैमरे के सामने आकर बताई वजह, देखें VIDEO

Jaya Bachchan told on camera why she gets angry See the video: बॉलीवुड अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन हमेशा अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए चर्चा में रही हैं और ये गु्स्सा अक्सर पैपराजी पर निकलता है लेकिन क्यों? पहली बार अमिताभ बच्चन की पत्नी जया ने कैमरे के समाने राज खोला है.

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री और समाजवादी पार्टी की मौजूदा सांसद जया बच्चन हमेशा से अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए चर्चा में रही हैं. पैपराज़ी पर चिल्लाना और उन पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार जया ने सबको चौंका दिया है.

सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में जया बच्चन हमेशा की तरह गुस्से में नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पैपराजी को पोज देती नजर आ रही हैं.

जया बच्चन का वायरल हो रहा वीडियो अबू जानी और संदीप खोसला के एक फैशन इवेंट का है. यहाँ जया बच्चन लाल रंग की सिल्क साड़ी और क्लासी ज्वैलरी में आई थीं. उनके चेहरे पर हमेशा की तरह तनाव नहीं था, बल्कि मुस्कान थी. वीडियो में वह पैपराज़ी से कहती नज़र आ रही हैं, "जब मैं तैयार होती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती... तब मैं तस्वीरें देने के लिए तैयार हूँ. लेकिन निजी ज़िंदगी में मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोग चुपके से तस्वीरें लेते हैं."

यह कहते हुए उन्होंने एक पैपराज़ी की तरफ़ मुस्कुराते हुए कहा, "जब मैं तैयार नहीं होती और आप तस्वीर लेते हैं, तो मेरे रंग सामने आ जाते हैं." पैपराज़ी भी उनके इस मज़ेदार अंदाज़े पर हंसे बिना नहीं रह सके.

वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए. क्योंकि कैमरा देखते ही हमेशा उत्साहित हो जाने वाली जया बच्चन का ये मुस्कुराता हुआ अवतार बहुत कम देखने को मिलता है. एक यूज़र ने लिखा, "अमिताभ बच्चन ने ही तो समझाया होगा." वहीं एक अन्य ने कहा, "आखिरकार जया मैडम का मूड बदल ही गया..." वहीं कुछ लोगों ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा, "ये जया बच्चन का यू-टर्न है, अगली बार फिर चिल्लाने लगेंगी."



इस बीच, जया बच्चन इन दिनों समाजवादी पार्टी की सांसद के तौर पर संसद में सक्रिय हैं. वह अक्सर सामाजिक मुद्दों पर बेबाक और तीखी राय रखती नज़र आती हैं. फिल्मों की बात करें तो पिछले साल वह करण जौहर की फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' में नज़र आई थीं. इस फिल्म में उनकी माँ की भूमिका को काफी सराहा गया था.