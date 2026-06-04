Pahlaj Nihalani Death: कौन थे 'छू कर किस्मत बदलने वाले' पहलाज निहलानी? जिनका 76 की उम्र में हुआ निधन

Pahlaj Nihalani Dies at 76: प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वे गोविंदा और चंकी पांडे जैसे सितारों को लॉन्च करने के लिए प्रसिद्ध थे.

Pahlaj Nihalani Dies at 76: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक दिग्गज और प्रभावशाली हस्ती को खो दिया है. फिल्म निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया. लंबे समय से लिवर संबंधी बीमारियों से जूझ रहे निहलानी ने आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की पुष्टि इम्पा (IMPPA) के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा ने की, जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.

सितारों के 'मेकर' और सफल निर्माता

पहलाज निहलानी को इंडस्ट्री में ऐसे निर्माता के तौर पर जाना जाता था, जिन्होंने कई उभरते कलाकारों की किस्मत बदली. उन्होंने 1986 की फिल्म 'इल्जाम' से गोविंदा को लॉन्च किया और चंकी पांडे को फिल्म 'आग ही आग' के जरिए मौका दिया. उनकी 1993 में आई फिल्म 'आंखें' उस दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार रही. 'शोला और शबनम', 'पाप की दुनिया', 'आग का गोला' और 'दिल तेरा दीवाना' जैसी फिल्मों के साथ उन्होंने साबित किया कि उन्हें दर्शकों की पसंद की गहरी समझ थी.

सेंसर बोर्ड का चर्चित कार्यकाल

निर्माता के रूप में सफलता के अलावा, पहलाज निहलानी 2015 से 2017 तक सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी बेहद चर्चा में रहे. अपने कार्यकाल के दौरान वे अपनी सख्त सेंसरशिप नीतियों और फिल्मों में कट लगाने के फैसलों को लेकर अक्सर सुर्खियों और विवादों का हिस्सा बने. इसके अलावा, उन्होंने लंबे समय तक एसोसिएशन ऑफ मोशन पिक्चर एंड टीवी प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी.

बॉलीवुड ने दी श्रद्धांजलि

पहलाज निहलानी के निधन पर फिल्म जगत की कई हस्तियों और सीबीएफसी के वर्तमान अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है. उनका जाना एक युग का अंत माना जा रहा है, जिन्होंने अपने पीछे कई ऐसी फिल्में छोड़ीं जो आज भी दर्शकों के दिलों के करीब हैं. उनका योगदान भारतीय सिनेमा में हमेशा याद रखा जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से