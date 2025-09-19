Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Jolly LLB 3 Review: कॉमेडी-इमोशन का जबरदस्त धमाका है जॉली एलएलबी 3, कोर्टरूम ड्रामा सीट से रखेगा बांधे

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Bihar Politics: 'अपनों' की दी हुई दोहरी चुनौती से जूझ रहे तेजस्वी यादव, समझिए पूरा माजरा

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Asia Cup 2025: मोहम्मद नबी ने जिस गेंदबाज पर जड़े लगातार 5 छक्के, उस खिलाड़ी के पिता का हुआ निधन

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

Share Market में निवेश से मुनाफे का झांसा, Noida में रिटायर्ड कर्नल से 1.4 की ठगी, ऐसी धोखाधड़ी से कैसे बचें?

DUSU Election Result 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में एक बार फिर बजा ABVP डंका, प्रेसिडेंट पद समेत 3 सीटों पर मारी बाजी

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

Asia Cup 2025 Super-4 Schedule: सुपर-4 में भारत का कैसा है पूरा शेड्यूल, पाकिस्तान समेत इन टीमों से भिड़ेगी टीम इंडिया

DUSU Election 2025: 20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

20 लाख का फंड, अलग से ऑफिस... जानिए DUSU अध्यक्ष को क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Bihar Politics: 'अपनों' की दी हुई दोहरी चुनौती से जूझ रहे तेजस्वी यादव, समझिए पूरा माजरा

Bihar Politics: 'अपनों' की दी हुई दोहरी चुनौती से जूझ रहे तेजस्वी यादव, समझिए पूरा माजरा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

Zubeen Garg Death: असम के मशहूर सिंगर और एक्टर जुबीन गर्ग का शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को 52 साल की उम्र में निधन हो गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 19, 2025, 04:14 PM IST

'या अली' गाना गाने वाले सिंगर Zubeen Garg का निधन, स्कूबा डाइविंग बनी मौत की वजह

Zubeen Garg death

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Singer Zubeen Garg: असम के मशहूर सिंगर और एक्टर जुबीन गर्ग का शुक्रवार 19 सितंबर 2025 को 52 साल की उम्र में निधन हो गया है. जुबीन अपनी मृत्यू के समय सिंगापुर में थे और उनकी मौत की वजह स्कूबा डाइविंग रही. हालांकि जुबीन ने कई हिट गाने गाए हैं, जिसमें या अली गाना भी है. हालांकि उनकी मौत के बाद दुनिया में शोक मनाया जा रहा है.  

इस वजह से हुआ जुबीन गर्ग का निधन

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुबीन गर्ग की स्कूबा डाइविंग दुर्घटना के कारण मौत हो गई है. स्कूबा डाइविंग के दौरान ये घटना हुई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें समुंद्र से बचाया और हॉस्पिटल भेजा, जहां उनकी काफी देखभाल हुई, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें बचा नहीं सके. शुक्रवार को मशहूर सिंगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया. असम के रहने वाले गर्ग की मौत सिंगापुर में हुई है. 

कैबिनेट मंत्री ने जताया शोक

असम के कैबिनेट मंत्री अशोक  सिंघल ने जुबीन गर्ग की मौत पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "हमारे प्रिय जुबीन गर्ग के असामयिक निधन से गहरा दुख हुआ. असम ने सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक दिल की धड़कन खो दी है. ज़ुबीन दा एक गायक से कहीं अधिक थे, वो असम और देश का गौरव थे, जिनके गीतों ने हमारी संस्कृति, हमारी भावनाओं और हमारी भावना को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया."

उन्होंने आगे लिखा, "उनके संगीत में पीढ़ियों को आनंद, सांत्वना और पहचान मिली. उनका निधन एक ऐसा शून्य छोड़ गया है, जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा. असम ने अपना सबसे प्रिय बेटा खो दिया है और भारत ने अपने सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक को खो दिया है. उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले और उनकी विरासत सदैव प्रेरणा देती रहे. ओम शांति."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
Ashwin Purnima 2025 Date: कब है आश्विन माह की पूर्णिमा? जानें सही डेट और क्या है इस दिन की खीर का महत्व
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE